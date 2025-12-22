Những địa điểm bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2026?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2025

Theo lịch vạn niên 2026, Tết Dương lịch 2026 vào thứ Năm ngày 01 tháng 01 dương lịch.

Theo quy định, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 1 ngày và hưởng nguyên lương. Vì ngày nghỉ rơi vào giữa tuần nên không phát sinh thêm ngày nghỉ bù.

Theo đó, Tết Dương lịch 2026 sẽ nghỉ vào Thứ Năm, ngày 1/1/2026.

Các điểm bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch tại Hà Nội và TP.HCM

Địa điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội:

Thông tin từ UBND TP Hà Nội, thành phố dự kiến bắn pháo hoa Tết Dương lịch tại 5 điểm và Tết Nguyên đán tại 31 điểm với tổng cộng 38 trận địa pháo hoa.

Trong đó, dịp Tết Dương lịch 2026, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm, với 6 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật. Thời gian bắn từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h ngày 1/1/2026 (thứ Năm).

Cụ thể, hai trận địa được bố trí tại phường Hoàn Kiếm, gồm khu vực trước trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội Mới và trước Bưu điện Hà Nội. Các điểm còn lại gồm đảo dừa Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng), khuôn viên đường đua F1 (phường Từ Liêm), vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ) và hồ Văn Quán (phường Hà Đông).

Cùng với hoạt động bắn pháo hoa, thành phố tổ chức Chương trình chào năm mới 2026 (Countdown 2026) với chủ đề "Mở kết nối thật 2", diễn ra từ 19h đến 24h ngày 31/12/2025 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm.

Địa điểm bắn pháo hoa tại TP.HCM:

TP.HCM sẽ đón năm mới 2026 với 4 điểm bắn pháo hoa chính thức lúc 0h00–0h15 ngày 1/1/2026 và chương trình countdown tối 31/12 tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ mở rộng. Cụ thể:

Trong đó Thành phố bắn pháo hoa tầm cao tại 3 địa điểm bao gồm: Hầm Thủ Thiêm, Khu Trung tâm Đô thị mới Bình Dương, Quảng trường Tam Thắng (Vũng Tàu cũ).

Điểm bắn pháo hoa thứ 4 là tại Công viên văn hóa Đầm Sen. Khu vực này sẽ thực hiện bắn pháo hoa tầm thấp.

Cùng với hoạt động bắn pháo hoa, người dân có thể lựa chọn xem chương trình countdown tối 31/12 tại 2 khu vực:

Phố đi bộ Nguyễn Huệ: Là tâm điểm chương trình countdown đón năm mới 2026 vào đêm 31/12/2025, có sân khấu ca nhạc, biểu diễn nghệ thuật, đếm ngược giao thừa.

Mở rộng Lê Lợi – Công viên Lam Sơn – trước Nhà hát TP: Khu countdown sẽ được mở rộng sang trục đường Lê Lợi, khu công viên Lam Sơn và khu vực trước Nhà hát Thành phố để tăng không gian cho người xem.