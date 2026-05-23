Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Quần ống rộng mặc với áo gì để nhìn cao và sang hơn?

Thứ bảy, 06:47 23/05/2026 | Thời trang

Quần ống rộng vẫn là món đồ được mặc nhiều nhất mỗi khi hè đến vì vừa thoải mái vừa dễ che khuyết điểm.

Áo bèo nhẹ đang quay lại

Những chiếc áo bèo nhún mỏng nhẹ đang xuất hiện rất nhiều trên street style hè 2026 vì tạo cảm giác nữ tính nhưng không quá “bánh bèo”.

Khi đi cùng quần ống rộng cạp cao, phần áo có độ phồng nhẹ giúp outfit cân đối hơn và nhìn có điểm nhấn hơn hẳn.

Kiểu phối này đặc biệt hợp với:

- Quần linen sáng màu

- Quần jeans suông

- Quần trắng hoặc be

Một chiếc áo bèo trắng phối cùng quần suông rộng và sandal mảnh đã đủ tạo vibe rất mùa hè mà vẫn dễ mặc hàng ngày.

Quần ống rộng mặc với áo gì để nhìn cao và sang hơn? - Ảnh 1.

Áo thun basic vẫn là “chân ái”

Không cần phối cầu kỳ, áo thun và quần ống rộng gần như là combo mặc đi đâu cũng hợp.

Điểm khiến kiểu phối này được yêu thích là vì:

- Gọn gàng

- Trẻ trung

- Dễ mặc thật sự

Nhiều cô gái đang thích kiểu:

- Áo thun trắng + jeans ống rộng

- Áo croptop + quần cạp cao

- Áo in chữ + quần linen

Chỉ cần sơ vin nhẹ hoặc chọn áo hơi ôm là tổng thể đã nhìn cao và gọn hơn rất nhiều.

Quần ống rộng mặc với áo gì để nhìn cao và sang hơn? - Ảnh 2.

Sơ mi rộng mặc kiểu lười nhưng rất sang

Một công thức đang được diện rất nhiều mùa hè này là sơ mi oversize phối cùng quần suông rộng.

Nghe có vẻ “rộng cả cây” nhưng nếu mặc khéo lại tạo cảm giác rất có gu.

Nhiều fashionista thường:

- Mặc mở vài cúc áo

- Khoác ngoài tank top

- Sơ vin nửa vạt

Cách phối này giúp outfit nhìn thoải mái nhưng vẫn rất thời trang. Những gam màu được mặc nhiều nhất là: Trắng; Xanh nhạt; Beige; Kẻ sọc mỏng…

Vừa mát mắt vừa dễ phối gần như không sợ lỗi mốt.

Quần ống rộng mặc với áo gì để nhìn cao và sang hơn? - Ảnh 3.

Tank top giúp outfit nhìn gọn hơn hẳn

Mùa hè mà chưa biết mặc gì với quần ống rộng thì tank top gần như là lựa chọn dễ đẹp nhất.

Phần áo ôm nhẹ giúp nửa trên cơ thể nhìn gọn hơn nên tổng thể sẽ cân đối hơn rất nhiều.

Các kiểu tank top hot năm nay gồm:

- Tank top cổ vuông

- Tank top gân ôm nhẹ

- Tank top racer basic

Chỉ cần thêm túi kẹp nách hoặc kính râm là outfit đã có cảm giác rất trendy kiểu Hàn Quốc.

Quần ống rộng mặc với áo gì để nhìn cao và sang hơn? - Ảnh 4.

Càng mặc đơn giản càng dễ đẹp

Điểm thú vị của xu hướng hè năm nay là outfit đẹp không cần quá nhiều chi tiết. Chỉ cần quần ống rộng phối đúng kiểu áo phù hợp, tổng thể đã đủ trẻ trung và có gu hơn rất nhiều.

