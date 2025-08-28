Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Những địa điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội, TP.HCM dịp Quốc khánh 2/9

Thứ năm, 11:04 28/08/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Dưới đây là các địa điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội, TP.HCM dịp Quốc khánh 2/9.

UBND TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ bố trí 6 trận địa pháo hoa, trong đó 2 trận địa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (trước trụ sở Báo Hà Nội Mới và trước Bưu điện Hà Nội).

Bốn điểm còn lại được triển khai tại Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng); Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia (phường Nam Từ Liêm); Vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ) và hồ Văn Quán (phường Hà Đông).

Mỗi trận địa sẽ huy động khoảng 600 quả pháo tầm cao và 90 giàn pháo tầm thấp, trình diễn trong 15 phút, từ 21h đến 21h15 ngày 2/9/2025.

Những địa điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội, TP.HCM dịp Quốc khánh 2/9 - Ảnh 1.

Hà Nội sẽ bố trí 6 trận địa pháo hoa dịp Quốc khánh 2/9. Ảnh minh họa: TL

Công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho sự kiện được giao cho Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì, phối hợp cùng Công an Thành phố, các sở ngành và chính quyền địa phương. Thành phố yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra sự cố, bảo đảm người dân được thưởng thức màn trình diễn ánh sáng an toàn, văn minh.

Tại TP.HCM, thành phố cũng tổ chức bắn pháo hoa tại 4 điểm gồm 3 trận địa tầm cao và 1 trận địa tầm thấp.

Các điểm bắn tầm cao dự kiến diễn ra tại:

- Khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh).

- Khu trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương).

- Quảng trường Trung tâm Bãi Sau (phường Vũng Tàu).

Điểm bắn tầm thấp duy nhất được bố trí tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới).

Thời lượng bắn pháo hoa tại TPHCM diễn kéo dài 15 phút, bắt đầu từ 21h ngày 2/9/2025.

Hà Nội tổ chức 5 điểm bắn pháo hoa mừng 80 năm Quốc khánh 2/9Hà Nội tổ chức 5 điểm bắn pháo hoa mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

Chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, TP Hà Nội sẽ tổ chức 5 điểm bắn pháo hoa; đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động khác.

L.Vũ (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hà Nội sắp bắn pháo hoa tại khu vực trường đua F1: Cư dân mạng háo hức 'lên lịch sống ảo'

Hà Nội sắp bắn pháo hoa tại khu vực trường đua F1: Cư dân mạng háo hức 'lên lịch sống ảo'

Những địa điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2025

Những địa điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2025

Những địa điểm bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2025?

Những địa điểm bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2025?

Huế sẽ bắn pháo hoa tầm cao tại 4 điểm đón năm mới Ất Tỵ 2025

Huế sẽ bắn pháo hoa tầm cao tại 4 điểm đón năm mới Ất Tỵ 2025

Địa điểm Hà Nội bắn pháo hoa 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Địa điểm Hà Nội bắn pháo hoa 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Cùng chuyên mục

Áp thấp nhiệt đới sắp đổ bộ miền Trung, trọng tâm mưa dồn dập khu vực nào?

Áp thấp nhiệt đới sắp đổ bộ miền Trung, trọng tâm mưa dồn dập khu vực nào?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong chiều tối nay, từ Thanh Hóa - Huế có nơi mưa vượt 600mm.

Tháng sinh Âm lịch của người có nhân sinh như ý nhờ sự khôn ngoan, thức thời

Tháng sinh Âm lịch của người có nhân sinh như ý nhờ sự khôn ngoan, thức thời

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Có những tháng được coi là "thời điểm vàng" để sinh ra, bởi những người sinh vào các tháng này thường khôn ngoan, thức thời, biết nắm bắt cơ hội để nhân sinh viên mãn, tài lộc đủ đầy.

Những trường hợp nào không được nhận lương hưu trong tháng 9 tới?

Những trường hợp nào không được nhận lương hưu trong tháng 9 tới?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, nhiều đối tượng sẽ không được hưởng lương hưu trong tháng 9. Đó là những đối tượng nào?

