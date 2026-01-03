Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Chỉ khi bước vào tuổi trung niên người ta mới hiểu: Tiền bạc chính là "phẩm giá" lớn nhất của một người trưởng thành

Thứ bảy, 16:33 03/01/2026 | Gia đình
Lê Thị Hường
Lê Thị Hường
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Tuổi trẻ có thể tùy hứng, nhưng tuổi trung niên không còn chỗ cho cảm xúc bốc đồng. Chỉ đến khi tự mình trả hóa đơn, lo con cái, lo cha mẹ… tôi mới hiểu: một nền tài chính ổn định chính là phẩm giá lớn nhất của người trưởng thành.

01. Tuổi trẻ tiêu vì thích, tuổi trung niên tiêu vì trách nhiệm

Chỉ khi bước vào tuổi trung niên người ta mới hiểu: Tiền bạc chính là

Chị Hương (45 tuổi, Hà Nội) kể rằng ngày còn 30, chị từng sống “khá cảm tính”: thích là mua, buồn cũng mua, thấy món nào đang sale là phải đặt ngay. Lương tháng 18–20 triệu, nhưng cuối tháng luôn về mức 0 đồng.

Chị nói vui: “Hồi ấy nghĩ mình độc lập lắm, hóa ra lại là phiên bản tiêu tiền không biết sợ”.

Đến khi bước sang tuổi 40, mọi thứ thay đổi nhanh đến mức chị không kịp trở tay: – Con vào cấp 2, học phí tăng gấp đôi. – Bố mẹ hai bên đau ốm nhiều hơn. – Giá điện nước, thực phẩm, nhà ở đều leo thang từng năm.

Chị Hương bảo, chính cú “thực tế tát vào mặt” ấy khiến chị tỉnh ngộ: tuổi trung niên không cho phép sống tùy hứng nữa. Mọi khoản chi sai đều trở thành áp lực thật sự.

02. Tiền không phải tất cả – nhưng thiếu tiền mới thấy lòng tự trọng dễ bị… thử thách

Trong một lần họp phụ huynh, con trai chị Hương cần đóng 3 triệu cho lớp học thêm. Chị chỉ còn 1,5 triệu trong tài khoản vì vừa thanh toán một đơn mua sắm online “cho vui”.

Chị phải gọi điện vay bạn thân.

Và đó là khoảnh khắc chị cảm thấy phẩm giá của mình bị lung lay nhất – không phải vì tiết kiệm hay chi tiêu, mà vì không có phương án dự phòng cho chính cuộc đời mình.

“Lúc ấy tôi hiểu rõ hơn bao giờ hết: Một người trưởng thành có thể không giàu, nhưng nhất định phải có một khoản tiền khiến mình không phải cúi đầu”, chị nói.

03. Từ 1–2 triệu mỗi tháng: Tôi bắt đầu gây dựng lại phẩm giá của chính mình

Chỉ khi bước vào tuổi trung niên người ta mới hiểu: Tiền bạc chính là

Sau cú sốc đó, chị Hương bắt đầu đi từ những bước nhỏ nhất:

– Mỗi tháng tự động trích 1–2 triệu sang “quỹ bình an”. Không cần nhiều, chỉ cần đều.

– Dừng 3 kiểu tiêu khiến trung niên dễ nghèo: 

• mua vì cảm xúc 

• mua tích trữ “để đó” 

• mua vì sợ bỏ lỡ (FOMO)

– Ghi lại tất cả khoản chi trên điện thoại, dù chỉ là 20–30 nghìn.

Ba tháng sau, tài khoản phụ của chị có hơn 6 triệu. Đủ để chị thấy mình tự tin hơn, bớt căng thẳng hơn khi có tình huống phát sinh.

Và điều bất ngờ là, khi chị đo lại chi tiêu, chị nhận ra mình không hề “thiếu thốn”, chỉ là trước đây không biết điểm dừng.

