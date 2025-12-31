Chi tiết những địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Các địa điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội

Thông tin từ UBND TP Hà Nội, thành phố dự kiến bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại 5 điểm với 6 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật. Thời gian bắn từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h ngày 1/1/2026 (thứ Năm).

Cụ thể, hai trận địa được bố trí tại phường Hoàn Kiếm, gồm khu vực trước trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội Mới và trước Bưu điện Hà Nội. Các điểm còn lại gồm đảo dừa Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng), khuôn viên đường đua F1 (phường Từ Liêm), vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ) và hồ Văn Quán (phường Hà Đông).

Cùng với hoạt động bắn pháo hoa, thành phố tổ chức Chương trình chào năm mới 2026 (Countdown 2026) với chủ đề "Mở kết nối thật 2", diễn ra từ 19h đến 24h ngày 31/12/2025 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm.

Ảnh: TL

Các địa điểm bắn pháo hoa tại TPHCM

TP.HCM sẽ đón năm mới 2026 với 4 điểm bắn pháo hoa chính thức lúc 0h00–0h15 ngày 1/1/2026 và chương trình countdown tối 31/12 tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ mở rộng. Cụ thể:

Trong đó Thành phố bắn pháo hoa tầm cao tại 3 địa điểm bao gồm: Hầm Thủ Thiêm, Khu Trung tâm Đô thị mới Bình Dương, Quảng trường Tam Thắng (Vũng Tàu cũ).

Điểm bắn pháo hoa thứ 4 là tại Công viên văn hóa Đầm Sen. Khu vực này sẽ thực hiện bắn pháo hoa tầm thấp.

Cùng với hoạt động bắn pháo hoa, người dân có thể lựa chọn xem chương trình countdown tối 31/12 tại 2 khu vực:

Phố đi bộ Nguyễn Huệ: Là tâm điểm chương trình countdown đón năm mới 2026 vào đêm 31/12/2025, có sân khấu ca nhạc, biểu diễn nghệ thuật, đếm ngược giao thừa.

Mở rộng Lê Lợi – Công viên Lam Sơn – trước Nhà hát TP: Khu countdown sẽ được mở rộng sang trục đường Lê Lợi, khu công viên Lam Sơn và khu vực trước Nhà hát Thành phố để tăng không gian cho người xem.

Ảnh: TL

Các địa điểm bắn pháo hoa tại nhiều địa phương khác

Từ 22h ngày 31/12/2025 đến 0h15 ngày 1/1/2026 tại sân khấu đường Hùng Vương (phường Lương Văn Tri), tỉnh Lạng Sơn sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật "Chào năm mới Tết Dương lịch 2026" (Countdown to New Year).

Quảng Ninh tổ chức chương trình nghệ thuật countdown chào năm mới 2026 tại Quảng trường 30.10 (phường Hạ Long) tối 31/12/2025, kết hợp bắn pháo hoa tầm cao.

Vào lúc 0h ngày 1/1/2026, Hải Phòng dự kiến tổ chức bắn pháo hoa tại khu vực Nhà hát thành phố và Quảng trường Trung tâm Văn hóa Xứ Đông. Màn bắn pháo hoa sẽ diễn ra ngay sau chương trình nghệ thuật chào năm mới.

Tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức chương trình "Chào năm mới - 2026" từ 22h30 ngày 31/12/2025. Điểm nhấn của sự kiện là các tiết mục nghệ thuật, hoạt náo, màn đếm ngược và bắn pháo hoa tầm thấp vào thời khắc bước sang năm mới. Dự kiến màn bắn pháo hoa kéo dài khoảng 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2026 tại Quảng trường Lam Sơn.

Tại Tây Ninh, chương trình bắn pháo hoa kết hợp tầm cao và tầm thấp, với độ cao khoảng 150m, thời lượng từ 10 đến 15 phút. Màn bắn pháo hoa dự kiến diễn ra trong khung giờ từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2026 tại Khu đô thị Eco Retreat, xã Bến Lức.

Tại cầu Hóa An (phường Trấn Biên), tỉnh Đồng Nai cũng sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào năm mới 2026 (Tết Dương lịch 2026). Loại pháo hoa được bắn là pháo nổ tầm thấp với thời lượng 15 phút từ 00 giờ 00 đến 00 giờ 15 phút, ngày 1/1/2026.

Nghệ An cũng tổ chức bắn pháo hoa trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật countdown với chủ đề "Nghệ An chào 2026 - Hào khí Sông Lam". Sự kiện diễn ra tối 31/12/2025, tại Quảng trường Ánh sáng - VinWonders Cửa Hội (phường Cửa Lò).

Tỉnh Lâm Đồng dự kiến tổ chức Chương trình "Countdown - Chào năm mới 2026" vào tối 31/12/2025 với nhiều nội dung, trong đó có màn bắn pháo hoa nghệ thuật.

Theo kế hoạch, pháo hoa sẽ được bắn trong 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2026 tại 3 địa điểm: Quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương - Đà Lạt); Khu vực Nhà hát và Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng (đường Nguyễn Tất Thành, phường Phan Thiết); Khu vực Tây Lâm Đồng (Gia Nghĩa cũ).