Quần ống rộng mặc với áo gì để nhìn cao và sang hơn?
Quần ống rộng vẫn là món đồ được mặc nhiều nhất mỗi khi hè đến vì vừa thoải mái vừa dễ che khuyết điểm.
Áo bèo nhẹ đang quay lại
Những chiếc áo bèo nhún mỏng nhẹ đang xuất hiện rất nhiều trên street style hè 2026 vì tạo cảm giác nữ tính nhưng không quá “bánh bèo”.
Khi đi cùng quần ống rộng cạp cao, phần áo có độ phồng nhẹ giúp outfit cân đối hơn và nhìn có điểm nhấn hơn hẳn.
Kiểu phối này đặc biệt hợp với:
- Quần linen sáng màu
- Quần jeans suông
- Quần trắng hoặc be
Một chiếc áo bèo trắng phối cùng quần suông rộng và sandal mảnh đã đủ tạo vibe rất mùa hè mà vẫn dễ mặc hàng ngày.
Áo thun basic vẫn là “chân ái”
Không cần phối cầu kỳ, áo thun và quần ống rộng gần như là combo mặc đi đâu cũng hợp.
Điểm khiến kiểu phối này được yêu thích là vì:
- Gọn gàng
- Trẻ trung
- Dễ mặc thật sự
Nhiều cô gái đang thích kiểu:
- Áo thun trắng + jeans ống rộng
- Áo croptop + quần cạp cao
- Áo in chữ + quần linen
Chỉ cần sơ vin nhẹ hoặc chọn áo hơi ôm là tổng thể đã nhìn cao và gọn hơn rất nhiều.
Sơ mi rộng mặc kiểu lười nhưng rất sang
Một công thức đang được diện rất nhiều mùa hè này là sơ mi oversize phối cùng quần suông rộng.
Nghe có vẻ “rộng cả cây” nhưng nếu mặc khéo lại tạo cảm giác rất có gu.
Nhiều fashionista thường:
- Mặc mở vài cúc áo
- Khoác ngoài tank top
- Sơ vin nửa vạt
Cách phối này giúp outfit nhìn thoải mái nhưng vẫn rất thời trang. Những gam màu được mặc nhiều nhất là: Trắng; Xanh nhạt; Beige; Kẻ sọc mỏng…
Vừa mát mắt vừa dễ phối gần như không sợ lỗi mốt.
Tank top giúp outfit nhìn gọn hơn hẳn
Mùa hè mà chưa biết mặc gì với quần ống rộng thì tank top gần như là lựa chọn dễ đẹp nhất.
Phần áo ôm nhẹ giúp nửa trên cơ thể nhìn gọn hơn nên tổng thể sẽ cân đối hơn rất nhiều.
Các kiểu tank top hot năm nay gồm:
- Tank top cổ vuông
- Tank top gân ôm nhẹ
- Tank top racer basic
Chỉ cần thêm túi kẹp nách hoặc kính râm là outfit đã có cảm giác rất trendy kiểu Hàn Quốc.
Càng mặc đơn giản càng dễ đẹp
Điểm thú vị của xu hướng hè năm nay là outfit đẹp không cần quá nhiều chi tiết. Chỉ cần quần ống rộng phối đúng kiểu áo phù hợp, tổng thể đã đủ trẻ trung và có gu hơn rất nhiều.
Và đôi khi, những set đồ khiến người khác muốn nhìn lại thường lại là những outfit trông rất thoải mái và tự nhiên.