Lịch cấm đường phục vụ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9 mới nhất

Lịch cấm đường phục vụ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9 mới nhất

Đời sống - 19 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là chi tiết lịch cấm đường phục vụ diễu binh Quốc khánh 2/9 mới nhất.

Hà Nội: Kịp thời dập tắt đám cháy nhà xưởng trong đêm ở phường Thanh Liệt

Hà Nội: Kịp thời dập tắt đám cháy nhà xưởng trong đêm ở phường Thanh Liệt

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - Rạng sáng 28/8, một vụ hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại một kiot trên đường Tân Triều mới, phường Thanh Liệt (TP Hà Nội), trong ít phút ngọn lửa bùng lên dữ dội, thiêu rụi nhiều tài sản.

Tháng sinh Âm lịch của người khó khăn mấy cũng vượt qua: Hậu vận nở hoa, an yên viên mãn

Tháng sinh Âm lịch của người khó khăn mấy cũng vượt qua: Hậu vận nở hoa, an yên viên mãn

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là 3 tháng sinh Âm lịch đặc biệt, càng trải qua gian khó càng tỏa sáng, càng về sau càng giàu có, hạnh phúc.

Thay đổi lịch chi trả lương hưu tháng 9, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?

Thay đổi lịch chi trả lương hưu tháng 9, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Do kỳ chi trả lương hưu tháng 9 rơi vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 nên lịch chi trả lương hưu cho người hưởng chế độ có sự thay đổi.

Chiến sĩ trẻ nén nỗi đau mất cha, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ A80

Chiến sĩ trẻ nén nỗi đau mất cha, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ A80

Đời sống - 1 ngày trước

Nhận tin cha qua đời, Binh nhất Phan Gia Huy quyết định nén nỗi đau riêng để tiếp tục ở lại, cùng đồng đội luyện tập diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Điểm danh những con giáp không thích cạnh tranh, thong thả mà tiền bạc vẫn rủng rỉnh

Điểm danh những con giáp không thích cạnh tranh, thong thả mà tiền bạc vẫn rủng rỉnh

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người không ưa bon chen, chẳng thích tranh đấu thiệt hơn.

Muốn làm hộ chiếu online (passport online) 2025 được trả tại nhà, người dân chỉ cần thực hiện các bước đơn giản này

Muốn làm hộ chiếu online (passport online) 2025 được trả tại nhà, người dân chỉ cần thực hiện các bước đơn giản này

Đời sống - 2 ngày trước

GĐXH - Thủ tục làm hộ chiếu online (passport online) được thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của Bộ Công An. Để quy trình làm thủ tục thuận lợi, người dân cần thực hiện những gì?

Xem nhiều

Muốn làm hộ chiếu online (passport online) 2025 được trả tại nhà, người dân chỉ cần thực hiện các bước đơn giản này

Muốn làm hộ chiếu online (passport online) 2025 được trả tại nhà, người dân chỉ cần thực hiện các bước đơn giản này

Đời sống

GĐXH - Thủ tục làm hộ chiếu online (passport online) được thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của Bộ Công An. Để quy trình làm thủ tục thuận lợi, người dân cần thực hiện những gì?

Khung giờ sinh Âm lịch mang mệnh quý: Người hưởng phúc, ít khổ, cuộc sống an nhàn

Khung giờ sinh Âm lịch mang mệnh quý: Người hưởng phúc, ít khổ, cuộc sống an nhàn

Đời sống
Điểm danh những con giáp không thích cạnh tranh, thong thả mà tiền bạc vẫn rủng rỉnh

Điểm danh những con giáp không thích cạnh tranh, thong thả mà tiền bạc vẫn rủng rỉnh

Đời sống
Thay đổi lịch chi trả lương hưu tháng 9, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?

Thay đổi lịch chi trả lương hưu tháng 9, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?

Đời sống
Lịch cấm đường phục vụ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9 mới nhất

Lịch cấm đường phục vụ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9 mới nhất

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top