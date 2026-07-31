“Chạy bằng trái tim – chạy vì hy vọng” trao cơ hội phẫu thuật cho trẻ em nghèo khuyết tật

| Đời sống
Hà My
Hà My
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GĐXH – Mỗi bước chạy không chỉ hướng đến đích đến của một cuộc đua mà còn góp phần mang lại cơ hội phẫu thuật cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đây là thông điệp của FV RUN 2026 với chủ đề "Chạy bằng trái tim – Chạy vì hy vọng" (Run with Heart – Run for Hope).

Giải chạy thiện nguyện sẽ diễn ra trong hai ngày 31/10 và 1/11/2026 do Bệnh viện FV phối hợp cùng Quỹ Từ thiện Nâng Bước Tuổi Thơ tổ chức. Chương trình dành quỹ hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm cơ hội được điều trị và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Thông qua hoạt động này, bệnh viện mong muốn lan tỏa lối sống khỏe mạnh, đồng thời kết nối cộng đồng cùng chung tay hỗ trợ những bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Giải chạy FV Run 2026: Chạy bằng trái tim – chạy vì hy vọng cho trẻ em khuyết tật - Ảnh 1.

Giải chạy thiện nguyện FV RUN 2026 “Chạy bằng trái tim – chạy vì hy vọng” sẽ hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Mùa giải đầu tiên gồm bốn cự ly: Family Run (tiếp sức 3 x 1 km), 5 km, 10 km và Half Marathon (21 km), phù hợp với nhiều đối tượng tham gia. Đáng chú ý, cự ly Family Run được thiết kế dành cho các gia đình có ba thành viên, gồm ít nhất một trẻ em từ 6 đến 14 tuổi, tạo cơ hội để cha mẹ và con cùng rèn luyện sức khỏe, gắn kết qua những bước chạy. Sự kiện được kỳ vọng thu hút khoảng 3.000 vận động viên.

Không chỉ là một giải chạy, người tham gia còn có cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động dành cho cả gia đình như tư vấn sức khỏe miễn phí, kiểm tra các chỉ số cơ thể, khu vui chơi trẻ em và tham quan "Bức tường Hy vọng", nơi giới thiệu những câu chuyện của các bệnh nhi đã được điều trị thông qua Quỹ Từ thiện Nâng Bước Tuổi Thơ.

Để đảm bảo sức khỏe cho người tham gia giải chạy thiện nguyện, hệ thống chăm sóc y tế cũng được chuẩn bị xuyên suốt giải chạy. Trên đường chạy sẽ có các trạm y tế do đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng phụ trách, phối hợp với các điểm tiếp nước, dinh dưỡng và lực lượng phản ứng nhanh nhằm hỗ trợ vận động viên khi cần thiết. Sau khi hoàn thành đường đua, các runner sẽ được chăm sóc phục hồi tại khu Recovery Zone dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia y tế.

Giải chạy FV Run 2026: Chạy bằng trái tim – chạy vì hy vọng cho trẻ em khuyết tật - Ảnh 2.

Hệ thống chăm sóc y tế cũng sẽ được chuẩn bị xuyên suốt giải với sự hỗ trợ của các chuyên gia y tế

Ban tổ chức kỳ vọng FV RUN sẽ trở thành hoạt động cộng đồng thường niên, góp phần khuyến khích lối sống khỏe mạnh, lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với thế hệ tương lai.

Giải chạy FV Run 2026: Chạy bằng trái tim – chạy vì hy vọng cho trẻ em khuyết tật - Ảnh 3.Giải chạy thiện nguyện vì trẻ em bại não lần thứ 6 diễn ra sôi động ở Thủ đô Hà Nội

GĐXH - Sáng ngày 13/10/2024, tại Le Parc Gamuda, Công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội), giải chạy thiện nguyện "Nâng Bước Chân Em 2024" mùa thứ 6 được tổ chức nhằm hưởng ứng tháng Hành động vì trẻ em và Người bại não Việt Nam.

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