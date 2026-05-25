Chán màu nail trung tính nhưng ngại sặc sỡ vì quá nổi bật, hãy thử màu vàng bơ
Nail màu vàng bơ sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời để các nàng thử nghiệm thay đổi phong cách. Màu vàng bơ mang đến cảm giác mềm mại và bông xốp như lớp kem trứng trên ly café. Và nó trông tuyệt đẹp trên móng tay, khi bạn sáng tạo thêm những chi tiết 3D nhỏ nhắn, dễ thương.
Nail trơn màu vàng bơ
Sơn móng tay đơn sắc, kiểu cổ điển sẽ là lựa chọn hoàn hảo nếu bạn theo phong cách tối giản. Màu vàng bơ mềm mại, nữ tính, không quá khó để phối đồ, cũng không cố ý gây ấn tượng, nhưng ai đã để ý là sẽ bị thu hút một cách tự nhiên.
Phối thêm chi tiết 3D
Từ những hạt ngọc trai hay hạt đá đính rải rác, họa tiết hoa cho đến những đường uốn lượn sáng tạo, các điểm nhấn 3D sẽ ngay lập tức nâng tầm thẩm mỹ cho bộ móng tay của bạn.
Kết hợp màu vàng bơ và sôcôla
Hai màu sắc tưởng không liên quan nhưng lại liên quan không tưởng. Phối hợp với nhau tạo ra vẻ ngoài hấp dẫn như một chiếc bánh sôcôla chuối thơm lừng, bóng bẩy.
Màu vàng bơ với chấm bi xanh dương
Sự tương phản giữa màu sơn vàng bơ và những chấm bi xanh nhạt có khiến bạn thấy quen thuộc không? Nó giống một ly kem trứng rắc thêm hạt cốm, quá là phù hợp với mùa hè và những cô nàng hảo ngọt.
