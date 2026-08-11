Cha mẹ già bỗng ngủ nhiều, nói chuyện khác thường, vui vẻ bất ngờ: Con cái hãy về nhà nhiều hơn

Những đứa trẻ lớn lên và rời xa vòng tay của cha mẹ, rồi sẽ có công việc, cuộc sống riêng, gia đình riêng nên những người con thường không có thời gian và dần trở nên vô tâm với cha mẹ. Đôi khi họ cố gắng lấp đầy về mặt tài chính, nhưng lại không biết điều cần thiết vẫn là ưu tiên thời gian bên cạnh cha mẹ, theo báo PT&TH Vĩnh Long.

Bởi vậy, dù cha mẹ chưa xuất hiện bất kỳ dấu hiệu đặc biệt nào, con cái vẫn nên chủ động dành thời gian ở bên. Đặc biệt, nếu người cao tuổi có những thay đổi dưới đây, gia đình càng cần quan tâm và theo dõi sát sao.

Khoảnh khắc người thân tỉnh táo và muốn trò chuyện cũng là lúc gia đình nên trân trọng. Nếu có thể, hãy ngồi cạnh họ, hỏi han, lắng nghe những điều họ muốn nói. Ảnh minh họa

1. Cha mẹ già thường xuyên nói chuyện khó hiểu

Một số người cao tuổi khi sức khỏe suy giảm có thể xuất hiện tình trạng nói năng không mạch lạc, nhầm lẫn, mất phương hướng hoặc kể những câu chuyện dường như không liên quan đến thực tế.

Đôi khi họ có thể quên tên người thân, không nhớ mình đang ở đâu hoặc nhầm lẫn về thời gian. Một số trường hợp còn có thể xuất hiện ảo giác, nghe hoặc nhìn thấy những điều người khác không nhận thấy.

Những thay đổi này có thể liên quan đến tuổi tác, bệnh lý hoặc tình trạng sức khỏe nghiêm trọng. Vì vậy, gia đình không nên mặc định rằng đây chỉ là biểu hiện bình thường của tuổi già.

Điều quan trọng nhất lúc này là giữ thái độ bình tĩnh. Thay vì tranh cãi hay cố gắng ép cha mẹ phải nhớ chính xác mọi thứ, con cái nên nhẹ nhàng trò chuyện, nhắc lại mình là ai và trấn an rằng họ luôn có người thân bên cạnh.

Nếu tình trạng lú lẫn xuất hiện đột ngột hoặc ngày càng nghiêm trọng, gia đình nên đưa người cao tuổi đi khám để tìm nguyên nhân.

2. Ngủ nhiều hơn, ít muốn trò chuyện và vận động

Khi sức khỏe suy yếu, người cao tuổi có thể dành phần lớn thời gian để nghỉ ngơi. Họ ít nói chuyện hơn, ít hứng thú với những hoạt động từng yêu thích và thường xuyên cảm thấy mệt mỏi.

Ở những người mắc bệnh nặng hoặc đang ở giai đoạn cuối đời, tình trạng buồn ngủ và giảm tỉnh táo có thể xuất hiện rõ rệt. Tuy nhiên, ngủ nhiều không đồng nghĩa chắc chắn rằng một người sắp qua đời. Đây cũng có thể là biểu hiện của nhiều vấn đề sức khỏe khác.

Vì thế, thay vì chỉ lo lắng, người thân nên quan sát những thay đổi đi kèm như khả năng ăn uống, uống nước, đi lại, giao tiếp và mức độ tỉnh táo.

Nếu cha mẹ vẫn còn có thể trò chuyện, hãy tranh thủ nói chuyện với họ. Nếu họ muốn ngủ, hãy để họ được nghỉ ngơi thoải mái. Khi tỉnh táo và đủ sức, có thể hỗ trợ họ thay đổi tư thế, vận động nhẹ hoặc đi lại phù hợp để tránh nằm lâu một chỗ.

Quan trọng hơn, con cái nên ở bên thay vì để cha mẹ trải qua những ngày tháng sức khỏe suy yếu trong cảm giác cô đơn.

