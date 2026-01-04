Cô gái trúng số từ chối nhận 1 triệu USD, tưởng sai lầm nhưng lại cực khôn ngoan
Câu hỏi hóc búa "Nhận tiền cả 1 triệu USD hay duy trì 1.000 USD/tuần đến hết đời" từ trường hợp của cô gái 20 tuổi khiến không ít người đau đầu.
Mới đây, Brenda Aubin-Vega (20 tuổi) sinh sống tại vùng Quebec, Canada, trúng giải độc đắc xổ số. Tuy nhiên, cô lại quyết định chọn phương án nhận tiền định kỳ thay vì cầm cục tiền mặt khổng lồ.
Khi so kết quả vé số, Aubin-Vega vô cùng sửng sốt khi biết mình trúng giải độc đắc . Công ty xổ số đưa ra hai phương án là nhận toàn bộ số tiền 1 triệu USD (khoảng 26,5 tỷ đồng) hoặc nhận tiền định kỳ 1.000 USD/tuần (khoảng 26,5 triệu đồng) suốt đời.
Sau khi tham khảo ý kiến gia đình, cô thông báo với công ty xổ số rằng mình sẽ nhận giải thưởng dưới dạng khoản thanh toán 1.000 USD/tuần thay vì nhận 1 triệu USD một lần.
Quyết định này ngay lập tức làm dấy lên một cuộc tranh luận nảy lửa trên mạng xã hội Canada. Nhiều người cho rằng đây là một bước đi sai lầm về mặt tài chính. Tuy nhiên, nếu phân tích kỹ, lựa chọn của Aubin-Vega mang lại cả những ưu điểm và rủi ro.
Một trong những điểm thuận lợi nhất của Aubin-Vega là cô sống tại Canada. Tiền trúng số không phải chịu thuế. Nếu chọn nhận 1 triệu USD, cô sẽ được cầm trọn vẹn số tiền đó.
Tuy nhiên, bằng cách chọn nhận 1.000 USD/tuần, cô tự tạo cho mình một mức lãi suất hàng năm khoảng 5,2%. Để so sánh, trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Canada hiện chỉ có lãi suất 3,4%. Như vậy, cô đang sở hữu một tài sản có độ an toàn cao như trái phiếu nhưng mang lại lợi nhuận hấp dẫn hơn nhiều.
Độ tuổi cũng là một lợi thế lớn của Aubin-Vega. Ở tuổi 20, nếu nhận tiền định kỳ, cô sẽ đạt mốc 1 triệu USD vào năm 39 tuổi và tổng số tiền nhận được có thể lên tới 3,1 triệu USD khi cô 80 tuổi.
Ngoài ra, việc nhận "lương tuần" giúp cô tránh khỏi sự nhòm ngó của những kẻ đào mỏ. Như một người dùng nhận xét: "Lợi thế của việc không nhận cục tiền lớn là đám 'kền kền' sẽ không bu quanh bạn. Đó là cách duy nhất để bạn vừa trúng triệu đô mà vẫn sống yên ổn".
Ngược lại, các chuyên gia tài chính chỉ ra rằng việc từ chối 1 triệu USD tiền mặt làm mất đi tính linh hoạt trong đầu tư. Với số tiền ít ỏi, cô bỏ lỡ cơ hội tăng trưởng tài sản.
Nếu đem 1 triệu USD đầu tư vào các quỹ chỉ số với lãi suất kỳ vọng 7%/năm, Aubin-Vega có thể trở thành triệu phú chỉ sau 10 năm. Lúc đó, số tiền lãi cô rút ra hàng năm sẽ lớn hơn nhiều so với con số 1.000 USD/tuần hiện tại.
Ngoài ra, áp lực lạm phát là rủi ro lớn nhất. Sức mua của 1.000 USD hôm nay chắc chắn sẽ khác xa 30 năm tới. Với tỷ lệ lạm phát giả định 2%/năm, giá trị của khoản tiền này sẽ giảm đi một nửa khi cô bước sang tuổi 56.
Về mặt tâm lý, trở thành triệu phú ở tuổi 20 có sức nặng và vị thế hoàn toàn khác so với việc phải đợi đến năm gần 40 tuổi mới chạm mốc đó. Lựa chọn của Aubin-Vega cho thấy sự ưu tiên cho sự an toàn và kỷ luật tài chính thay vì mạo hiểm để tối ưu hóa lợi nhuận.
