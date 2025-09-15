Câu nói cuối cùng của mẹ khiến nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung òa khóc
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã lần đầu kể về những ngày cuối đời của mẹ cùng câu nói của bà khiến anh vỡ òa trong nước mắt.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung không chỉ có "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" hay những bản tình ca nổi tiếng mà anh còn có những sản phẩm âm nhạc về chủ đề gia đình. Trong số đó có "Nhật ký của mẹ" đã gây bão nhiều năm về trước. Đây cũng là hit nổi bật của ca sĩ Hiền Thục. Ca từ lẫn giai điệu của "Nhật ký của mẹ" đã chạm đến trái tim khán giả.
Mới đây, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã chia sẻ về chất liệu có được ca khúc tình cảm như vậy.
Nam nhạc sĩ kể: "Khi đang viết bài hát ấy đến đoạn cuối cùng, mình lúng túng chưa biết kết bài như thế nào sau khi đã miêu tả quá trình trưởng thành của người con qua góc nhìn của mẹ: từ khi còn trong bụng, sinh ra, tập nói tập đi, 12 năm học, biết yêu, có mái ấm riêng, rời gia đình đi làm xa... đó là những giai đoạn phát triển bình thường của một người. Vậy thì cái kết sẽ là thế nào cho hợp lý?".
Sau đó, anh lấy chất liệu từ chính cuộc sống của bản thân đến những người xung quanh rồi qua các câu chuyện từ sách báo... Sau nhiều trăn trở, cuối cùng anh viết về cái kết một cách nhẹ nhàng như một món quà dành cho những người mẹ.
"Mình quyết định sẽ viết như sau: vào những giây phút cuối cùng, những giây phút đôi mắt mơ màng, những hơi thở vội, người con đã lớn, đã trưởng thành vẫn luôn ở đó bên mẹ, chăm sóc mẹ, nhưng mẹ ảo giác rằng nó vẫn là đứa nhỏ bé bỏng của mình, và mẹ vẫn thấy hạnh phúc như ngày xưa lần đầu nhìn thấy nó. Rồi thì thầm câu "Cám ơn vì con đến bên mẹ". Bài hát kết thúc cũng là lúc mẹ nhắm mắt và chấm hết cho cuốn nhật ký đời mẹ. Sau đó nếu bài hát được nghe lại lần nữa sẽ là cuốn nhật ký của người con- người sẽ lại làm mẹ. Mình nghĩ rằng đó sẽ là một cái kết thật đẹp, một vòng lặp, một vòng tuần hoàn cuộc sống", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung kể.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung còn kể những ngày mẹ sắp mất, anh ở bên chăm sóc và dành toàn bộ thời gian cho mẹ. "Sáng hôm ấy, mẹ mở mắt, thấy mình đang nằm quỳ bên cạnh giường, mẹ kêu mình lên nằm kế mẹ, mẹ ôm, mẹ gãi lưng, mẹ gãi đầu cho mình y như ngày còn nhỏ. Hơi thở mẹ đã rất yếu rồi, ánh mắt cũng lờ đờ, nhưng đôi tay của mẹ vẫn ôm mình với tất cả sức mạnh của tình yêu thương. "Má thương con Chung ơi" là câu nói cuối cùng mẹ dành cho mình".
Khoảnh khắc ấy, nhạc sĩ đã òa khóc như một đứa trẻ trong chính lời ca khúc anh viết. Anh còn gửi gắm: "Giờ thì mình tin rằng không phải mình giỏi, bài hát này không phải do mình viết, mà là do mẹ viết, mẹ viết bằng tình yêu to lớn mẹ dành cho mình, mình chỉ là người thay mẹ viết lại nên câu chữ mà thôi".
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng cho biết anh rất hạnh phúc khi bài hát này được rất nhiều người phụ nữ, nhiều người mẹ yêu mến. Và anh tin rằng, họ yêu mến bài hát này cũng bởi vì tình yêu của họ dành cho con họ cũng lớn như tình yêu của mẹ dành cho mình - một tình yêu vĩ đại - lớn đến mức lúc nào cũng mong "Sẽ có một người yêu con hơn mẹ yêu" dù điều đó không bao giờ có thể xảy ra.
Ca khúc "Nhật ký của mẹ" do ca sĩ Nguyễn Văn Chung. Clip: Pop music
