Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung 'tổn thương' khi bị gọi chú

“Tỏa sáng ước mơ” tập 1 mùa 4 đã lên sóng mới đây. Bên cạnh bộ đôi giám khảo quen thuộc là nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và Hải Yến Idol, ca sĩ Thiên Vương (nhóm MTV) sẽ là giám khảo khách mời đầu tiên tìm ra những tài năng mới trong dàn thí sinh năm nay.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hài hước chia sẻ tình huống đầy trớ trêu khi gặp các thí sinh năm nay bị chào bằng “chú”. Nam giám khảo bày tỏ bản thân có chút “tổn thương” khiến MC Hoàng Rapper và cả trường quay bật cười. Trong khi đó, ca sĩ Thiên Vương MTV khẳng định bản thân sẽ là vị giám khảo “dễ tính” trong quá trình đồng hành cùng các thí sinh.

Nguyễn Văn Chung, Hải Yến Idol và Thiên Vương (MTV) làm giám khảo.

Mở đầu đêm thi đầu tiên, nhóm "Gió đông" gồm Đình Đại và Trường Huy đã thể hiện màu sắc đầy nên thơ và lãng mạn khi chinh phục ban giám khảo với một sáng tác của Vũ Minh Tâm - ca khúc “Về với đông”. Hải Yến Idol đánh giá cao sự mạnh dạn bộ đôi khi lựa chọn một ca khúc đòi hỏi sự tỉ mỉ và trau chuốt trong từng câu hát. Theo cô, thay vì liên tục hát chung khiến ca khúc bị đóng khuôn, cả hai cần có thêm những phân khúc chia bè để ca khúc được trữ tình và bay bổng hơn.

Đồng tình với giám khảo Hải Yến, ca sĩ Thiên Vương cũng cho rằng đây là bài hát có phần hơi “quá sức” với Đình Đại và Trường Huy. Dù vậy, vì đây là cặp thí sinh thi đầu tiên nên cả hai còn gặp nhiều áp lực. Đồng thời, việc xử lý ca khúc còn có phần thiếu kinh nghiệm của hai thí sinh khiến bài hát thiếu đi điểm nhấn và sự đột phá trong cách biểu diễn.

Về phần giám khảo Nguyễn Văn Chung, anh cho rằng đây là một tiết mục đẹp khi cả hai có phần trang phục phù hợp, kết hợp với giọng ca nhẹ nhàng tạo cảm giác như đang xem một cuốn tiểu thuyết thơ mộng.

Nhóm "Sắc màu" gồm Trà My và Gia Huy đã lựa chọn bài hát “Ngàn ước mơ Việt Nam” của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận.

Bộ đôi "Tiếng quê" gồm Hoài Nam và Kha Thi trình diễn ca khúc “Sợi nhớ sợi thương”.

Phần thi tiếp theo của nhóm "Sắc màu" gồm Trà My và Gia Huy đã lựa chọn bài hát “Ngàn ước mơ Việt Nam” của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Bộ đôi gây ấn tượng khi lựa chọn trang phục đậm bản sắc dân tộc. Giám khảo Thiên Vương đánh giá cao màu giọng đẹp và sáng của bộ đôi. Tuy nhiên, với xuất thân là một thành viên nhóm nhạc, nam ca sĩ cho rằng cả hai chưa thực sự đồng điệu khi kết hợp với nhau.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đánh giá cao sự tự tin và thông minh của cặp đôi khi phân chia các đoạn trong bài hát. Qua đó, cả hai khéo léo đẩy cảm xúc của tiết mục lên cao trào. Đặc biệt là sự kết hợp mượt mà và hòa quyện của Trà My và Gia Huy khi hòa giọng. Trong khi đó, Hải Yến Idol cho rằng cảm xúc của một bài hát là điều quan trọng hàng đầu khi đánh giá tiết mục. Hơn hết, sức trẻ của nhóm "Sắc màu" cũng khiến nữ giám khảo ấn tượng: “Về sự truyền tải trong mặt cảm xúc các em đạt tuyệt đối 100% đối với góc nhìn cá nhân chị. Cả hai em đều sở hữu giọng hát rất hay và khác biệt".

Đến với phần thi của nhóm "Ánh sáng", Ngọc Diệu và Mỹ Tuyên khiến ban giám khảo bất ngờ với phần trình diễn kèm vũ đạo sôi động ca khúc “Vào đời”, đặc biệt là đoạn nhảy đậm chất Gen Z ở cuối bài.

“Dành lời khen cho tiết mục của hai em, rất là sôi động và dễ thương. Các em là cập nhật âm nhạc rất mới, rất gần với các bạn trẻ, và anh tin là tiết mục này sẽ được yêu thích”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận xét phần trình diễn của cặp đôi.

Các thí sinh tập 1.

Ca sĩ Thiên Vương MTV chỉ ra điểm thiếu sót của Ngọc Diệu khi cô chưa thuộc lời, dẫn đến sự mất tự tin khi biểu diễn. Về phần ca sĩ Hải Yến Idol, cô dành lời khen cho bộ đôi khi có sự đầu tư kỹ lưỡng về mặt trang phục, phù hợp với ca khúc. Ngoài ra, nữ giám khảo hướng dẫn các thí sinh việc khắc phục cách hát sao cho mới mẻ bằng cách nghe kỹ và xử lý nhạc ngay trên nền beat của mỗi ca khúc.

Sự xuất hiện trong bộ trang phục đậm chất lính, bộ đôi "Tiếng quê" gồm Hoài Nam và Kha Thi trình diễn ca khúc “Sợi nhớ sợi thương”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đánh giá đây là tiết mục nhẹ nhàng và dễ thương. Tuy nhiên, Hoài Nam cần bộc lộ hơn nữa sự chủ động và nam tính trong phần trình diễn. Tương tự tiết mục trước đó, ca sĩ Thiên Vương chỉ ra phần hát sai lời của đội Tiếng Quê. Dù vậy, nam giám khảo vẫn đánh giá cao sự ăn ý trong phần thể hiện của cặp đôi khi có màn biểu diễn y hệt một cặp đôi đang yêu nhau.

Khép lại đêm thi đầu tiên, nhóm "Tình nắng gió" với sự góp mặt của bộ đôi Tín Trương và Mai Quỳnh gửi đến ca khúc “Nắng gió phương nam”, một sáng tác của nhạc sĩ Nhất Sinh. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung dành lời khen cho sự đầu tư của nhóm dành cho ca khúc, đặc biệt là những phần chia bè hợp lý. Tuy nhiên, cả ba giám khảo đều đồng tình và nhận xét rằng bộ đôi còn nhiều chỗ vẫn rụt rè nên cần hát chủ động, thoải mái và tự tin hơn.