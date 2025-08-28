Những địa điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội, TP.HCM dịp Quốc khánh 2/9

UBND TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ bố trí 6 trận địa pháo hoa, trong đó 2 trận địa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (trước trụ sở Báo Hà Nội Mới và trước Bưu điện Hà Nội).

Bốn điểm còn lại được triển khai tại Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng); Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia (phường Nam Từ Liêm); Vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ) và hồ Văn Quán (phường Hà Đông).

Mỗi trận địa sẽ huy động khoảng 600 quả pháo tầm cao và 90 giàn pháo tầm thấp, trình diễn trong 15 phút, từ 21h đến 21h15 ngày 2/9/2025.

Hà Nội sẽ bố trí 6 trận địa pháo hoa dịp Quốc khánh 2/9. Ảnh minh họa: TL

Công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho sự kiện được giao cho Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì, phối hợp cùng Công an Thành phố, các sở ngành và chính quyền địa phương. Thành phố yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra sự cố, bảo đảm người dân được thưởng thức màn trình diễn ánh sáng an toàn, văn minh.

Tại TP.HCM, thành phố cũng tổ chức bắn pháo hoa tại 4 điểm gồm 3 trận địa tầm cao và 1 trận địa tầm thấp.

Các điểm bắn tầm cao dự kiến diễn ra tại:

- Khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh).

- Khu trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương).

- Quảng trường Trung tâm Bãi Sau (phường Vũng Tàu).

Điểm bắn tầm thấp duy nhất được bố trí tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới).

Thời lượng bắn pháo hoa tại TPHCM diễn kéo dài 15 phút, bắt đầu từ 21h ngày 2/9/2025.