Phát động chuỗi giải Paranatuh Pickleball tôn vinh nghị lực và thúc đẩy thể thao hòa nhập cho người khuyết tật

Ngày 10/12 tại Hà Nội, Uỷ ban Paralympic Việt Nam phối hợp với các đơn vị phát động chuỗi giải Paranatuh Pickleball nhằm thúc đẩy phát triển thể thao hòa nhập. Hoạt động nhấn mạnh thông điệp "Hòa nhập - Tôn trọng - Bình đẳng - Vì con người" của ngày Nhân quyền Thế giới 2025.

Ông Trần Đức Thọ – Tổng Thư ký Uỷ ban Paralympic Việt Nam cho biết, hiện có hơn 7 triệu người khuyết tật, mỗi người đều mang trong mình khát vọng sống, khát vọng được hòa nhập trọn vẹn với cộng đồng. Thể thao chính là "nhịp cầu" kết nối mạnh mẽ giúp khơi dậy năng lượng sống, mở ra môi trường nơi mọi rào cản được xóa bỏ với người khuyết tật.

Tổng thư kí Uỷ ban Paralympic Việt Nam Trần Đức Thọ phát biểu

"Việc triển khai chuỗi giải Paranatuh Pickleball không chỉ tạo điều kiện tập luyện, thi đấu cho vận động viên khuyết tật, mà còn mở ra không gian để mọi người dù khác biệt đều có cơ hội vui chơi, rèn luyện và tỏa sáng", ông Thọ nhấn mạnh. Mỗi câu chuyện vượt lên nghịch cảnh của các vận động viên trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho hàng triệu người. Đây cũng là bước đi quan trọng đưa hình ảnh Việt Nam hòa nhập vươn ra thế giới thông qua mạng lưới Paralympic toàn cầu.

Giải Paranatuh Pickleball dự kiến khởi tranh ngày 16/3/2026, quy tụ 64 vận động viên. Họ sẽ thi đấu ở nội dung đôi gồm 1 VĐV khuyết tật và 1 đại sứ lan tỏa, qua đó khuyến khích sự kết nối và đồng hành giữa người khuyết tật và cộng đồng.

Với thông điệp nhân văn và định hướng dài hạn, Paranatuh Pickleball được kỳ vọng trở thành cú hích quan trọng trong nỗ lực xây dựng xã hội bao trùm, nơi người khuyết tật có cơ hội bình đẳng để thể hiện năng lực và truyền cảm hứng tích cực.

Chuỗi giải Paranatuh Pickleball tôn vinh nghị lực và thúc đẩy thể thao hòa nhập cho người khuyết tật

Tại sự kiện, Uỷ ban Paralympic Việt Nam và Natuh đã ký kết hợp tác chiến lược dài hạn, hướng đến xây dựng hệ sinh thái ParaNatuh Pickleball, tập trung vào 5 định hướng: phát triển môn Para Pickleball; đào tạo lực lượng HLV – VĐV – trọng tài; xây dựng giáo trình kỹ thuật – phân loại VĐV; tổ chức chuỗi giải định kỳ; và triển khai chiến dịch truyền thông lan tỏa tinh thần Paralympic tại Việt Nam và quốc tế.

Ban tổ chức cũng công bố chiến dịch truyền thông 72 ngày gồm nhiều hoạt động: 64 câu chuyện nghị lực của VĐV khuyết tật và 64 thông điệp từ người nổi tiếng đồng hành, tạo nên 128 nội dung nhân văn lan tỏa trên báo chí và mạng xã hội. Chia sẻ các hoạt động trên mạng lưới Paralympic quốc tế; phát phóng sự về nghị lực Paralympic Việt Nam, chuỗi clip KOL đồng hành…