Và đôi khi, những set đồ khiến người khác muốn nhìn lại thường lại là những outfit trông rất thoải mái và tự nhiên.

Hoa hậu Hương Giang gây chú ýHoa hậu Hương Giang gây chú ý

GĐXH - Hoa hậu Hương Giang trở thành tâm điểm chú ý tại MGI All Stars với thần thái sân khấu, kỹ năng catwalk trong thiết kế đính kết cầu kỳ.

Tuệ Lâm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Khổng Tú Quỳnh gợi cảm ở tuổi 35

Khổng Tú Quỳnh gợi cảm ở tuổi 35

Hoa hậu Hương Giang gây chú ý

Hoa hậu Hương Giang gây chú ý

Diễn viên Jun Ji Hyun tiết lộ bí quyết giữ dáng như thiếu nữ dù đang tuổi U50

Diễn viên Jun Ji Hyun tiết lộ bí quyết giữ dáng như thiếu nữ dù đang tuổi U50

Cùng chuyên mục

Tủ đồ mùa hè 2026 đang ngập những gam màu dịu mắt

Tủ đồ mùa hè 2026 đang ngập những gam màu dịu mắt

Thời trang - 4 ngày trước

Nếu trước đây đen, trắng hay beige gần như là lựa chọn an toàn cho mọi outfit, thì 2026 lại là thời điểm những gam màu mềm và dịu mắt được yêu thích trở lại.

Diện bikini nóng bỏng chào hè, 'cá sấu chúa' Quỳnh Nga gây sốt mạng xã hội

Diện bikini nóng bỏng chào hè, 'cá sấu chúa' Quỳnh Nga gây sốt mạng xã hội

Thời trang - 6 ngày trước

GĐXH - “Cá sấu chúa” Quỳnh Nga tiếp tục khiến khán giả nhớ thương bởi gu thời trang đi biển gợi cảm.

Bà xã quê Ninh Bình của Văn Thanh gây chú ý với 2 mẫu áo dài trong ngày trọng đại sắp tới

Bà xã quê Ninh Bình của Văn Thanh gây chú ý với 2 mẫu áo dài trong ngày trọng đại sắp tới

Đẹp - 1 tuần trước

GĐXH - Hậu vệ Vũ Văn Thanh cùng vợ Trần Bích Hạnh gây sốt với bộ ảnh áo dài đẹp cho ngày trọng đại 16/5 sắp tới. Cặp đôi chọn áo dài trắng và đỏ thu hút sự chú ý từ người hâm mộ.

Hoa hậu Việt Nam 2024 khoe thân hình đồng hồ cát

Hoa hậu Việt Nam 2024 khoe thân hình đồng hồ cát

Đẹp - 1 tuần trước

GĐXH - Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh gây sốt với bộ ảnh khoe thân hình đồng hồ cát. Diện váy ôm sát và phong cách trang điểm nổi bật, cô thu hút sự chú ý từ công chúng.

Phong cách mùa hè năng động, trẻ trung của Trúc Diễm

Phong cách mùa hè năng động, trẻ trung của Trúc Diễm

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - Trúc Diễm được khen trẻ trung hơn nhiều so với tuổi 39 nhờ phong cách thời trang đa dạng, cá tính và gợi cảm.

Ở tuổi trung niên, 'ngọc nữ' màn ảnh Việt vẫn trẻ đẹp như đôi mươi nhờ mẹo phối đồ thời trang

Ở tuổi trung niên, 'ngọc nữ' màn ảnh Việt vẫn trẻ đẹp như đôi mươi nhờ mẹo phối đồ thời trang

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - Tăng Thanh Hà được gọi là “ngọc nữ" màn ảnh Việt nhờ nhan sắc nổi bật cùng lối diễn xuất phù hợp với thị hiếu khán giả. Hiện tại, dù đã bước vào tuổi trung niên, người đẹp vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi phong cách thời trang trẻ trung, tinh tế. Nhờ khả năng phối đồ khéo léo, cô luôn giữ được vẻ ngoài tươi trẻ, khó ai tin vào tuổi thật của mình.