04. Tiền là sự tự trọng – là cách ta bảo vệ bản thân trước cuộc đời

Người trẻ có thể thất bại vài lần và đứng lên nhanh, nhưng tuổi trung niên chỉ cần trượt một lần là kéo theo rất nhiều thứ: con cái, sức khỏe, cha mẹ, thời gian hồi phục…

Nhiều phụ nữ độ tuổi 40–50 đều chia sẻ chung một điều: Có tiền dự phòng giúp họ sống tử tế hơn với chính mình. Không cần nhún nhường, không cần xin ai, không cần nín nhịn chỉ vì thiếu vài triệu.

Tiền không phải để chứng tỏ, mà để: – bảo vệ tự trọng – giữ vững phẩm giá – giảm phụ thuộc – đủ khả năng rời bỏ những điều khiến mình tổn thương

05. Biết ơn chính mình – vì đã kịp thay đổi trước khi quá muộn

Chị Hương bảo, nếu không trải qua cú hụt tiền ngày hôm ấy, có lẽ chị vẫn đang tiêu theo cảm hứng và sống trong vòng xoáy stress.

Giờ đây, mỗi tháng trích 1–2 triệu là việc chị làm đều đặn, như một lời cảm ơn gửi tới chính mình của tương lai.

“Tuổi trung niên không cần quá nhiều điều lãng mạn. Chỉ cần tài khoản luôn còn dư một chút, lòng mình sẽ an yên hơn rất nhiều.”

Sự chín chắn không nằm ở tuổi tác, mà nằm ở việc bạn có thể tự lo cho chính mình đến đâu. Tiền không làm nên phẩm giá – nhưng nó cho bạn quyền giữ trọn phẩm giá của một người trưởng thành.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

5 sai lầm khiến lương hưu không đủ chi tiêu mỗi tháng, nhiều người nghỉ hưu mới nhận ra

5 sai lầm khiến lương hưu không đủ chi tiêu mỗi tháng, nhiều người nghỉ hưu mới nhận ra

Gia đình - 3 giờ trước

GĐXH - Không ít người bước vào tuổi nghỉ hưu mới tá hỏa khi lương hưu không đủ trang trải sinh hoạt. Những sai lầm tưởng chừng nhỏ trong cách chuẩn bị tài chính lại là nguyên nhân khiến thu nhập hưu trí ngày càng thiếu hụt.

Một gia đình không làm 3 việc này sẽ càng an vui, nhiều phúc khí

Một gia đình không làm 3 việc này sẽ càng an vui, nhiều phúc khí

Gia đình - 3 giờ trước

GĐXH - Phúc khí của một gia đình không đến từ sự giàu sang rực rỡ, mà ẩn chứa trong khả năng giữ tâm bất biến trước những cám dỗ, nóng nảy và xung đột đời thường.

Đừng chỉ chú trọng vào lời nói, đây là 'vũ khí' bí mật giúp bạn thuyết phục ngay được người nghe

Đừng chỉ chú trọng vào lời nói, đây là 'vũ khí' bí mật giúp bạn thuyết phục ngay được người nghe

Gia đình - 9 giờ trước

GĐXH - Đừng chỉ chú trọng vào lời nói, vì đôi tay chính là "vũ khí" bí mật giúp thông điệp của bạn trở nên rõ ràng và chuyên nghiệp hơn trong mắt người đối diện.

Chỉ cần đổi 3 lối tư duy nhỏ này, cuộc sống của bạn có thể rẽ sang một hướng hoàn toàn khác

Chỉ cần đổi 3 lối tư duy nhỏ này, cuộc sống của bạn có thể rẽ sang một hướng hoàn toàn khác

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Không cần thay đổi quá nhiều, đôi khi chỉ một điều chỉnh trong suy nghĩ cũng đủ để cuộc sống nhẹ nhõm và tốt đẹp hơn. 3 suy nghĩ dưới đây có thể là điểm khởi đầu cho một bước ngoặt lớn.

Cuối năm, 12 cung hoàng đạo cần tránh làm gì để vận trình hanh thông, tiền bạc không hao hụt?

Cuối năm, 12 cung hoàng đạo cần tránh làm gì để vận trình hanh thông, tiền bạc không hao hụt?

Gia đình - 13 giờ trước

GĐXH - Cuối năm luôn là giai đoạn nhạy cảm, khi công việc dồn dập, tiền bạc biến động. Với 12 cung hoàng đạo, nếu biết rõ điều cần tránh trong thời điểm này, vận trình sẽ hanh thông hơn.

