Hà Nội: Hai xe tải tông nhau trực diện trên cầu Thăng Long, hai tài xế nhập viện cấp cứu

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 4h43' ngày 30/7, tại khu vực trụ 67 cầu Thăng Long, thuộc địa phận phường Phú Thượng, TP Hà Nội.

Vào thời điểm trên, xe tải mang biển kiểm soát 49C-200.xx do anh Đ.H.D.T. (sinh năm 1988, quê Khánh Hòa) điều khiển lưu thông theo hướng từ nội thành đi ngoại thành. Khi đến vị trí trên, phương tiện này đã xảy ra va chạm trực diện với xe tải mang biển kiểm soát 89H-083.xx do anh B.V.H. (sinh năm 1991, quê quán Phú Thọ) điều khiển di chuyển theo chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn trên cầu Thăng Long sáng 30/7.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu của cả hai phương tiện biến dạng hoàn toàn, bẹp dúm. Chiếc xe tải biển số 49C-200.xx bị xoay ngang mặt cầu, lập tức làm gián đoạn luồng di chuyển, gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng đối với các phương tiện lưu thông qua khu vực từ thời điểm sáng sớm.

Ngay khi nhận được tin báo về vụ tai nạn, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 3 đã điều động một xe chữa cháy, một xe cứu hộ, một xe chở phương tiện cùng 15 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường.

Nhận thấy tình thế cấp bách, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 14 cũng nhanh chóng điều động thêm 2 xe chuyên dụng cùng 10 cán bộ, chiến sĩ đến chi viện. Do phần cabin hai xe tải bị biến dạng nặng, lực lượng chức năng phải sử dụng các thiết bị chuyên dụng để cắt,hút, phá dỡ khung kim loại, từng bước tiếp cận vị trí của các tài xế.

Lực lượng chức năng tiến hành cắt, phá cabin để giải cứu tài xế mắc kẹt.

Sau nhiều nỗ lực khẩn trương, đến hơn 6h cùng ngày, cả hai tài xế đã được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài thành công trong tình trạng bị thương và được chuyển ngay tới Bệnh viện E để cấp cứu.

Để giải quyết sự cố và giảm tải tình trạng ùn ứ cục bộ trên cầu Thăng Long, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã phối hợp với Công an phường Phú Thượng nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, rà soát và trích xuất camera hành trình cũng như camera khu vực phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng CSGT cũng đã kịp thời tổ chức phân luồng giao thông từ xa, hướng dẫn các phương tiện di chuyển hợp lý để hạn chế ùn tắc kéo dài. Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc, đồng thời chờ kết quả kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy đối với hai tài xế xe tải để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

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