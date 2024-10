Chỉ hơn 1 năm, giá đất nền ven đô Hà Nội tăng tới 90%

Cụ thể, so với quý I/2023, giá đất nền Hoài Đức đã tăng 81%, từ mức trung bình 55 triệu đồng/m2 lên 100 triệu đồng/m2; đất nền Đông Anh tăng 53%, từ mức 41 triệu đồng/m2 lên 63 triệu đồng/m2; đất nền Thanh Oai tăng 90%, từ mức giá trung bình 21 triệu đồng/m2 lên 40 triệu đồng/m2.

Nhìn chung toàn miền Bắc, giá đất nền tăng từ 27 triệu đồng/m2 lên 46 triệu đồng/m2.

Đáng chú ý, riêng trong quý III, những đợt đấu giá đất ven Hà Nội với giá trúng cao gấp hàng chục lần giá khởi điểm lại cho thấy dấu hiệu bất thường.

Nhìn nhận về nguyên nhân của sự bất thường này, dữ liệu khảo sát ý kiến của hơn 500 môi giới bất động sản do PropertyGuru Việt Nam thực hiện ghi nhận có 38% môi giới cho rằng đất đấu giá cao bất thường là do tâm lý Fomo (sợ bị bỏ lỡ), đầu cơ. 29% cho rằng do các thay đổi về luật và 21% nhận định các nhóm lợi ích đang thổi giá đất vùng ven.

Đất nền Hoài Đức, Thanh Oai tăng 80 - 90% so với quý I/2023. (Ảnh minh họa: Minh Đức).

Bên cạnh đất nền thì tại miền Bắc, giá nhà riêng cũng có những chuyển biến đáng chú ý. Cụ thể, giá nhà riêng tăng từ mức 95 triệu đồng/m2 vào quý I/2021 lên mức 173 triệu đồng/m2 vào quý III/2024.

Tại khu vực miền Nam, những biến động về giá đất nền và nhà riêng là không đáng kể. Cụ thể, giá nhà riêng đã tăng từ mức 94 triệu đồng/m2 của quý I/2021 lên 106 triệu đồng/m2 vào quý III/2024. Trong khi đó, giá đất nền cũng tăng từ mức 13 triệu đồng/m2 lên 17 triệu đồng/m2.

Với thị trường căn hộ chung cư, ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Tổng giám đốc PropertyGuru Việt Nam - nêu mạnh một nghịch lý là thời gian qua, dù nguồn cung được cải thiện nhưng giá vẫn tiếp tục tăng.

Trên thực tế, các dự án mở bán tại Hà Nội và TP.HCM đã thiết lập mặt bằng giá mới. Cụ thể, tại Hà Nội, giá trung bình căn hộ dự án Lumi Hà Nội là 79 triệu đồng/m2, Lumiere Evergreen là 90 triệu đồng/m2, Imperia Solar Park là 65 triệu đồng/m2, QMS Tower là 80 triệu đồng/m2. Tại TP.HCM, giá trung bình căn hộ Eaton Park là 130 triệu đồng/m2, Fiato Uptown là 50 triệu đồng/m2, Khải Hoàn Prime là 52 triệu đồng/m2, The Opus One (Vinhomes Grand Park) là 82 triệu đồng/m2.

Ông Quốc Anh lý giải nguyên nhân là do các sản phẩm giá cao vẫn được hấp thụ và nhu cầu ở thực rất lớn. Do đó, trong tương lai, bất động sản vẫn duy trì vị thế của kênh đầu tư hấp dẫn, nhất là khi thị trường dự kiến sẽ tăng tính minh bạch do 3 bộ luật sửa đổi liên quan đến bất động sản phát huy được hiệu lực.