3. Cha mẹ đang yếu bất ngờ tỉnh táo, vui vẻ hơn

Có một hiện tượng khiến nhiều gia đình cảm thấy vừa mừng vừa khó hiểu đó là người đang bệnh nặng, trước đó mệt mỏi và ít giao tiếp, bỗng nhiên trở nên tỉnh táo hơn, nói chuyện vui vẻ, thậm chí muốn ăn uống hoặc chủ động trò chuyện với người thân.

Trong dân gian, điều này đôi khi được gọi là "hồi quang phản chiếu". Tuy nhiên, đây không phải là dấu hiệu có thể dùng để khẳng định một người chắc chắn sắp qua đời.

Sự cải thiện đột ngột có thể xuất hiện vì nhiều nguyên nhân và cần được đánh giá dựa trên tình trạng sức khỏe cụ thể. Nếu người thân đang mắc bệnh nặng, gia đình vẫn nên thông báo cho nhân viên y tế khi nhận thấy những thay đổi bất thường.

Dù nguyên nhân là gì, khoảnh khắc người thân tỉnh táo và muốn trò chuyện cũng là lúc gia đình nên trân trọng. Nếu có thể, hãy ngồi cạnh họ, hỏi han, lắng nghe những điều họ muốn nói.

Đôi khi, điều một người già mong muốn nhất không phải một món quà đắt tiền mà chỉ là được nhìn thấy con cháu ngồi bên cạnh mình.

Đừng đợi đến lúc cha mẹ yếu đi mới học cách ở bên và chăm sóc

Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của sự chuẩn bị. Bạn có thể dành 12 tháng để lên kế hoạch cho một đám cưới trong mơ hay thức trắng đêm để hoàn thiện bản đề án kinh doanh cho quý mới. Nhưng có một sự thật đầy nghịch lý là đa số chúng ta không dành thời gian để chuẩn bị cho việc chăm sóc cha mẹ vào những giây phút cuối đời, theo Tạp chí Tri thức.

Khi chúng ta từ chối thảo luận về những mong muốn cuối cùng của cha mẹ, về cách thức chăm sóc y tế hay đơn giản là phương án tài chính khi có biến cố, chúng ta thực chất đang đặt mình vào một canh bạc mà phần thua luôn thuộc về người ở lại.

Sự ra đi là một phần tất yếu của sinh mệnh, giống như một chương cuối của cuốn sách. Nếu bạn không chuẩn bị cho nó, chương cuối đó sẽ trở thành một trải nghiệm kinh hoàng thay vì là một khoảnh khắc của sự thiêng liêng và tình thân.

Ba dấu hiệu trên không thể được xem là "chiếc đồng hồ" báo trước thời điểm một người qua đời. Mỗi người có tình trạng sức khỏe và diễn biến bệnh khác nhau. Điều đáng nói hơn là những thay đổi ấy nhắc chúng ta rằng cha mẹ đang bước vào giai đoạn cần được quan tâm nhiều hơn.

Khi còn trẻ, chúng ta thường nghĩ rằng cha mẹ sẽ luôn ở đó. Một cuộc điện thoại có thể để ngày mai, một bữa cơm có thể hẹn tuần sau, một chuyến về thăm nhà có thể chờ đến dịp lễ.

Nhưng thời gian của người già không giống thời gian của người trẻ. Mỗi lần trì hoãn có thể đồng nghĩa với việc chúng ta bỏ lỡ thêm một khoảnh khắc không thể lấy lại.

Vì vậy, đừng chờ đến khi cha mẹ bệnh nặng mới bắt đầu hỏi han. Nếu ở xa, hãy gọi điện thường xuyên hơn. Nếu ở gần, hãy cố gắng ăn cùng cha mẹ một bữa cơm, đưa họ đi dạo hoặc đơn giản là ngồi cạnh nghe họ kể những câu chuyện đã nghe rất nhiều lần.

Bởi đến một ngày, chúng ta có thể sẵn sàng đánh đổi rất nhiều thứ chỉ để được nghe lại giọng nói quen thuộc ấy.

Tuổi già không cần quá nhiều điều lớn lao. Đôi khi, sự có mặt của con cái chính là món quà quý giá nhất. Hãy ở bên cha mẹ khi còn có thể, để sau này khi nhìn lại, chúng ta không phải day dứt vì đã từng có quá ít thời gian dành cho những người yêu thương mình nhất.