Tuy nhiên, một vài chuyên gia lại chỉ ra trong thế giới của những người trúng số vốn thường rơi vào cảnh phá sản sau vài năm. Một nguồn thu nhập ổn định "chảy vào túi" mỗi tuần là tấm lưới bảo hiểm vững chắc nhất cho tương lai của cô gái trẻ.
Hiện nay, câu hỏi hóc búa "Nhận tiền cả 1 triệu USD hay duy trì 1.000 USD/tuần đến hết đời" vẫn đang được nhiều người tranh luận.
Cậu bé tự nhận đến từ sao Hỏa 20 năm trước giờ ra sao?Bốn phương - 2 giờ trước
Từng gây chấn động dư luận quốc tế với tuyên bố mình đến từ sao Hỏa, Boris Kipriyanovich hiện sống lặng lẽ cùng gia đình tại Moskva.
Đám cưới hứa hẹn top thế giới năm 2026 của cô gái nghèo và đại gia tỷ đôBốn phương - 3 giờ trước
Giới truyền thông quốc tế cho biết, lễ cưới này có thể tiêu tốn hơn 10 triệu bảng Anh, phản ánh quy mô và tầm ảnh hưởng của sự kiện.
Bí mật của người đàn ông làm nghề ăn xin sống sung túc trong căn hộ đắt đỏ, con học trường quốc tếTiêu điểm - 9 giờ trước
GĐXH - "Người ăn xin giàu nhất thế giới" sở hữu khối tài sản 75 triệu rupee (hơn 22 tỷ đồng) sau 40 năm hành nghề.
NASA bất ngờ phát hiện một vùng đất ngoài hành tinh từng giống Đông Nam Á về khí hậuTiêu điểm - 13 giờ trước
Vùng đất ngoài hành tinh mà con người vẫn nhìn thấy ngày nay có thể từng sở hữu khí hậu đặc trưng của Đông Nam Á.
Phát hiện cá thể báo đốm chưa từng thấy xuất hiện liên tụcTiêu điểm - 23 giờ trước
Sự xuất hiện của con báo đốm mới tại Arizona, đặc biệt là việc nó quay trở lại cùng một khu vực nhiều lần trong khoảng thời gian 10 ngày, là một dấu hiệu tốt.
Bí ẩn đằng sau thu nhập hơn 747 triệu đồng/tháng, sống trong biệt thự, đi xe sang của người phụ nữ 32 tuổiTiêu điểm - 1 ngày trước
GĐXH - Người phụ nữ Trung Quốc 32 tuổi đã có màn “lội ngược dòng” ngoạn mục khi xây dựng được sự nghiệp vững chắc tại Nhật Bản nhờ công việc thu gom phế liệu.
Hé lộ bí ẩn của hiện tượng "ma trơi"Tiêu điểm - 1 ngày trước
Nghiên cứu mới cho thấy hiện tượng “ma trơi” có thể bắt nguồn từ tia sét siêu nhỏ giữa các bong bóng khí mê-tan và không khí.
Phát hiện loài sinh vật hiếm chỉ xuất hiện vài ngày mỗi năm, du khách nối đuôi nhau đến tận nơi xemTiêu điểm - 1 ngày trước
Đó là loài sinh vật đặc biệt nào?
Dữ liệu trong hai hộp đen của máy bay MH370 sẽ nói lên sự thật nếu được tìm thấy sau hơn 10 năm?Tiêu điểm - 2 ngày trước
GĐXH - Nếu tìm được máy bay MH370 mất tích bí ẩn, liệu có thể khôi phục dữ liệu trong hộp đen để làm rõ sự thật.
"Công chúa đội vương miện ngược" trong mộ cổ 2.700 tuổiChuyện đó đây - 2 ngày trước
Một ngôi mộ cổ xa hoa vừa được khai quật cách thủ đô Athens của Hy Lạp 95 km, mang nhiều điều kỳ lạ.
Dữ liệu trong hai hộp đen của máy bay MH370 sẽ nói lên sự thật nếu được tìm thấy sau hơn 10 năm?Tiêu điểm
GĐXH - Nếu tìm được máy bay MH370 mất tích bí ẩn, liệu có thể khôi phục dữ liệu trong hộp đen để làm rõ sự thật.