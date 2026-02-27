Mới nhất
Những tháng sinh Âm lịch nằm trong nhóm dễ có hôn nhân hạnh phúc

Thứ sáu, 15:39 27/02/2026 | Gia đình
Bách Hợp (t/h)
Bách Hợp (t/h)
GĐXH - Những người sinh vào các tháng sinh Âm lịch dưới đây thường được xem là có phúc khí về nhân duyên, dễ gặp người đồng hành phù hợp và duy trì mái ấm hòa thuận lâu dài.

Theo quan niệm tử vi phương Đông, tháng sinh Âm lịch không chỉ ảnh hưởng đến vận trình sự nghiệp mà còn phản ánh phần nào tính cách, cách đối nhân xử thế và vận may trong tình cảm. Có những người dù không theo đuổi cuộc sống giàu sang rực rỡ nhưng lại sở hữu điều mà nhiều người ao ước đó là tình yêu bền vững, gia đình êm ấm và cuộc sống tinh thần đủ đầy.

Người sinh vào tháng 2 Âm lịch: Tình cảm chân thành, đi đâu cũng được yêu mến

Những tháng sinh Âm lịch nằm trong nhóm dễ có hôn nhân hạnh phúc - Ảnh 1.

Khi đã lập gia đình, người sinh vào tháng 2 Âm lịch trở thành người bạn đời biết chăm lo, giữ gìn hòa khí, giúp mái ấm luôn tràn đầy sự bình yên. Ảnh minh họa

Người sinh vào tháng 2 Âm lịch thường mang trong mình tính cách hiền hòa và gần gũi ngay từ nhỏ. 

Họ không thích phô trương hay tạo khoảng cách với người khác mà luôn chọn cách sống giản dị, chân thành và biết quan tâm đến cảm xúc xung quanh.

Nhờ lớn lên trong môi trường gia đình hòa thuận, họ sớm hình thành sự ấm áp trong cách ứng xử. 

Điều này giúp họ dễ dàng xây dựng các mối quan hệ bền chặt, từ tình thân đến tình bạn và cả tình yêu.

Khi bước vào đời, người sinh tháng 2 Âm lịch thường làm việc chăm chỉ, cư xử khéo léo với đồng nghiệp và đối tác. 

Họ không phải kiểu người tranh giành cơ hội, nhưng chính sự tử tế lại khiến họ được tin tưởng và trao nhiều cơ hội phát triển.

Trong tình cảm, họ đề cao sự ổn định hơn cảm xúc nhất thời. Vì vậy, chuyện yêu đương của họ thường tiến triển chậm nhưng chắc chắn. 

Khi đã lập gia đình, họ trở thành người bạn đời biết chăm lo, giữ gìn hòa khí, giúp mái ấm luôn tràn đầy sự bình yên.

Nhờ nhân duyên tốt và thường gặp quý nhân hỗ trợ, cuộc sống của người sinh tháng sinh Âm lịch này ngày càng ổn định, kinh tế cải thiện dần và mang lại sự đủ đầy cho người thân.

Người sinh vào tháng 5 Âm lịch: Nhân duyên rộng mở, gia đình luôn ấm áp

Những tháng sinh Âm lịch nằm trong nhóm dễ có hôn nhân hạnh phúc - Ảnh 2.

Về tình yêu, người sinh vào tháng 5 Âm lịch là người chung thủy và biết vun vén. Dù cuộc sống có thay đổi, họ vẫn giữ được sự ổn định cảm xúc, giúp mối quan hệ lâu dài ngày càng bền chặt. Ảnh minh họa

Trong số các tháng sinh Âm lịch được đánh giá cao về vận tình cảm, tháng 5 là thời điểm tượng trưng cho sự cởi mở và bao dung. 

Người sinh vào tháng này thường có tính cách ấm áp, dễ hòa nhập và không phân biệt địa vị hay hoàn cảnh khi kết giao.

Họ sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ và giúp đỡ người khác nên luôn có nhiều bạn bè gắn bó lâu dài. Những mối quan hệ tích cực này trở thành nguồn hỗ trợ lớn trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp.

