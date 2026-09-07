Bố Châu Bùi tiết lộ chiêu thử con rể tương lai

Điều ít biết về bố Châu Bùi GĐXH - Trong một chương trình truyền hình thực tế, Châu Bùi đã xuất hiện cùng bố. Khán giả đã biết thêm nhiều thông tin về bố của nữ diễn viên.

Châu Bùi, Võ Điền Gia Huy và Hậu Hoàng lần đầu thử sức nhóm bếp củi, vụng về chuẩn bị mâm cơm chiêu đãi phụ huynh trong Tập 2 Dấu Chân Tình Thân.

Sau những bỡ ngỡ ban đầu khi rời xa nhịp sống hiện đại, thử thách tiếp theo dành cho các gia đình trong tập 2 là một trải nghiệm tưởng chừng đơn giản nhưng lại đầy gian nan: Các con sẽ tự tay nhóm bếp củi và hoàn thành một bữa cơm hoàn chỉnh cho cha mẹ.

Bố Châu Bùi chia sẻ về "phong cách người lính" và chiêu thử rể tương lai

Trải qua hoạt động kiểm tra sức khỏe cho bố ở đầu tập 2, Châu Bùi đã có những phút giây trải lòng đầy xúc động về lý do cùng bố tham gia Dấu chân tình thân. Nữ fashionista bộc bạch: "Điều mà mình lo lắng nhất cho bố trong 5 năm tới chắc chắn là sức khỏe. Mình cảm giác như bố không còn quá nhiều thời gian nữa. Thế nên đây là lý do Châu muốn có sự đồng hành của bố trong chuyến đi này".

Châu Bùi và bố.

Bầu không khí nhanh chóng trở nên gần gũi khi hai bố con ngồi tâm sự giữa không gian mộc mạc của căn nhà sàn. Nghe Châu Bùi ví nơi này đơn giản như phòng bố ở nhà, ông đính chính lại ngay: "Bố là tối giản chứ không phải là đơn giản. Dùng từ chung là phong cách của người lính. Bao giờ cũng thế, phải gọn gàng ngăn nắp".

Đặc biệt, cuộc trò chuyện thêm phần rộn rã khi Châu Bùi nhắc lại chuyện các anh rể từng bị bố "thử lực tay" ngày đầu ra mắt. Bố cô hóm hỉnh xác nhận, nếu sau này con gái dẫn bạn trai về nhà, ông chắc chắn vẫn sẽ giữ thói quen bắt tay thật chặt. Đằng sau cái siết tay ấy không phải sự khắt khe, mà là cái nắm tay gửi gắm sự tin tưởng của một người cha luôn muốn tìm kiếm người đủ vững chãi để che chở cho con gái mình.

Võ Điền Gia Huy và trải nghiệm "toát mồ hôi" khi lần đầu làm cá sống

Nếu Châu Bùi có màn trò chuyện tâm tình với bố thì với Võ Điền Gia Huy, việc chuẩn bị bữa cơm lại giống như một "trận chiến" thực sự khi lần đầu tiên trong đời anh chàng tự tay chế biến một con cá sống.

Từ nhỏ đến lớn, chưa từng "sát sanh" dù là một con kiến, nam diễn viên đã phải trải qua cảm giác sợ hãi tột cùng khi đối diện với chú cá chim: "Trải nghiệm sợ hãi nhất là mần thịt con cá. Lần đầu tiên Huy làm luôn!". Khoảnh khắc anh chàng sơ chế cá khiến khán giả được một phen cười bò vì động tác chặt từng nhát và khuôn mặt sợ sệt. Thành phẩm là chú cá được sơ chế với những đường cắt "khúc sắc bén, khúc nham nhở".

Võ Điền Gia Huy cùng mẹ.

Vượt qua sự ngần ngại ban đầu, Gia Huy vẫn kiên nhẫn hoàn thành món ăn với tất cả sự chỉn chu có thể. Bởi với anh, điều quý giá nhất không nằm ở hình thức mâm cơm, mà ở khoảng thời gian trọn vẹn được ở bên mẹ: "Huy vui vì mình có được khoảng thời gian trọn vẹn để cùng mẹ làm một điều gì đó. Sau này khi mẹ lớn tuổi hơn, hai mẹ con vẫn có thể ngồi xem tivi chung và nhớ lại những kỷ niệm này." Mâm cơm ấy dẫu chưa được hoàn hảo, nhưng lại đong đầy vị ngọt ngào của lòng hiếu thảo.

Hậu Hoàng dở khóc dở cười trước "bài ca lấy chồng" của các mẹ

Hậu Hoàng cùng mẹ Hằng đem đến cho khán giả một "lớp học nữ công gia chánh" không thể buồn cười hơn.

Trong hoạt động vẩy rau, cô nàng liên tục hỏi mẹ "Mẹ có tin tưởng con không?". Mặc dù khẳng định rất tin tưởng con gái, nhưng ngay sau câu nói của mẹ, Hậu Hoàng lập tức vung rau rơi đầy đất khiến mẹ đành cười bất lực. Đây cũng là lần đầu tiên Hậu Hoàng được thử nấu cơm bằng bếp củi. Do đó, cô nàng đã ngây ngô hỏi mẹ: sáu người ăn thì nấu sáu bơ gạo đúng không?

Đặc biệt, khi Bác Na (bạn của mẹ) ghé thăm với 2 con cá, Hậu Hoàng đã nhanh trí rào trước: "Cháu cũng nghĩ như bác, làm cá chiên là ngon nhất." Thấy vậy, bác Na đáp lại: "Làm cá chiên cho cháu dễ nấu chứ gì." khiến cô nàng chỉ biết cười trừ.

Mẹ con Hậu Hoàng trước ống kính.

Nhìn thấy Hậu Hoàng loay hoay thái miếng thịt, Bác Na không quên góp ý và gửi gắm lời thúc giục quen thuộc của các phụ huynh: "Cháu thái thế này là hơi dày đấy... Mẹ phải bắt làm cho quen đi để mai còn lấy chồng chứ".

Hậu Hoàng chỉ biết mếu khóc than trời vì mới buổi sáng mà đã bị giục lấy chồng tới 15 lần! Nhưng đúng bản lĩnh "thánh nhây", cô nàng bật lại ngay: "Cô xem trong làng còn ai không?" liền nhận được câu trả lời hết mức tâm lí "Bây giờ con trai mới ế, con gái lo gì!" khiến căn bếp ngập tràn tiếng cười.

Khép lại tập 2, mâm cơm của các gia đình có thể chưa thật hoàn hảo về hình thức, nhưng lại đong đầy vị ấm áp của tình thân. Dấu chân tình thân không chỉ mang đến cho người xem những giây phút thư giãn nhẹ nhàng mà còn gửi gắm thông điệp sâu sắc về sự gắn kết, sự thấu hiểu và giá trị của những khoảnh khắc bình dị bên cha mẹ.

"Dấu chân tình thân" phát sóng từ ngày 29/8/2026, vào lúc 10h15 thứ Bảy hằng tuần trên kênh QPVN; lúc 20h00 trên YouTube và vào lúc 13h00 Chủ nhật hàng tuần trên SCTV6.