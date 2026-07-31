Người thông minh chưa chắc đã khôn ngoan: Đây là 5 lúc nên 'giả ngốc' để tránh thiệt thân

Thứ sáu, 13:44 31/07/2026 | Nuôi dạy con
Bảo An
Bảo An
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GĐXH - Không phải lúc nào nói nhiều hay chứng minh mình đúng cũng là cách ứng xử thông minh. Người thực sự khôn ngoan thường biết "giả ngốc" đúng lúc để tránh xung đột, giữ gìn các mối quan hệ và bảo vệ chính mình.

Người thông minh chưa chắc đã khôn ngoan: Đây là 5 lúc nên 'giả ngốc' để tránh thiệt thân - Ảnh 1.

Người càng từng trải càng hiểu rằng, thắng một cuộc tranh cãi chưa chắc đã là người chiến thắng cuối cùng. Có 5 tình huống mà "giả ngốc", im lặng hay lùi một bước lại chính là biểu hiện của trí tuệ và bản lĩnh.

Người thông minh chưa chắc đã khôn ngoan: Đây là 5 lúc nên 'giả ngốc' để tránh thiệt thân - Ảnh 2.Người từng trải đều hiểu: Có những điều giữ kín mới là khôn ngoan

GĐXH - Có lẽ vì đã đi qua đủ những vui buồn, đủ những lần được mất, con người ta dần hiểu rằng không phải điều gì cũng cần nói ra. Có những điều càng giữ kín, cuộc sống càng bình yên.

 

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