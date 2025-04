Chỉ cần thực hiện 4 bước này, làm hộ chiếu online 2025 diễn ra nhanh gọn, tiết kiệm thời gian, được trả tại nhà

Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thường trú.

Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thuận lợi hoặc Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.

Cấp hộ chiếu lần đầu thuộc một trong các trường hợp:

– Có giấy giới thiệu hoặc đề nghị của bệnh viện về việc ra nước ngoài để khám bệnh, chữa bệnh;

– Có căn cứ xác định thân nhân ở nước ngoài bị tai nạn, bệnh tật, bị chết;

– Có văn bản đề nghị của cơ quan trực tiếp quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức trong lực lượng vũ trang, người làm việc trong tổ chức cơ yếu;

– Vì lý do nhân đạo, khẩn cấp khác do người đứng đầu Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an quyết định.

03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận