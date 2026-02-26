Mới nhất
4 con giáp sinh ra những đứa trẻ mang phúc khí: Không chỉ giỏi giang mà còn giúp cha mẹ đổi vận

Thứ năm, 17:00 26/02/2026 | Gia đình
Bách Hợp (t/h)
Bách Hợp (t/h)
GĐXH - Những đứa trẻ thuộc 4 con giáp dưới đây thường được xem là mang nhiều phúc khí, càng trưởng thành càng giúp gia đình ổn định và thịnh vượng hơn.

Theo quan niệm phương Đông, mỗi đứa trẻ đến với gia đình không chỉ là niềm vui mà còn mang theo vận khí riêng. Có những con giáp được cho là sinh ra đã sở hữu phúc phần tốt, trở thành nguồn động viên lớn lao cho cha mẹ, góp phần gắn kết tình thân và mang lại may mắn cho cả gia đình.

Trẻ thuộc con giáp Sửu: Chăm chỉ, chân thành và hiếu thảo từ nhỏ

4 con giáp sinh ra những đứa trẻ mang phúc khí: Không chỉ giỏi giang mà còn giúp cha mẹ đổi vận - Ảnh 1.

Đối với cha mẹ, con cái tuổi Sửu không chỉ ngoan ngoãn mà còn hiếu thảo, biết ơn, trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc khi về già. Ảnh minh họa

Trẻ sinh năm Sửu thường gây thiện cảm bởi sự thật thà và trung thực. Ngay từ khi còn nhỏ, các em đã bộc lộ tính cách chăm chỉ, kiên trì và có trách nhiệm với những việc mình làm.

Khi gặp điều chưa hiểu, trẻ tuổi Sửu không ngại hỏi han, học hỏi để hoàn thiện bản thân. 

Chính sự cầu tiến này giúp các em hình thành nền tảng nhân cách tốt từ sớm, biết cư xử đúng mực và hiểu chuyện hơn so với bạn bè cùng trang lứa.

Nhờ nền tảng vững chắc ấy, khi trưởng thành, người tuổi Sửu thường giữ được phẩm chất đáng quý, làm việc bền bỉ, sống chân thành và luôn hướng đến mục tiêu rõ ràng. 

Dù đôi lúc sự thẳng thắn khiến họ chịu thiệt thòi, nhưng về lâu dài lại được bù đắp bằng những cơ hội và may mắn trong cuộc sống.

Đối với cha mẹ, con cái tuổi Sửu không chỉ ngoan ngoãn mà còn hiếu thảo, biết ơn, trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc khi về già.

Trẻ thuộc con giáp Dần: Dũng cảm, tiên phong và dễ thành công

4 con giáp sinh ra những đứa trẻ mang phúc khí: Không chỉ giỏi giang mà còn giúp cha mẹ đổi vận - Ảnh 2.

Tinh thần dám nghĩ dám làm giúp trẻ tuổi Dần sớm hình thành khả năng lãnh đạo. Ảnh minh họa

Những đứa trẻ sinh năm Dần thường mang khí chất mạnh mẽ, táo bạo và thích khám phá. 

Ngay từ nhỏ, các em đã không thích bị bó buộc trong khuôn khổ an toàn mà luôn muốn thử thách bản thân.

Tinh thần dám nghĩ dám làm giúp trẻ tuổi Dần sớm hình thành khả năng lãnh đạo. Các em có xu hướng đưa ra ý kiến riêng và mong muốn được người khác lắng nghe. 

Khi trưởng thành và tích lũy đủ kinh nghiệm, người tuổi Dần thường mạnh dạn theo đuổi con đường riêng thay vì đi theo lối mòn truyền thống.

Theo quan niệm dân gian, con trai tuổi Dần thường mang lại sự thịnh vượng và trở thành chỗ dựa tài chính cho gia đình. 

Trong khi đó, con gái tuổi Dần vừa thành công trong công việc vừa luôn quan tâm, hỗ trợ cha mẹ.

Nhờ bản lĩnh và tinh thần tiên phong, hành trình sự nghiệp của người tuổi Dần thường thuận lợi, tài chính ổn định, giúp gia đình thêm phần an tâm.

Trẻ thuộc con giáp Ngọ: Năng động, lạc quan và mang lại năng lượng tích cực

4 con giáp sinh ra những đứa trẻ mang phúc khí: Không chỉ giỏi giang mà còn giúp cha mẹ đổi vận - Ảnh 3.