Cuối năm âm – đầu năm dương, 3 con giáp dễ vướng gánh nặng tình cảm, "báo động" cả hôn nhân lẫn tài chính

Cuối năm âm – đầu năm dương, 3 con giáp dễ vướng gánh nặng tình cảm, "báo động" cả hôn nhân lẫn tài chính

Gia đình - 14 giờ trước

Với 3 con giáp dưới đây, nếu không kịp điều chỉnh, chuyện tình cảm có thể kéo theo hệ lụy tài chính rõ rệt khi bước sang năm mới.

3 con giáp nữ hay 'bóc phốt' bạn thân trước mặt người yêu

3 con giáp nữ hay 'bóc phốt' bạn thân trước mặt người yêu

Gia đình - 15 giờ trước

GĐXH - Trong thế giới của 12 con giáp, có những cô nàng dù bình thường "chị chị em em" thắm thiết, nhưng cứ hễ đứng trước mặt người yêu là lại vô tình (hoặc cố ý) biến bạn thân thành nhân vật chính trong những câu chuyện kể lể, than phiền.

Bước qua tuổi 40, hạnh phúc thực sự của tôi thay đổi hoàn toàn vì những điều này và tôi cảm thấy thật may mắn

Bước qua tuổi 40, hạnh phúc thực sự của tôi thay đổi hoàn toàn vì những điều này và tôi cảm thấy thật may mắn

Gia đình - 15 giờ trước

Hóa ra, sau 40 tuổi, hạnh phúc thực sự gói gọn trong những điều rất đơn giản.

Nghỉ hưu 6 năm, tôi vẫn đi làm: Không phải ham việc mà vì tiền chưa đủ sống

Nghỉ hưu 6 năm, tôi vẫn đi làm: Không phải ham việc mà vì tiền chưa đủ sống

Gia đình - 15 giờ trước

GĐXH - Ở tuổi 61, sau khi đã nghỉ hưu, đáng lẽ tôi đã có thể an nhàn bên con cháu, nhưng thực tế lại khác xa mong muốn.

Năm nhất đại học, tôi rung động trước người đàn ông hơn 22 tuổi

Năm nhất đại học, tôi rung động trước người đàn ông hơn 22 tuổi

Gia đình - 17 giờ trước

Tôi mới bước vào năm nhất đại học và có khá nhiều bạn trai theo đuổi nhưng tôi lại rung động trước một người đàn ông chín chắn, hơn tôi 22 tuổi. Anh mang đến cảm giác được lắng nghe, được trân trọng…

Xem nhiều

Vì sao lại sinh ra 1 đứa con ít biết ơn trong gia đình?

Vì sao lại sinh ra 1 đứa con ít biết ơn trong gia đình?

Nuôi dạy con

Và đôi khi, bài học lớn nhất cho cả cha mẹ lẫn con cái, chính là học cách yêu thương...

Càng sống đơn giản, tiền lại càng dễ tìm tới: Không phải mê tín, mà là 'quy luật'

Càng sống đơn giản, tiền lại càng dễ tìm tới: Không phải mê tín, mà là 'quy luật'

Gia đình
Mẹ già ngoài 90 vẫn hầu hạ con gái U60: Bi kịch của việc thương con mù quáng

Mẹ già ngoài 90 vẫn hầu hạ con gái U60: Bi kịch của việc thương con mù quáng

Nuôi dạy con
Khi con nổi loạn, mất kiểm soát: 5 câu nói 'thần kỳ' giúp xoa dịu trẻ và quy tắc S.T.O.P dành cho cha mẹ

Khi con nổi loạn, mất kiểm soát: 5 câu nói 'thần kỳ' giúp xoa dịu trẻ và quy tắc S.T.O.P dành cho cha mẹ

Nuôi dạy con
Nhà cao cửa rộng không bằng "cơm lành canh ngọt": 1 chữ duy nhất định đoạt phúc khí của cả gia đình

Nhà cao cửa rộng không bằng "cơm lành canh ngọt": 1 chữ duy nhất định đoạt phúc khí của cả gia đình

Chuyện vợ chồng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top