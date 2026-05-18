Tủ đồ mùa hè 2026 đang ngập những gam màu dịu mắt

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Hồng nhạt không còn “bánh bèo” như trước

Hồng pastel đang xuất hiện rất nhiều trên street style và mạng xã hội, nhưng theo cách trưởng thành hơn hẳn vài năm trước.

Những tông hồng năm nay thiên về sắc độ nhẹ như:

- Hồng phấn

- Hồng nude

- Hồng dusty

Thay vì phối kiểu quá nữ tính, nhiều người mặc hồng cùng quần jeans rộng, áo trắng hoặc blazer oversize để tổng thể trông hiện đại và dễ ứng dụng hơn.

Xanh chanh nhạt trở thành điểm nhấn mới

Một gam màu khác đang được nhiều fashionista yêu thích là xanh chanh nhạt. Khác với kiểu neon nổi bật trước đây, sắc xanh năm nay được làm dịu hơn nên nhìn mát mắt và dễ mặc hơn nhiều.

Đây là kiểu màu thường được dùng để tạo điểm nhấn nhỏ cho outfit:

- Túi xách

- Sneaker

- Cardigan mỏng

- Áo khoác nhẹ

Khi đi cùng trắng kem hoặc màu be, xanh chanh nhạt tạo cảm giác rất trẻ nhưng không quá chói. Outfit nhìn sáng hơn mà vẫn giữ được sự nhẹ nhàng.

Vàng bơ và xanh khói vẫn tiếp tục được yêu thích

Bảng màu năm nay cũng không thể thiếu vàng bơ và xanh khói - hai gam màu mang cảm giác rất “thư giãn”.

Vàng bơ giúp tổng thể sáng và có sức sống hơn nhưng không quá nổi bật. Trong khi đó, xanh khói lại tạo cảm giác nhẹ nhàng và có chút tinh tế kiểu Hàn Quốc.

Nhiều cô gái đang chọn:

- Váy vàng bơ phối sandal tối giản

- Sơ mi xanh khói mặc cùng quần suông

- Áo tank top pastel đi với blazer trắng

Những outfit kiểu này không quá cầu kỳ nhưng vẫn tạo cảm giác có gu và rất dễ mặc hàng ngày.

Mọi người đang thích mặc những màu khiến bản thân thấy dễ chịu

Điều thú vị của xu hướng màu sắc năm nay là người ta không còn mặc chỉ để nổi bật. Nhiều người bắt đầu quan tâm hơn đến cảm giác mà quần áo mang lại.

Những gam màu nhẹ, dịu và mềm khiến outfit nhìn thư thái hơn, đồng thời cũng giúp người mặc cảm thấy thoải mái hơn trong mùa hè nóng bức.

Có lẽ vì thế mà xuân hè 2026 không còn là cuộc chơi của những màu sắc quá mạnh. Thay vào đó là những gam màu đủ nhẹ để nhìn lâu không chán, đủ xinh để khiến ai cũng muốn mặc thử một lần.