Hoa hậu Bảo Ngọc lăng xê xu hướng chấm bi xuân hè 2026 đầy cuốn hút

Họa tiết chấm bi đang trở lại mạnh mẽ trong xu hướng xuân hè 2026 với nhiều biến tấu mới mẻ và hiện đại. Các nhà thiết kế đã khéo léo kết hợp phom dáng, chất liệu và cách phối hợp, mang đến sự mới lạ và thu hút cho bộ sưu tập. Xu hướng này không chỉ làm sống dậy phong cách cổ điển mà còn tạo nên chiều sâu thị giác đáng chú ý.

Bắt nhịp xu hướng, Hoa hậu Bảo Ngọc mới ở đây đã đăng tải bộ ảnh dạo phố Trung Quốc với phong cách chấm bi đầy thanh lịch. Đi kèm hình ảnh, cô chia sẻ nhẹ nhàng: "Dạo một vòng Trung Quốc ngày đẹp trời" , nhưng chính thần thái và cách phối đồ mới là điều thực sự gây chú ý.

Chọn tông màu cơ bản: đen – trắng, Bảo Ngọc khoe vẻ thanh lịch, cổ điển.



Trong bộ ảnh, Bảo Ngọc lựa chọn thiết kế váy dài chấm bi đen trên nền trắng – một công thức kinh điển nhưng chưa có thời gian lỗi. Phomstyle maxi giúp tôn lên vẻ thanh thoát, sang trọng, đồng thời tạo cảm giác giác bay bổng, nữ tính.

Điểm đặc biệt nằm ở cách kết hợp phụ kiện: Khăn chấm bi mang hơi hướng retro; cùng đồng hồ, kính mắt nhẹ nhàng, hài hòa không bị rối. Sự kết hợp này mang lại hình ảnh vừa hiện đại, vừa mũi nhọn phong cách quý cô châu Âu thập niên trước – một trong những tinh thần chủ đạo của xu hướng năm nay.