Taylor Swift chứng minh chỉ cần bạn chọn đúng phụ kiện phù hợp là đủ nổi bật

Taylor Swift chứng minh chỉ cần bạn chọn đúng phụ kiện phù hợp là đủ nổi bật

Thời trang - 1 tuần trước

Nữ ca sĩ Taylor Swift nhanh nhạy bắt sóng màu sắc nổi bật nhất hiện nay - matcha pastel - với chiếc túi xách trong buổi hẹn hò tại London cùng chồng sắp cưới Travis Kelce.

Áo cardigan mỏng trở thành “vũ khí” chống nắng được yêu thích mùa hè

Áo cardigan mỏng trở thành “vũ khí” chống nắng được yêu thích mùa hè

Thời trang - 1 tuần trước

Không chỉ là món đồ giúp hoàn thiện phong cách, cardigan mỏng còn được nhiều người lựa chọn như một “lá chắn” chống nắng nhẹ trong mùa hè.

MC Thu Hương đam mê thời trang vintage

MC Thu Hương đam mê thời trang vintage

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - MC Thu Hương cho biết, cô là tín đồ của thời trang vintage bởi phong cách này mang đến sự độc bản và “không đụng hàng” - yếu tố mà các quý cô đam mê vintage rất yêu thích.

Thời trang cá tính gây chú ý của Hoa hậu quê Đà Nẵng

Thời trang cá tính gây chú ý của Hoa hậu quê Đà Nẵng

Đẹp - 1 tuần trước

GĐXH - Hoa hậu Thanh Thủy gây chú ý với phong cách thời trang mới, cá tính nhưng không kém phần quyến rũ.

Xem nhiều

Khoe ảnh đi biển nghỉ lễ bên chồng là bác sĩ, nữ NSND dòng nhạc nhẹ quá trẻ đẹp, khiến fan khen ngợi hết lời

Khoe ảnh đi biển nghỉ lễ bên chồng là bác sĩ, nữ NSND dòng nhạc nhẹ quá trẻ đẹp, khiến fan khen ngợi hết lời

Thời trang

GĐXH - NSND Thanh Lam ở tuổi 57 nhưng nhan sắc vẫn tươi trẻ, căng tràn sức sống. Mới đây, trong dịp nghỉ lễ, chị chia sẻ loạt ảnh đi biển bên chồng là bác sĩ, khiến người hâm mộ ngỡ ngàng và dành nhiều lời khen ngợi.

Bà xã quê Ninh Bình của Văn Thanh gây chú ý với 2 mẫu áo dài trong ngày trọng đại sắp tới

Bà xã quê Ninh Bình của Văn Thanh gây chú ý với 2 mẫu áo dài trong ngày trọng đại sắp tới

Đẹp
11 năm sau ly hôn, mỹ nhân Việt có 'vía' phim doanh thu trăm tỷ làm mẹ đơn thân xinh đẹp rực rỡ

11 năm sau ly hôn, mỹ nhân Việt có 'vía' phim doanh thu trăm tỷ làm mẹ đơn thân xinh đẹp rực rỡ

Thời trang
Ở tuổi trung niên, 'ngọc nữ' màn ảnh Việt vẫn trẻ đẹp như đôi mươi nhờ mẹo phối đồ thời trang

Ở tuổi trung niên, 'ngọc nữ' màn ảnh Việt vẫn trẻ đẹp như đôi mươi nhờ mẹo phối đồ thời trang

Thời trang
Hoa hậu Bảo Ngọc lăng xê xu hướng chấm bi xuân hè 2026 đầy cuốn hút

Hoa hậu Bảo Ngọc lăng xê xu hướng chấm bi xuân hè 2026 đầy cuốn hút

Đẹp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top