Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung 'cỗ máy tạo hit' với nhiều ca khúc về quê hương, đất nước, sống trong căn nhà 'đen huyền bí'

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - Ảnh: FBNV

Trong ba tháng qua, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lần lượt ra những sản phẩm hợp tác như Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai, Viết tiếp câu chuyện hòa bình (hợp tác với ca sĩ Tùng Dương), Nguyện thề vì bình yên (Duyên Quỳnh), Nỗi đau giữa hòa bình (nhạc phim Mưa đỏ), Trái tim quả cảm (chương trình Chiến sĩ quả cảm). Bài hát nào cũng nhanh chóng thu hút lượt nghe và trở thành các bài 'đinh' của những dịp đặc biệt. Với nhạc sĩ, anh luôn cảm nhận luôn có cảm giác "năm nay là năm tôi đang thực hiện những 'nhiệm vụ đặc biệt' từ quốc gia vậy".

Hiện tại, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đang sinh sống tại căn hộ chung cư rộng rãi tại TPHCM với phong cách thiết kế là sự kết hợp giữa phong cách hiện đại pha lẫn cổ điển, mang đến một không gian sống sang trọng thanh lịch. Căn hộ được trang trí tỉ mỉ với đầy đủ tiện nghi sử dụng.

Thông tin trên Phụ Nữ số cho biết, năm 2022, nhạc sĩ "Nhật ký của mẹ" chia sẻ anh mua căn hộ chung cư trị giá 10 tỷ đồng ở quận Bình Thạnh (TP.HCM), là thành quả sau 3 năm tích cóp. Ngôi nhà thuộc khu chung cư cao cấp, có diện tích 100m2, gồm 3 phòng ngủ, được cải tạo thành 2 phòng ngủ cho anh và con cùng 1 phòng làm việc.

Các nhóm màu tối đan xen cùng những mảng màu trắng tạo nên không gian ấn tượng, bắt mắt. Nội thất cũng thể hiện rõ tính cách, sở thích của chủ nhân.

Sự tương phản đen - trắng thể hiện tính kỷ luật, sự phân định rạch ròi đúng - sai. Gam màu tối thể hiện tính cách hướng nội, trong khi nội thất phản ánh sự đơn giản, mạnh mẽ nhưng không phô trương.

Căn hộ mang tông màu trầm ấm và được thiết kế đẹp mắt, rộng rãi. Phòng khách liền kề với khu ăn uống.

Chiếc đàn piano nhỏ gọn, tiện lợi.

Căn phòng làm việc của Nguyễn Văn Chung được trưng bày nhiều nhạc cụ có màu sắc vui mắt, thể hiện rõ dấu ấn của nam nhạc sĩ.

Góc phòng đầy tính nghệ thuật nơi giúp nghệ sĩ thăng hoa trong sáng tác nhạc.

Tại đây anh đặt một chiếc piano và đàn ghita ở nơi được xem là cảm hứng viết nhạc.

Những hình ảnh khác trên Cafe F cho thấy phòng làm việc của nhạc sĩ rất "chill" với view nhìn xuống phố, tràn đầy cảm hứng từ âm nhạc.





Phòng ngủ với chiếc đèn như quả cầu vàng giúp không gian trở nên mềm mại.

Phòng ngủ với nội thất và vật trang trí vô cùng ăn ý.

Một góc tạo ánh sáng màu tím dưới mảng tường bao TV làm không gian trở nên ấn tượng và tươi sáng hơn.

Và góc đặc biệt trong nhà nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, một góc "mang cả một bầu trời kỷ niệm". Đây chính là giá sách được nhạc sĩ trưng bày các đĩa CD, Album nhạc mà mình đã từng tham gia sáng tác, sản xuất trong suốt 20 năm qua. Trên đó có thể dễ dàng nhận thấy những bài hát nổi đình đám với các 9x, thậm chí 8x như "Chiếc khăn gió ấm", "Con đường mưa", "Ngôi nhà hoa hồng" hay "Nhật ký của mẹ", bài hát được coi là dấu mốc quan trọng trong hành trình làm nghề của nhạc sĩ.

Đối với một người nhạc sĩ nói chung cũng như với Nguyễn Văn Chung nói riêng, những chiếc đĩa CD, cuốn Album giá chỉ vài chục, vài trăm ngàn đồng thế này là cả một khối tài sản vô giá mà họ luôn trân trọng từng ngày, từng giờ, từng phút giây.

Ban công tổ ấm của nam nhạc sĩ có view thoáng mát. Nơi có thể giúp nhạc sĩ thư giãn mỗi khi cần "sạc" năng lượng.