Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung 'cỗ máy tạo hit' với nhiều ca khúc về quê hương, đất nước, sống trong căn nhà 'đen huyền bí'
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hiện tại đang sống trong căn hộ được trang trí tỉ mỉ với đầy đủ tiện nghi sử dụng.
Trong ba tháng qua, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lần lượt ra những sản phẩm hợp tác như Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai, Viết tiếp câu chuyện hòa bình (hợp tác với ca sĩ Tùng Dương), Nguyện thề vì bình yên (Duyên Quỳnh), Nỗi đau giữa hòa bình (nhạc phim Mưa đỏ), Trái tim quả cảm (chương trình Chiến sĩ quả cảm). Bài hát nào cũng nhanh chóng thu hút lượt nghe và trở thành các bài 'đinh' của những dịp đặc biệt. Với nhạc sĩ, anh luôn cảm nhận luôn có cảm giác "năm nay là năm tôi đang thực hiện những 'nhiệm vụ đặc biệt' từ quốc gia vậy".
Hiện tại, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đang sinh sống tại căn hộ chung cư rộng rãi tại TPHCM với phong cách thiết kế là sự kết hợp giữa phong cách hiện đại pha lẫn cổ điển, mang đến một không gian sống sang trọng thanh lịch. Căn hộ được trang trí tỉ mỉ với đầy đủ tiện nghi sử dụng.
Căn hộ mang tông màu trầm ấm và được thiết kế đẹp mắt, rộng rãi. Phòng khách liền kề với khu ăn uống.
Chiếc đàn piano nhỏ gọn, tiện lợi.
Tại đây anh đặt một chiếc piano và đàn ghita ở nơi được xem là cảm hứng viết nhạc.
Và góc đặc biệt trong nhà nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, một góc "mang cả một bầu trời kỷ niệm". Đây chính là giá sách được nhạc sĩ trưng bày các đĩa CD, Album nhạc mà mình đã từng tham gia sáng tác, sản xuất trong suốt 20 năm qua. Trên đó có thể dễ dàng nhận thấy những bài hát nổi đình đám với các 9x, thậm chí 8x như "Chiếc khăn gió ấm", "Con đường mưa", "Ngôi nhà hoa hồng" hay "Nhật ký của mẹ", bài hát được coi là dấu mốc quan trọng trong hành trình làm nghề của nhạc sĩ.
Đối với một người nhạc sĩ nói chung cũng như với Nguyễn Văn Chung nói riêng, những chiếc đĩa CD, cuốn Album giá chỉ vài chục, vài trăm ngàn đồng thế này là cả một khối tài sản vô giá mà họ luôn trân trọng từng ngày, từng giờ, từng phút giây.
Ban công tổ ấm của nam nhạc sĩ có view thoáng mát. Nơi có thể giúp nhạc sĩ thư giãn mỗi khi cần "sạc" năng lượng.
Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 8/9 - 14/9 giúp gia chủ phát lộc phát tàiỞ - 3 giờ trước
GĐXH – Xem ngày giờ, khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 8/9 - 14/9, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà khuyên bạn tham khảo dưới đây.
Đây là lý do tại sao khi chọn đất xây nhà không nên bị khuyết gócỞ - 3 giờ trước
GĐXH - Theo phong thủy bát trạch, ngôi nhà có 8 phương vị tương ứng với 8 cung: Càn, Khảm, Tốn, Chấn, Cấn, Ly, Khôn, Đoài, đại diện cho ngũ hành và các năng lượng trong vũ trụ. Nhà bị khuyết ở phương vị nào cũng gây mất cân bằng năng lượng.
Ông bà xưa truyền: Trồng 3 loại cây này trước cổng, con cháu dễ gặp quý nhân phù trợỞ - 3 giờ trước
Trong phong thủy, cổng nhà là nơi đón khí vào. Ông bà xưa dặn: trồng đúng loại cây trước cổng không chỉ làm đẹp nhà mà còn giúp gia đạo yên ổn, con cháu dễ gặp quý nhân phù trợ, phúc lộc đầy ắp theo thời gian.
Chỉ cần đặt thứ này trong nhà, ruồi không dám bén mảng tớiỞ - 6 giờ trước
GĐXH - Ruồi không chỉ gây khó chịu, mà chúng còn là trung gian truyền nhiều mầm bệnh gây hại tới sức khỏe con người. Dưới đây là một số mẹo đuổi, diệt ruồi đơn giản mà hiệu quả.
Ban công trồng cây này, đảm bảo chiêu tài hút lộcỞ - 9 giờ trước
GĐXH - Cây cảnh không chỉ có tác dụng thanh lọc không khí, giúp tâm tình gia chủ được thư giãn, vui vẻ mà còn mang ý nghĩa phong thủy tốt đẹp. Nhiều cây cảnh mang điềm lành, giúp chiêu tài, hút lộc, gia đình làm ăn phát đạt, thịnh vượng.
Một thiết kế trong nhà tắm tưởng 'cả đời phải có', giờ nhà nào cũng đua nhau bỏ!Ở - 10 giờ trước
Thay vì sử dụng thiết kế truyền thống, các gia đình hiện đại nhắm đến giải pháp thay thế hữu ích hơn.
Hoa hậu diễu hành từ A50 đến A80: Ngoài 20 tuổi đã mua nhà mặt phố tặng bố mẹỞ - 21 giờ trước
GĐXH - Dù gia đình không vất vả nhưng Tiểu Vy luôn nghĩ đến cho cha mẹ sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Thời điểm 23 tuổi, Hoa hậu Trần Tiểu Vy đã mua 1 căn nhà mặt phố ở quê để báo hiếu bố mẹ.
Những con vật này bỗng dưng ghé đến nhà có thể là “lời nhắn” báo hiệu sự cố sắp xảy raỞ - 21 giờ trước
GĐXH - Khi một số loài vật bỗng dưng ghé đến nhà bạn, ở lì không chịu đi, đừng vội vui mừng. Nhiều khi, đó chính là lời nhắn nhủ ngầm của đất trời về biến cố sắp xảy ra.
Cúng online mùa Vu Lan: Con cháu xa quê vẫn trọn đạo hiếuỞ - 23 giờ trước
GĐXH - Cúng online mùa Vu Lan đang trở thành lựa chọn phổ biến giúp con cháu bày tỏ lòng hiếu kính. Dịch vụ cúng giỗ online giúp gia đình an tâm và tiết kiệm thời gian. Khách hàng có thể chọn lễ vật trên website và nhận báo cáo hình ảnh, video.
Ông bà dặn dò: 4 đồ cũ kỹ càng giữ càng thịnh, 3 đời con cháu ăn thành tài, sống cảnh vinh hoa phú quýỞ - 1 ngày trước
Không phải cái gì mới cũng tốt, và cũng không phải cái gì cũ cũng vô dụng.
Hạn chót cúng 'cô hồn' Rằm tháng 7 giờ nào để không trễ, cúng muộn quá vong linh có thụ hưởng được không?Ở
GĐXH - Có nhiều người chỉ sắp xếp được cúng cô hồn vào chính Rằm tháng 7. Họ thắc mắc liệu các cô hồn lang thang có nhận được đồ cúng, và hạn chót cúng cô hồn vào giờ nào để 'họ' được hưởng?