Không chỉ mang lại thành tựu cá nhân, trẻ sinh năm Ngọ còn đem đến bầu không khí tích cực cho gia đình. Ảnh minh họa

Trẻ sinh năm Ngọ nổi bật với tính cách hoạt bát, sôi nổi và giàu năng lượng. Sự hiếu động đôi khi khiến cha mẹ vất vả hơn trong việc nuôi dạy, nhưng chính cá tính này lại là lợi thế lớn khi các em trưởng thành.

Người tuổi Ngọ thường nhanh nhạy, linh hoạt và có tư duy thực tế, vì vậy dễ thành công trong các lĩnh vực kinh doanh hoặc môi trường cần sự sáng tạo, giao tiếp nhiều.

Không chỉ mang lại thành tựu cá nhân, họ còn đem đến bầu không khí tích cực cho gia đình. 

Sự lạc quan và vui vẻ của người tuổi Ngọ giống như nguồn năng lượng giúp cha mẹ giảm bớt áp lực cuộc sống.

Có một người con tuổi Ngọ trong nhà thường khiến gia đình luôn rộn ràng tiếng cười, và về sau cha mẹ cũng được tận hưởng cuộc sống tuổi già bình yên, nhẹ nhàng hơn.

Trẻ thuộc con giáp Dậu: Thông minh, độc lập và là niềm tự hào của gia đình

4 con giáp sinh ra những đứa trẻ mang phúc khí: Không chỉ giỏi giang mà còn giúp cha mẹ đổi vận - Ảnh 4.

Theo quan niệm tử vi, tuổi Dậu càng lớn càng mang lại may mắn cho gia đình. Ảnh minh họa

Những đứa trẻ sinh năm Dậu thường sớm bộc lộ sự thông minh, nhanh nhẹn và tinh thần tự lập. Ngay từ nhỏ, các em đã có ý thức học tập và mong muốn chứng minh năng lực bản thân.

Người tuổi Dậu đặt mục tiêu rõ ràng và nỗ lực để không phụ sự kỳ vọng của gia đình. 

Khi trưởng thành, họ thường có công việc ổn định, biết xây dựng cuộc sống vững chắc và ít khiến cha mẹ phải lo lắng.

Theo quan niệm tử vi, tuổi Dậu càng lớn càng mang lại may mắn cho gia đình. Thành công của họ không chỉ nằm ở sự nghiệp mà còn ở việc trở thành niềm tự hào của cha mẹ.

Con trai tuổi Dậu thường đạt được sự nghiệp vững vàng, tài chính ổn định; còn con gái có cuộc sống hôn nhân và công việc hài hòa, góp phần mang lại sự yên tâm cho gia đình.

Lưu ý: Những thông tin trên mang tính tham khảo theo quan niệm dân gian và tử vi phương Đông. Sự trưởng thành và thành công của trẻ vẫn phụ thuộc chủ yếu vào môi trường giáo dục, tình yêu thương và cách nuôi dạy của gia đình.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Yêu bằng lý trí: Những con giáp hiếm khi tổn thương vì tìnhYêu bằng lý trí: Những con giáp hiếm khi tổn thương vì tình

GĐXH - Tình yêu là một phần quan trọng của cuộc sống, nhưng không bao giờ trở thành lý do khiến những con giáp này đánh mất bản thân hay đưa ra quyết định thiếu suy nghĩ.

4 câu xã giao EQ thấp khiến cuộc tái ngộ với bạn cũ trở thành lần gặp cuối

4 câu xã giao EQ thấp khiến cuộc tái ngộ với bạn cũ trở thành lần gặp cuối

Gia đình - 2 giờ trước

GĐXH - Người có EQ thấp thường vô tình buột miệng những câu nói khiến đối phương khó chịu mà chính họ cũng không nhận ra.

Nghỉ hưu rồi mới thấu: Để tuổi già an nhiên, tuyệt đối không được nói 3 câu này

Nghỉ hưu rồi mới thấu: Để tuổi già an nhiên, tuyệt đối không được nói 3 câu này

Gia đình - 3 giờ trước

GĐXH - Tuổi già, đừng thấy ai cũng "dốc hết bầu tâm sự", có 3 câu nói tuyệt đối không nên tùy tiện thốt ra nếu muốn hậu vận bình an.

