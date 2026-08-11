Đâu là kiểu người phụ nữ dễ bị thu hút bởi đàn ông giàu có? Bóc tách 5 kiểu tâm lý dễ 'rung rinh' trước sang giàu
GĐXH - Không phải ai cũng yêu vì vật chất, nhưng điều kiện kinh tế luôn chi phối ít nhiều cách chúng ta chọn bạn đời. Dưới đây là 5 kiểu tâm lý phổ biến lý giải vì sao đàn ông có tiền thường dễ tạo ra sức hút mạnh mẽ trong các mối quan hệ tình cảm hiện đại.
Không cần cố lấy lòng, nàng dâu khôn ngoan chỉ cần nhớ 6 điều nàyChuyện vợ chồng -
GĐXH - Mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu đôi khi dễ phát sinh bất đồng chỉ từ những chuyện rất nhỏ. Không cần cố gắng lấy lòng hay nhẫn nhịn mọi thứ, nàng dâu chỉ cần khéo léo trong 6 cách ứng xử này để gia đình thêm hòa thuận.
Vì sao nhiều phụ nữ chọn ăn mặc giản dị? Câu trả lời không chỉ nằm ở quần áoChuyện vợ chồng -
GĐXH - Ăn mặc giản dị không phải yếu tố quyết định hạnh phúc, nhưng với nhiều phụ nữ, đây là một phần của lối sống giúp giảm áp lực so sánh, sử dụng thời gian và tiền bạc hiệu quả hơn. Khi không còn quá phụ thuộc vào vẻ ngoài để khẳng định giá trị bản thân, họ có nhiều cơ hội đầu tư cho sức khỏe, tri thức, gia đình và những điều mang lại sự bình yên lâu dài.
Cô dâu huỷ hôn ngay trong đêm vì bắt gặp cảnh tượng giữa chú rể và mẹ chồng tương laiChuyện vợ chồng -
GĐXH - Chỉ một ngày trước lễ cưới, cô gái đã quyết định hủy hôn sau khi chứng kiến cảnh tượng khiến cô không thể chấp nhận.
5 thói quen tưởng vô hại nhưng dễ khiến vợ chồng ngày càng xa cách: Điều số 3 nhiều người vô tình mắc phảiChuyện vợ chồng -
GĐXH - Nhiều thói quen nhỏ trong cuộc sống hằng ngày có thể khiến khoảng cách giữa vợ chồng ngày càng lớn nếu không được nhận ra và điều chỉnh kịp thời.
Muốn tuổi già an yên, hãy chuẩn bị sớm 3 'quân bài' này: Người khôn ngoan đều bắt đầu từ rất sớmChuyện vợ chồng -
GĐXH - Tuổi già bình yên không phải là món quà của may mắn mà là kết quả của quá trình chuẩn bị từ sớm. Theo nhiều chuyên gia, bên cạnh tài chính, sức khỏe và các mối quan hệ chất lượng chính là ba nền tảng quan trọng quyết định chất lượng cuộc sống khi về già. Càng chủ động xây dựng những "quân bài" này từ hôm nay, bạn càng có cơ hội tận hưởng một tuổi xế chiều an nhàn, độc lập và hạnh phúc.
Đàn ông đang nhớ bạn sẽ có 3 hành động này: Không nói 'anh nhớ em' nhưng ai tinh ý cũng nhận raChuyện vợ chồng -
GĐXH - Không phải người đàn ông nào cũng giỏi nói lời yêu hay thường xuyên nhắn tin. Thực tế, khi nhớ một người, nhiều chàng trai lại chọn cách quan tâm âm thầm, lặng lẽ dõi theo và tìm mọi cơ hội để được gặp. Nếu anh ấy có những biểu hiện dưới đây, rất có thể bạn đang chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim anh.
Con cái có 3 biểu hiện này, cha mẹ nên sớm chuẩn bị cho tuổi già của chính mìnhChuyện vợ chồng -
GĐXH - Khi con cái trưởng thành, bận rộn với công việc và gia đình riêng, cha mẹ cũng bước sang một chặng đường mới của cuộc sống. Nếu nhận thấy 3 biểu hiện dưới đây, đó có thể là lời nhắc để cha mẹ chủ động chuẩn bị tài chính, sức khỏe và tinh thần, giúp tuổi già bình an, hạnh phúc mà không tạo áp lực cho con cái.
4 cách giúp bạn vượt qua tổn thương tình cảm: Đừng để nỗi đau giữ chân hạnh phúc của chính mìnhChuyện vợ chồng -
GĐXH - Sau một cuộc chia tay hay biến cố trong tình yêu, nhiều người mất rất lâu để chữa lành những tổn thương trong lòng. Thay vì chìm trong cảm xúc tiêu cực, bạn hoàn toàn có thể từng bước lấy lại sự cân bằng bằng những cách đơn giản nhưng hiệu quả, từ học cách chấp nhận, yêu thương bản thân đến mở lòng với những điều tích cực phía trước.
3 thứ càng 'tích trữ' trong gia đình càng dễ khiến vợ chồng xa cách, gia đạo bất anChuyện vợ chồng -
GĐXH - Nhiều người nghĩ của cải càng nhiều thì gia đình càng hạnh phúc, nhưng theo lời dạy của người xưa, có 3 "thứ vô hình" nếu cứ âm thầm tích trữ lại dễ khiến các thành viên xa cách, mất niềm tin và làm gia đạo bất an. Đó là những điều tưởng nhỏ nhưng có thể âm thầm bào mòn hạnh phúc nếu không được tháo gỡ đúng lúc.
7 quy tắc giúp phụ nữ trở nên cuốn hút trong mắt đàn ông: Không cần quá xinh đẹp, điều số 4 mới là điểm cộng lớn nhấtChuyện vợ chồng -
GĐXH - Sức hút không chỉ đến từ ngoại hình mà còn được tạo nên từ cách giao tiếp, sự tự tin và thái độ sống. Dưới đây là 7 quy tắc đơn giản giúp bạn trở nên cuốn hút và tạo ấn tượng tốt trong các mối quan hệ.