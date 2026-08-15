5 từ cha mẹ thường nói tưởng vô hại, nhưng có thể khiến cuộc đời con lụi tàn

Giáo dục giới tính cho trẻ luôn là một chủ đề quan trọng nhưng các bậc cha mẹ thi thoảng vẫn tránh nói đến, nhiều bậc cha mẹ nghĩ rằng việc giáo dục giới tính cho con cái họ sẽ khó khi còn nhỏ nên phải chờ lớn lên rồi chúng sẽ tự tìm hiểu, theo báo An Giang.

Các bậc phụ huynh thường nghĩ, với sự phát triển của Internet và thông tin toàn diện như hiện nay, trẻ sẽ tìm hiểu về giới tính thông qua các phương tiện khác nếu chúng không được cha mẹ giáo dục giới tính đúng cách.

Tuy nhiên, do các kênh tin tức rất đa dạng và tốt xấu khác nhau nên thông tin trẻ tiếp nhận cũng khác nhau, và một số thông tin xấu sẽ dẫn đến việc trẻ có những hành động sai lầm.

"Lớn lên con sẽ hiểu" có thể khiến trẻ tự tìm câu trả lời

Một câu chuyện từng gây tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc kể về nam sinh lớp 5 đưa mảnh giấy có nội dung mang tính quấy rối tình dục cho một bạn nữ cùng lớp. Khi sự việc bị giáo viên phát hiện, nhà trường đã có biện pháp xử lý. Tuy nhiên, thay vì cùng con nhìn nhận hành vi sai và tìm cách giáo dục, mẹ của cậu bé lại phản ứng gay gắt với giáo viên.

Câu chuyện đặt ra một vấn đề đáng suy ngẫm: Khi trẻ chưa được người lớn cung cấp kiến thức phù hợp về giới tính, các em sẽ học từ đâu?

Trong nhiều gia đình châu Á, giới tính vẫn được xem là chủ đề nhạy cảm. Không ít cha mẹ ngại giải thích khi con hỏi về cơ thể, tình cảm hay những thay đổi trong quá trình trưởng thành.

Có người chọn cách lảng tránh, có người yêu cầu con không được hỏi, thậm chí cho rằng đây là những chuyện "lớn lên rồi sẽ biết". Nhưng trẻ vẫn sẽ lớn lên và những câu hỏi ấy vẫn tồn tại.

Nếu cha mẹ không trở thành nguồn thông tin đáng tin cậy, Internet rất dễ trở thành "người thầy" bất đắc dĩ của trẻ. Ảnh minh họa

Giáo dục giới tính không chỉ là chuyện "người lớn"

Một trong những hiểu lầm phổ biến nhất của cha mẹ là đánh đồng giáo dục giới tính với việc dạy trẻ về quan hệ tình dục.

Thực tế, giáo dục giới tính rộng hơn rất nhiều. Đó là kiến thức về cơ thể, sự khác biệt giới tính, những thay đổi khi trưởng thành, ranh giới cá nhân, quyền riêng tư, cách nhận biết hành vi không phù hợp, kỹ năng tự bảo vệ và cách tôn trọng cơ thể của người khác.

Trẻ nhỏ hoàn toàn có thể được tiếp cận những kiến thức này bằng ngôn ngữ phù hợp với độ tuổi.

Chẳng hạn, khi trẻ bắt đầu tò mò về các bộ phận cơ thể, cha mẹ có thể giải thích tên gọi chính xác, dạy con rằng cơ thể thuộc về chính mình và không ai được tùy tiện chạm vào những vùng riêng tư. Khi trẻ lớn hơn, nội dung giáo dục có thể được mở rộng theo mức độ nhận thức.

Điều quan trọng không phải là nói thật nhiều, mà là nói đúng lúc, đúng cách và phù hợp với độ tuổi của trẻ.

Cha mẹ càng né tránh, trẻ càng dễ tìm đến Internet

Ngày nay, trẻ em tiếp xúc với Internet từ rất sớm. Chỉ một vài thao tác tìm kiếm, các em có thể bắt gặp hàng loạt nội dung liên quan đến tình dục, tình yêu và cơ thể.

Nếu cha mẹ không trở thành nguồn thông tin đáng tin cậy, Internet rất dễ trở thành "người thầy" bất đắc dĩ của trẻ.

