Hà Nội: Ngang nhiên 'xẻ thịt' đất công thành tổ hợp sân thể thao và gara ô tô quy mô khủng ở phường Từ Liêm

Thời gian qua, người dân sinh sống tại khu vực Đình Thôn (phường Từ Liêm, TP Hà Nội) không khỏi bức xúc trước thực trạng một cụm công trình quy mô lớn "mọc" lên trái phép ngay giữa khu dân cư đông đúc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự đô thị, sinh hoạt của người dân và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy.

Hàng loạt công trình quy mô lớn xây dựng trái phép trên khu đất rộng hàng ngàn m2 tại Đình Thôn, phường Từ Liêm, TP Hà Nội.

Theo ghi nhận thực tế của PV Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) tại số 181 Đình Thôn cho thấy, khu đất rộng hàng ngàn mét vuông thuộc quyền quản lý của Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội hiện đã bị quây tôn kín mít, biến thành một hệ thống nhà xưởng và dịch vụ khép kín.

Phía bên ngoài mặt đường được lắp đặt các biển hiệu lớn như "Pickleball 181 Đình Thôn", kết hợp cùng khu vực sửa chữa ô tô mang tên "Gara Ô tô Shunchang", dịch vụ rửa xe và các khu nhà xưởng khung sắt, mái tôn kiên cố tấp nập xe ra vào.

Các công trình được dựng bằng khung sắt, mái che kiên cố "mọc" trái phép tại số 181 Đình Thôn.

Nhìn từ trên cao, toàn bộ khu đất rộng lớn bị bao phủ bởi hệ thống mái tôn xanh trải dài, nằm lọt thỏm ngay sát các tòa nhà cao tầng. Đi sâu vào bên trong khu đất, nổi bật nhất là tổ hợp thể thao mang tên "Sân Pickleball 181 Đình Thôn". Công trình này được đầu tư xây dựng bài bản với quy mô lên tới 13 sân chơi pickleball đạt tiêu chuẩn.

Không gian bên trong được lắp đặt hệ thống khung thép chịu lực chắc chắn, có mái che, hệ thống đèn chiếu sáng công suất cao cùng quạt công nghiệp treo tường phục vụ người chơi...

Ngay bên cạnh tổ hợp sân 181 Đình Thôn còn tồn tại một cụm sân pickleball khác với quy mô đồ sộ không kém, nối dài chuỗi vi phạm trên khu đất.

Theo phản ánh, cụm sân này mở cửa hoạt động liên tục từ 5h sáng đến 24h đêm hằng ngày. Lượng người chơi thể thao, phương tiện giao thông ra vào tấp nập gây nên tình trạng huyên náo, ảnh hưởng trực tiếp đến không gian sống và nghỉ ngơi của các hộ dân lân cận. Đáng chú ý, ngay bên cạnh tổ hợp này còn tồn tại một cụm sân pickleball khác với quy mô đồ sộ không kém, nối dài chuỗi vi phạm trên khu đất.

Thông tin từ UBND phường Từ Liêm cho biết, tất cả các hạng mục gồm cụm sân pickleball và chuỗi công trình dịch vụ tại số 181 Đình Thôn đều là công trình xây dựng trái phép. Cụ thể, một phần diện tích đất tại đây đã bị các cá nhân lấn chiếm trái phép; trong khi đó, phần diện tích lớn còn lại do Công ty dịch vụ thể thao Đại Kim đứng ra thực hiện, xây dựng sai quy định trên phần đất thuộc quyền quản lý của cơ sở giáo dục.

Các công trình xây dựng trái phép không chỉ làm phá vỡ quy hoạch đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Việc các công trình dịch vụ, thể thao xây dựng trái phép trên đất công ngang nhiên tồn tại và hoạt động rầm rộ suốt ngày đêm không chỉ phá vỡ quy hoạch đô thị, gây mất an ninh trật tự mà còn đặt ra mối lo ngại lớn về công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Trong một không gian rộng hàng ngàn mét vuông quây tôn kín mít, tập trung đông người chơi thể thao và hoạt động sửa chữa xe ô tô sử dụng nhiều thiết bị điện công suất lớn, nguy cơ xảy ra sự cố hỏa hoạn là rất cao nếu các điều kiện về an toàn PCCC không được cơ quan có thẩm quyền thẩm duyệt, nghiệm thu.

Đáng nói, dù người dân đã nhiều lần phản ánh, thế nhưng những vi phạm tại đây không những không được xử lý dứt điểm mà còn ngày càng "phình to" khiến dư luận không khỏi bức xúc, đặt ra dấu hỏi lớn về công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị từ phía các cơ quan chức năng.

Thiết nghĩ UBND phường Từ Liêm cùng các sở, ban, ngành liên quan của TP Hà Nội cần có những động thái kiểm tra, xử lý quyết liệt và triệt để hơn nữa để gỡ "điểm nghẽn" vi phạm đất đai này, trả lại kỷ cương và sự bình yên cho khu dân cư.

Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin.

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