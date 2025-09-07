Mới nhất
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung 'cỗ máy tạo hit' với nhiều ca khúc về quê hương, đất nước, sống trong căn nhà 'đen huyền bí'

Chủ nhật, 14:00 07/09/2025 |
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hiện tại đang sống trong căn hộ được trang trí tỉ mỉ với đầy đủ tiện nghi sử dụng.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và căn hộ đen huyền bí: Nơi sáng tạo nghệ thuật - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - Ảnh: FBNV

Trong ba tháng qua, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lần lượt ra những sản phẩm hợp tác như Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai, Viết tiếp câu chuyện hòa bình (hợp tác với ca sĩ Tùng Dương), Nguyện thề vì bình yên (Duyên Quỳnh), Nỗi đau giữa hòa bình (nhạc phim Mưa đỏ), Trái tim quả cảm (chương trình Chiến sĩ quả cảm). Bài hát nào cũng nhanh chóng thu hút lượt nghe và trở thành các bài 'đinh' của những dịp đặc biệt. Với nhạc sĩ, anh luôn cảm nhận luôn có cảm giác "năm nay là năm tôi đang thực hiện những 'nhiệm vụ đặc biệt' từ quốc gia vậy".

Hiện tại, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đang sinh sống tại căn hộ chung cư rộng rãi tại TPHCM với phong cách thiết kế là sự kết hợp giữa phong cách hiện đại pha lẫn cổ điển, mang đến một không gian sống sang trọng thanh lịch. Căn hộ được trang trí tỉ mỉ với đầy đủ tiện nghi sử dụng.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và căn hộ đen huyền bí: Nơi sáng tạo nghệ thuật - Ảnh 2.

Thông tin trên Phụ Nữ số cho biết, năm 2022, nhạc sĩ "Nhật ký của mẹ" chia sẻ anh mua căn hộ chung cư trị giá 10 tỷ đồng ở quận Bình Thạnh (TP.HCM), là thành quả sau 3 năm tích cóp. Ngôi nhà thuộc khu chung cư cao cấp, có diện tích 100m2, gồm 3 phòng ngủ, được cải tạo thành 2 phòng ngủ cho anh và con cùng 1 phòng làm việc.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và căn hộ đen huyền bí: Nơi sáng tạo nghệ thuật - Ảnh 3.

Các nhóm màu tối đan xen cùng những mảng màu trắng tạo nên không gian ấn tượng, bắt mắt. Nội thất cũng thể hiện rõ tính cách, sở thích của chủ nhân.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và căn hộ đen huyền bí: Nơi sáng tạo nghệ thuật - Ảnh 5.

Sự tương phản đen - trắng thể hiện tính kỷ luật, sự phân định rạch ròi đúng - sai. Gam màu tối thể hiện tính cách hướng nội, trong khi nội thất phản ánh sự đơn giản, mạnh mẽ nhưng không phô trương.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và căn hộ đen huyền bí: Nơi sáng tạo nghệ thuật - Ảnh 6.

Căn hộ mang tông màu trầm ấm và được thiết kế đẹp mắt, rộng rãi. Phòng khách liền kề với khu ăn uống.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và căn hộ đen huyền bí: Nơi sáng tạo nghệ thuật - Ảnh 7.

Chiếc đàn piano nhỏ gọn, tiện lợi. 

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và căn hộ đen huyền bí: Nơi sáng tạo nghệ thuật - Ảnh 8.

Căn phòng làm việc của Nguyễn Văn Chung được trưng bày nhiều nhạc cụ có màu sắc vui mắt, thể hiện rõ dấu ấn của nam nhạc sĩ.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và căn hộ đen huyền bí: Nơi sáng tạo nghệ thuật - Ảnh 9.

Góc phòng đầy tính nghệ thuật nơi giúp nghệ sĩ thăng hoa trong sáng tác nhạc.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và căn hộ đen huyền bí: Nơi sáng tạo nghệ thuật - Ảnh 10.

Tại đây anh đặt một chiếc piano và đàn ghita ở nơi được xem là cảm hứng viết nhạc.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và căn hộ đen huyền bí: Nơi sáng tạo nghệ thuật - Ảnh 11.

Những hình ảnh khác trên Cafe F cho thấy phòng làm việc của nhạc sĩ rất "chill" với view nhìn xuống phố, tràn đầy cảm hứng từ âm nhạc.


Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và căn hộ đen huyền bí: Nơi sáng tạo nghệ thuật - Ảnh 12.

Phòng ngủ với chiếc đèn như quả cầu vàng giúp không gian trở nên mềm mại.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và căn hộ đen huyền bí: Nơi sáng tạo nghệ thuật - Ảnh 13.

Phòng ngủ với nội thất và vật trang trí vô cùng ăn ý.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và căn hộ đen huyền bí: Nơi sáng tạo nghệ thuật - Ảnh 14.

Một góc tạo ánh sáng màu tím dưới mảng tường bao TV làm không gian trở nên ấn tượng và tươi sáng hơn.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và căn hộ đen huyền bí: Nơi sáng tạo nghệ thuật - Ảnh 15.

Và góc đặc biệt trong nhà nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, một góc "mang cả một bầu trời kỷ niệm". Đây chính là giá sách được nhạc sĩ trưng bày các đĩa CD, Album nhạc mà mình đã từng tham gia sáng tác, sản xuất trong suốt 20 năm qua. Trên đó có thể dễ dàng nhận thấy những bài hát nổi đình đám với các 9x, thậm chí 8x như "Chiếc khăn gió ấm", "Con đường mưa", "Ngôi nhà hoa hồng" hay "Nhật ký của mẹ", bài hát được coi là dấu mốc quan trọng trong hành trình làm nghề của nhạc sĩ.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và căn hộ đen huyền bí: Nơi sáng tạo nghệ thuật - Ảnh 16.

Đối với một người nhạc sĩ nói chung cũng như với Nguyễn Văn Chung nói riêng, những chiếc đĩa CD, cuốn Album giá chỉ vài chục, vài trăm ngàn đồng thế này là cả một khối tài sản vô giá mà họ luôn trân trọng từng ngày, từng giờ, từng phút giây.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và căn hộ đen huyền bí: Nơi sáng tạo nghệ thuật - Ảnh 18.

Ban công tổ ấm của nam nhạc sĩ có view thoáng mát. Nơi có thể giúp nhạc sĩ thư giãn mỗi khi cần "sạc" năng lượng.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và căn hộ đen huyền bí: Nơi sáng tạo nghệ thuật - Ảnh 19.Giọng đọc tại A80 có bố nổi danh 'Nhân tài đất Việt', sống trong căn nhà giản dị mà ấm cúng

GĐXH - Hiện cô có cuộc sống hạnh phúc cùng chồng và các con tại Hà Nội. Nơi ở của nữ BTV luôn khiến mọi người tò mò nhưng cô rất khiêm nhường, hiếm khi chia sẻ.

Phương Nghi (t/h)