Xôn xao vụ con trai kiên quyết không nộp tiền lì xì: Cha mẹ có quyền 'tịch thu' hay chỉ là người giữ hộ? Chuyên gia mách 3 cách nâng tầm FQ tài chính cho trẻ

Xôn xao vụ con trai kiên quyết không nộp tiền lì xì: Cha mẹ có quyền 'tịch thu' hay chỉ là người giữ hộ? Chuyên gia mách 3 cách nâng tầm FQ tài chính cho trẻ

Gia đình - 6 giờ trước

GĐXH - Tết Bính Ngọ 2026 đã qua nhưng làn sóng "đòi quyền lợi" từ các cư dân nhí đã bùng nổ mạnh mẽ trên mạng xã hội. Câu chuyện cậu bé Tiểu Minh kiên quyết "thủ" hơn 76 triệu đồng tiền lì xì, đối đầu gay gắt với mẹ đã thu hút hàng triệu lượt xem.

4 cung hoàng đạo sinh ra đã mang số làm ông chủ, càng lớn tuổi càng giàu

4 cung hoàng đạo sinh ra đã mang số làm ông chủ, càng lớn tuổi càng giàu

Gia đình - 7 giờ trước

GĐXH - Theo chiêm tinh học, một số cung hoàng đạo sở hữu tư duy quản lý, bản lĩnh quyết đoán và khả năng tạo dựng uy tín vượt trội.

Người có phúc báo thường phải trải qua 3 điều khó khăn này trước khi đổi vận: Càng chịu được, phúc càng dày

Người có phúc báo thường phải trải qua 3 điều khó khăn này trước khi đổi vận: Càng chịu được, phúc càng dày

Gia đình - 8 giờ trước

GĐXH - Không phải ai gặp nhiều khó khăn cũng kém may mắn. Theo quan niệm nhân sinh, người có phúc báo lớn thường phải trải qua 3 thử thách quan trọng trước khi đổi vận. Nếu đủ bản lĩnh vượt qua, nghịch cảnh chính là bước đệm để vận may và bình an tìm đến.

Tâm thư gửi con gái dạy cách tránh xa mẹ chồng độc hại

Tâm thư gửi con gái dạy cách tránh xa mẹ chồng độc hại

Nuôi dạy con - 11 giờ trước

Con gái à, bà mẹ chồng độc hại không cần phải đánh con dâu; bà ta chỉ cần luôn làm cho nàng dâu cảm thấy mình sai, dạy con dâu rằng đau đớn là bổn phận của phụ nữ.

6 câu nói tưởng bình thường nhưng khiến đàn ông tự nguyện ở lại cả đời – Phụ nữ thông minh đều biết

6 câu nói tưởng bình thường nhưng khiến đàn ông tự nguyện ở lại cả đời – Phụ nữ thông minh đều biết

Chuyện vợ chồng - 18 giờ trước

GĐXH - Không phải nhan sắc hay chiêu trò, đàn ông ở lại vì cảm giác được thấu hiểu và tôn trọng. Chỉ vài câu nói đúng lúc, đúng cách, phụ nữ tinh tế có thể khiến người đàn ông của mình muốn gắn bó lâu dài mà không cần níu kéo.

Đàn ông có nhân cách hay không nghe cách nói chuyện là biết: 3 dấu hiệu nhận biết kẻ ích kỷ

Đàn ông có nhân cách hay không nghe cách nói chuyện là biết: 3 dấu hiệu nhận biết kẻ ích kỷ

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - Đàn ông có nhân cách hay không, không cần phải đợi đến lúc hoạn nạn mới lộ diện, mà nó thường ẩn nấp ngay trong những câu nói cửa miệng hàng ngày.

33 tuổi có 16 tỷ vẫn không hạnh phúc: Tôi hối hận khi phấn đấu nghỉ hưu sớm

33 tuổi có 16 tỷ vẫn không hạnh phúc: Tôi hối hận khi phấn đấu nghỉ hưu sớm

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Đặt mục tiêu nghỉ hưu sớm trước tuổi 35 và đạt được khối tài sản hàng chục tỷ đồng, nhưng rồi cô nhận ra hành trình nghỉ hưu sớm không mang lại hạnh phúc như kỳ vọng.

5 dấu hiệu cho thấy bạn đã yêu sai người: Ở lại càng lâu, tổn thương càng nhiều

5 dấu hiệu cho thấy bạn đã yêu sai người: Ở lại càng lâu, tổn thương càng nhiều

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là 5 dấu hiệu giúp bạn sớm nhận ra mình đang yêu sai người – để trái tim không phải trả giá quá đắt cho một lựa chọn cảm tính.

Top