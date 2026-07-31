Khai mạc Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44 năm 2026 tại Hải Phòng

Sáng 31/7, Báo Nhân Dân phối hợp với Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thành phố Hải Phòng cùng Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam đã tổ chức công bố khởi tranh Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44 tranh Cúp Phân bón Cà Mau năm 2026. Giải đấu năm nay là một phần trong chương trình của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Theo kế hoạch, giải đấu sẽ chính thức khai mạc vào lúc 15 giờ ngày 8/8 và khép lại bằng lễ bế mạc vào 15 giờ ngày 16/8 tại Nhà thi đấu thể thao - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Thành phố Hải Phòng (Nhà thi đấu thể thao Hải Dương cũ).

Ông Quế Đình Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44 phát biểu ý kiến tại buổi họp báo. Ảnh: Bảo Long

Giải năm nay quy tụ 14 đoàn bóng bàn đến từ các tỉnh, thành phố và ngành trên cả nước, với gần 140 vận động viên ưu tú tham gia tranh tài. Các đoàn thể thao góp mặt bao gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Khánh Hòa, Hưng Yên, Lâm Đồng, Nghệ An, Thanh Hóa, Đồng Nai, Vĩnh Long, Tây Ninh, Cà Mau, Quân đội và Công an nhân dân. Theo điều lệ của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, mỗi tỉnh, thành phố, ngành được cử một đội nam và một đội nữ tham dự (mỗi đội tối đa 5 nam, 5 nữ).

Các vận động viên sẽ tranh tài ở tổng cộng 7 nội dung thi đấu, bao gồm: đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Việc lựa chọn hạt giống và bốc thăm chia bảng dựa trên thành tích của kỳ giải lần thứ 43 cùng các giải đấu chính khác trong năm 2025. Các hạng mục đồng đội sẽ thi đấu theo thể thức Swaythling chia làm hai giai đoạn (vòng tròn xếp hạng và loại trực tiếp), trong khi các nội dung đơn và đôi áp dụng thể thức đấu loại trực tiếp trong 5 ván thắng 3 (riêng bán kết và chung kết đơn đấu 7 ván thắng 4).

Toàn cảnh buổi họp báo sáng 31/7. Ảnh: Bảo Long

Ban Tổ chức tiếp tục duy trì mức thưởng cao với tổng giá trị khoảng 500 triệu đồng cho 28 giải thưởng chính thức cùng 4 giải thưởng, tặng thưởng phụ. Cụ thể, giải thưởng cho đội vô địch đồng đội nam và đồng đội nữ là 50 triệu đồng mỗi giải, còn chức vô địch đơn nam và đơn nữ nhận mức thưởng 30 triệu đồng mỗi giải. Bên cạnh đó, giải đấu còn trao các giải vận động viên trẻ triển vọng, vinh danh địa phương tích cực xây dựng phong trào, địa phương đăng cai và tổ chức bầu chọn Hoa khôi của giải.

Đặc biệt, để tạo sân chơi thiết thực và bước đà chuyên môn vững chắc cho các vận động viên trước thềm giải vô địch quốc gia, Giải bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân mở rộng Cúp Phân bón Cà Mau năm 2026 (nội dung đồng đội hỗn hợp) sẽ được tổ chức từ ngày 3/8 đến 5/8 tại Hải Phòng. Giải đấu mở rộng này thu hút khoảng 20 đội câu lạc bộ với hơn 120 vận động viên tham gia tranh tài.

Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44 tranh Cúp Phân bón Cà Mau năm 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8 của Đài Truyền hình Việt Nam và tiếp sóng trên một số đài địa phương để đông đảo người hâm mộ cả nước theo dõi.