Chất lượng nước uống tối ưu: sức khỏe vàng nhờ máy lọc nước ChungHo

Chất lượng nước uống đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe. Tuy nhiên, nguồn nước sinh hoạt hiện nay tiềm ẩn nhiều nguy cơ ô nhiễm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bạn và gia đình. Đó là lý do máy lọc nước trở thành thiết bị thiết yếu, và máy lọc nước ChungHo từ Hàn Quốc chính là giải pháp hoàn hảo, mang đến nguồn nước uống sạch, an toàn và tinh khiết, cho bạn an tâm tận hưởng cuộc sống.

1. Vì sao chất lượng nước uống quyết định sức khỏe?

Nước chiếm phần lớn trọng lượng cơ thể và tham gia vào hầu hết các quá trình trao đổi chất. Nước uống sạch là nguồn cung cấp khoáng chất thiết yếu, đồng thời giúp đào thải độc tố, thanh lọc cơ thể. Ngược lại, sử dụng nguồn nước ô nhiễm, chứa tạp chất, vi khuẩn, kim loại nặng sẽ gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

2. Máy lọc nước ChungHo: Công nghệ RO tiên tiến cho nguồn nước tinh khiết

Máy lọc nước ChungHo, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, ứng dụng công nghệ lọc RO (Reverse Osmosis) tiên tiến bậc nhất hiện nay. Màng lọc RO với kích thước lỗ siêu nhỏ (0.0001 micromet) có khả năng:

- Loại bỏ tạp chất, cặn bẩn, rong rêu.

- Loại bỏ vi khuẩn, virus, các tác nhân gây bệnh.

- Loại bỏ kim loại nặng độc hại: Chì, thủy ngân, asen, cadmium...

- Khử mùi, cải thiện vị ngon của nước.

Công suất lọc mạnh mẽ - đáp ứng nhu cầu sử dụng liên tục

Máy lọc nước ChungHo sở hữu công suất lọc mạnh mẽ, đảm bảo cung cấp đủ nước sạch cho gia đình bạn sử dụng liên tục, từ uống trực tiếp, nấu ăn, pha chế đồ uống... mà không lo bị gián đoạn.

3. ChungHo - Giải pháp nước uống sạch, an toàn cho mọi nhà

Lựa chọn máy lọc nước ChungHo, bạn không chỉ an tâm về chất lượng nước uống mà còn được trải nghiệm những giá trị vượt trội:

- Công nghệ Hàn Quốc, chất lượng quốc tế: Đạt các chứng nhận uy tín như NSF, WQA.

- Thiết kế hiện đại, sang trọng: Phù hợp với mọi không gian nội thất.

- Dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp: Bảo hành, bảo trì chu đáo, tận tâm.

4. Gợi ý máy lọc nước ChungHo cho gia đình: An tâm nguồn nước, bảo vệ sức khỏe

Dưới đây là 3 mẫu máy lọc nước ChungHo được ưa chuộng, phù hợp với nhu cầu sử dụng của các hộ gia đình:

Máy lọc nước để bàn ChungHo Ambient S (CHP-1290D): Siêu mỏng, tinh tế

Ưu điểm:

- Thiết kế siêu mỏng, nhỏ gọn (chỉ rộng 18cm), tiết kiệm không gian.

- Bình chứa BPA Free, an toàn cho sức khỏe.

- Vòi gạt lấy nước cơ, khay chống rớt tiện lợi.

- Công nghệ tuần hoàn nước tự nhiên 24H (NWPW).

- Van tự khóa khi rò rỉ nước.

- Dung tích bình chứa 3.4L.

- Công suất lọc 190L/ngày.

Xuất xứ: Linh kiện nhập khẩu Hàn Quốc, lắp ráp tại ChungHo Nais Vina – VSIP Bắc Ninh.

Máy lọc nước để bàn ChungHo Ambient (CHP-1270D): Hiện đại, tiện dụng

Ưu điểm:

- Núm lấy nước điện tử, khay chống rớt.

- Bình chứa BPA Free, an toàn cho sức khỏe.

- Chế độ rảnh tay khi lấy nước (1 lít/lần).

- Công nghệ tuần hoàn nước tự nhiên 24H (NWPW).

- Dung tích bình chứa 4.2L.

- Công suất lọc 190L/ngày.

Máy lọc nước lạnh nguội ChungHo TINY 300 UV (CHP-2321D): Diệt khuẩn tối ưu

Ưu điểm:

- Hệ thống tự động làm sạch (ACS).

- Công nghệ tuần hoàn nước tự nhiên 24H (NWPW).

- Diệt khuẩn bằng đèn UV.

- Điều khiển bằng cảm ứng hiện đại.

- Chế độ tắt nước lạnh, tiết kiệm điện.

- Van tự khóa khi phát hiện rò rỉ nước.

- Cảm biến quang học mực nước.

- Cảnh báo an toàn bằng đèn LED và tiếng bíp.

- Dung tích bình chứa (nước thường: 4.6L, nước lạnh: 3.0L).

- Công suất lọc 190L/ngày.

ChungHo - Đồng hành cùng sức khỏe gia đình bạn

Đầu tư cho máy lọc nước ChungHo là đầu tư cho sức khỏe lâu dài. Với công nghệ lọc RO tiên tiến, thiết kế hiện đại và dịch vụ chuyên nghiệp, ChungHo cam kết mang đến nguồn nước uống sạch, tinh khiết và an toàn nhất cho gia đình bạn.

Hãy liên hệ ngay với ChungHo qua 1800-6740 hoặc truy cập www.chunghovina.com.vn để được tư vấn và sở hữu máy lọc nước chất lượng cao!

PV