Đặc biệt, người sinh tháng 5 Âm lịch rất coi trọng gia đình. Họ không thích tranh cãi kéo dài mà luôn chủ động dung hòa mâu thuẫn. Nhờ vậy, không khí gia đình thường nhẹ nhàng, ít sóng gió.

Về tình yêu, họ là người chung thủy và biết vun vén. Dù cuộc sống có thay đổi, họ vẫn giữ được sự ổn định cảm xúc, giúp mối quan hệ lâu dài ngày càng bền chặt.

Tử vi cho rằng người sinh vào tháng sinh Âm lịch này hiếm khi rơi vào trạng thái cô đơn. 

Đi đến đâu họ cũng gặp người tốt, thường xuyên có quý nhân giúp mở ra cơ hội mới, giúp cuộc sống ngày càng viên mãn và sung túc.

Người sinh vào tháng 12 Âm lịch: Lạc quan, giữ được hạnh phúc lâu dài

Những tháng sinh Âm lịch nằm trong nhóm dễ có hôn nhân hạnh phúc - Ảnh 3.

Về chuyện tình cảm, người sinh tháng 12 Âm lịch thường không phải chờ đợi quá lâu để tìm được người phù hợp. Ảnh minh họa

Những người sinh vào tháng sinh Âm lịch thứ 12 thường mang nguồn năng lượng tích cực và tinh thần lạc quan đáng ngưỡng mộ. 

Họ có khả năng kết nối với mọi người rất tự nhiên, từ đồng nghiệp nơi công sở đến các thành viên trong gia đình.

Dù bận rộn đến đâu, họ vẫn dành thời gian quan tâm người thân. Sự kiên nhẫn và tinh tế trong cách cư xử khiến người khác cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh họ.

Chính tính cách này giúp họ ít gặp xung đột lớn trong các mối quan hệ. Khi cuộc sống xuất hiện khó khăn, họ cũng dễ gặp người sẵn lòng hỗ trợ, giúp vượt qua thử thách một cách thuận lợi.

Về chuyện tình cảm, người sinh tháng 12 Âm lịch thường không phải chờ đợi quá lâu để tìm được người phù hợp. 

Họ hướng đến mối quan hệ ổn định và lâu dài, nên sau khi lập gia đình thường duy trì được sự hòa hợp bền vững.

Dù đôi lúc kinh tế có giai đoạn khó khăn, vận trình của họ thường nhanh chóng cải thiện. 

Nhờ sự hỗ trợ từ quý nhân cùng nỗ lực cá nhân, sự nghiệp dần khởi sắc, cuộc sống ngày càng đầy đủ và ít khi rơi vào cảnh thiếu thốn kéo dài.

Tháng sinh Âm lịch và bí quyết giữ hạnh phúc lâu dài

Tử vi cho rằng tháng sinh Âm lịch có thể phản ánh xu hướng tính cách và vận may, nhưng hạnh phúc thực sự vẫn đến từ cách mỗi người lựa chọn sống và yêu thương. 

Điểm chung của những người sinh vào các tháng kể trên không nằm ở vận số may mắn đơn thuần mà ở thái độ sống tích cực, biết quan tâm và duy trì các mối quan hệ bằng sự chân thành.

Chính sự tử tế, kiên nhẫn và khả năng thấu hiểu người khác đã giúp họ xây dựng được tình yêu ngọt ngào và gia đình hòa thuận – nền tảng quan trọng nhất của một cuộc đời viên mãn.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

4 khung giờ sinh Âm lịch được ví như mang "lộc trời", cuộc sống an nhàn hiếm có4 khung giờ sinh Âm lịch được ví như mang 'lộc trời', cuộc sống an nhàn hiếm có

GĐXH - Những người sinh vào 4 khung giờ Âm lịch dưới đây thường được xem là sinh đúng "giờ lành", sở hữu trí tuệ sáng suốt, sự nghiệp thuận lợi và càng về già càng an nhiên, viên mãn.

