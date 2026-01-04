Cậu bé tự nhận đến từ sao Hỏa 20 năm trước giờ ra sao?
Từng gây chấn động dư luận quốc tế với tuyên bố mình đến từ sao Hỏa, Boris Kipriyanovich hiện sống lặng lẽ cùng gia đình tại Moskva.
Đầu thập niên 2000, Boris Kipriyanovich trở thành hiện tượng toàn cầu khi còn rất nhỏ. Theo lời mẹ anh - bà Nadezhda, Boris có thể đọc báo từ khi 18 tháng tuổi, gọi tên các hành tinh lúc ba tuổi và sử dụng nhiều thuật ngữ khoa học hiếm gặp so với lứa tuổi. Cậu khẳng định mình là người sao Hỏa tái sinh, nói "từng sống trong các thành phố ngầm trên Hành tinh Đỏ, tham gia những cuộc không kích liên hành tinh và có khả năng du hành xuyên không gian, thời gian bằng tàu vũ trụ hình tròn". Boris cho rằng mình được cử đến Trái đất với "nhiệm vụ bảo vệ nền văn minh nhân loại trước nguy cơ chiến tranh hạt nhân ngoài không gian".
Trong các cuộc trả lời phỏng vấn thời điểm đó, Boris đưa ra dự đoán về những thảm họa lớn, cho rằng các biến cố toàn cầu sẽ xảy ra vào năm 2009 và 2013. Khi các mốc thời gian này trôi qua không đúng như dự đoán của Boris, dư luận dần chuyển từ tò mò sang hoài nghi, nhiều ý kiến cho rằng những câu chuyện của cậu thiếu cơ sở khoa học. Theo gia đình, trong giai đoạn này, Boris từng được các bác sĩ tâm thần và chuyên gia thuộc Viện Từ trường Trái đất và Sóng vô tuyến của Viện Hàn lâm Khoa học Nga tiếp xúc, đánh giá. Các chuyên gia không đưa ra kết luận Boris mắc bệnh tâm thần hay rối loạn tâm lý nghiêm trọng, đồng thời không có chẩn đoán y khoa chính thức nào được công bố.
Trước những áp lực ngày càng lớn từ dư luận, năm 2013, gia đình Boris lui về ở ẩn. Boris dần biến mất khỏi các bản tin, kéo theo nhiều tin đồn trên mạng xã hội, từ việc cậu bị giam giữ trong căn cứ quân sự đến việc được nhà nước bảo vệ...
Gần đây, tờ The Sun cho biết đã tìm thấy Boris, hiện 29 tuổi, sống cùng mẹ và em trai 16 tuổi trong căn hộ nhỏ tại khu chung cư ở phía bắc Moskva. Cuộc sống của anh khá bình dị, xoay quanh việc mưu sinh và những vấn đề đời thường.
Trái với hình tượng "thần đồng" từng được nhắc đến, Boris chỉ học hết 9 năm phổ thông, thử sức tại ba trường cao đẳng nhưng không tốt nghiệp. Sau đó, anh làm nhiều công việc như lao động kho bãi, làm cho sàn thương mại điện tử và tại các hiệu sách để trang trải sinh hoạt.
Boris cho biết không còn muốn theo đuổi những điều từng nói trong quá khứ. "Tôi không phủ nhận những gì đã nói nhưng với tôi bây giờ, chúng không còn ý nghĩa nữa. Tôi chỉ muốn sống tốt cuộc sống hiện tại", anh bày tỏ.