Vấn đề là những gì trẻ tìm thấy trên mạng không phải lúc nào cũng chính xác. Những nội dung thiếu kiểm soát có thể khiến trẻ hiểu sai về tình yêu, tình dục, cơ thể và các mối quan hệ. Nguy hiểm hơn, trẻ có thể không nhận biết được đâu là hành vi bình thường, đâu là hành vi xâm phạm ranh giới cá nhân.

Vì thế, thay vì cố tạo một môi trường hoàn toàn "vô trùng" và cấm con tiếp xúc với mọi thông tin, cha mẹ cần trang bị cho trẻ khả năng nhận diện và tự bảo vệ mình.

Giáo dục giới tính sớm cũng là cách bảo vệ trẻ

Một trong những lý do khiến giáo dục giới tính trở nên cấp thiết là nguy cơ xâm hại trẻ em có thể đến từ những người mà trẻ quen biết.

Nếu trẻ không được dạy về ranh giới cơ thể, các em có thể không nhận ra một hành động bất thường đang xảy ra. Thậm chí, một số trẻ còn sợ hãi, xấu hổ và không biết phải kể với ai.

Bởi vậy, giáo dục giới tính không nên bắt đầu từ thời điểm cha mẹ phát hiện con yêu đương hay có những biểu hiện khiến họ lo lắng. Khi đó, việc la mắng, cấm đoán hay đe dọa thường chỉ khiến trẻ thu mình và giấu giếm nhiều hơn.

Giáo dục cần được bắt đầu từ những điều đơn giản nhất, cơ thể là của con, con có quyền nói "không", con cần rời khỏi tình huống khiến mình sợ hãi và phải tìm một người lớn đáng tin cậy để chia sẻ.

Giáo dục giới tính đúng đắn không chỉ giúp xử lý những vấn đề cơ bản của tuổi dậy thì mà còn giúp trẻ hiểu được sự phát triển trong cơ thể của mình. Ảnh minh họa

Tầm quan trọng của việc giáo dục giới tính cho con trẻ

Trong những năm dậy thì, một đứa trẻ trải qua rất nhiều thay đổi về cơ thể. Giáo dục giới tính đúng đắn không chỉ giúp xử lý những vấn đề cơ bản của tuổi dậy thì mà còn giúp trẻ hiểu được sự phát triển trong cơ thể của mình. Giúp trẻ học cách nói không với quan hệ tình dục không mong muốn, theo Lao Động.

Giáo dục giới tính đúng đắn giúp ngăn ngừa những lầm tưởng và quan niệm sai lầm

Những nội dung đồi truỵ ngày càng gia tăng trên Internet và trẻ em đang có xu hướng tiếp cận sớm, điều quan trọng là phải xây dựng nhận thức cho trẻ về giới tính.

Cha mẹ, thầy cô hãy là những người đầu tiên giúp trẻ hiểu về những thay đổi trên cơ thể mà trẻ có thể gặp phải, giúp tạo điều kiện thuận lợi trong việc xử lý những điều tương tự.

Giáo dục giới tính giúp trẻ đưa ra quyết định sáng suốt

Những cuộc trò chuyện xung quanh tình dục/giới tính không nên chỉ xảy ra một lần. Cha mẹ nên liên tục tham gia và tạo bầu không khí an toàn, hiểu biết để con cái họ đặt câu hỏi và giải quyết những nghi ngờ và bất an của chúng về những điều liên quan đến tình dục/giới tính.

Giáo dục giới tính sớm và đúng cách giúp thanh thiếu niên đưa ra quyết định an toàn và sáng suốt hơn trong những năm dậy thì của chúng.

Giáo dục giới tính giúp bảo vệ trẻ khỏi lạm dụng hoặc bạo lực tình dục

Cha mẹ, thầy cô cần phải giáo dục giới tính cho trẻ sớm và theo những cấp độ phù hợp với tuổi để trẻ có thể phân biệt giữa động chạm tốt và động chạm xấu.

Điều này có thể bảo vệ trẻ khỏi trở thành con mồi của bất kỳ hình thức lạm dụng hoặc bạo lực tình dục nào.

Giáo dục giới tính giúp trẻ giữ vệ sinh và tránh mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục

Chỉ khi trẻ nhận thức đúng về cơ thể của mình thì mới có thể chăm sóc sức khỏe sinh sản và vệ sinh tình dục tốt.

Bên cạnh đó, giáo dục giới tính sớm cũng sẽ giúp trẻ nhận thức tốt về khả năng mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục.