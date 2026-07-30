Đây là những đối tượng được nhận quà 3.000.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9

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Những đối tượng nào nhận được quà tặng 3.000.000 đồng?

Theo Nghị quyết 16/2026/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội, mức quà tặng 3.000.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9 dành cho các đối tượng sau:

- Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;

- Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước";

- Người trong gia đình được tặng kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước" (trường hợp người đứng tên trong kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước" đã chết thì đại diện vợ, chồng, con được tặng quà).

Nghị quyết cũng quy định, trường hợp 01 cá nhân thuộc các đối tượng người có công nêu trên thì chỉ nhận 01 suất quà tặng của Thành phố.

Dịp Quốc khánh 2/9, nhiều đối tượng được nhận quà tặng theo Nghị quyết 16/2026/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội. Ảnh minh họa: TL

Ngoài ra, Nghị quyết 16/2026/NQ-HĐND cũng nêu rõ:

- Mức quà 27.000.000 đồng/đơn vị (trong đó túi quà 2.000.000 đồng, tiền mặt 25.000.000 đồng) đối với các cơ sở cách mạng do đoàn lãnh đạo Thành phố đi thăm tặng.

- Mức quà 12.000.000 đồng/suất (trong đó túi quà 2.000.000 đồng, tiền mặt 10.000.000 đồng) đối với các cá nhân tiêu biểu là người có công thuộc đối tượng được tặng quà nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9 do đoàn lãnh đạo Thành phố đi thăm tặng.

Tổng kinh phí quà tặng hơn 10 tỷ đồng

Theo Kế hoạch 283/KH-UBND, Thành phố Hà Nội sẽ tặng 2.107 suất quà, với tổng kinh phí 10,399 tỷ đồng.

Nguồn kinh phí được bảo đảm từ ngân sách Thành phố, ngân sách xã, phường theo phân cấp và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Các đơn vị có trách nhiệm sử dụng kinh phí theo đúng quy định, chi trả đúng đối tượng, đúng chế độ, chính sách và thanh quyết toán kinh phí thực hiện đảm bảo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Ngoài kinh phí từ nguồn ngân sách nêu trên, Ủy ban nhân dân các xã, phường; Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ vào các nguồn quyên tặng, nguồn được phép huy động khác quyết định các mức tặng quà đối với người có công nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh 2/9/2026.

Từ 2026, một quy định mới chính thức có hiệu lực, nhiều đối tượng ở tỉnh này đón tin vui khi nhận quà tặng đặc biệt lên đến 6,5 triệu đồng GĐXH - HĐND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 83/2025/NQ-HĐND quy định tặng quà cho các đối tượng chính sách xã hội và các đối tượng khác nhân dịp Tết Nguyên đán trên địa bàn tỉnh.