Chỉ vừa rời mắt 5 phút, gà cúng Giao thừa đã "gặp biến", bố mẹ chồng nổi giận đuổi luôn chúng tôi ra khỏi cửa

Tôi về làm dâu được gần 3 năm, đây là cái Tết thứ 2 tôi đón ở quê nhà chồng. Nhà chồng tôi ở ngoại thành, có sân rộng, có giàn mướp trước hiên và nuôi một con mèo tam thể đã hơn 5 năm. Con mèo đó được bố chồng quý lắm, đi đâu cũng khoe con Miu thế này thế nọ.

Chiều 29 Tết, tôi được giao nhiệm vụ luộc gà cúng Giao thừa. Bố chồng bảo năm nay tôi làm cho đúng chuẩn, vì tôi là con dâu trưởng. Tôi chưa từng làm việc này trước đó, lúc còn ở nhà thì mẹ tôi lo, lấy chồng rồi ở riêng thì mua gà sẵn, năm nay tôi mới được giao nhiệm vụ nên cũng rất cẩn thận mà lên mạng tìm hiểu cách luộc gà trước rồi. Tôi đứng trong bếp suốt 1 tiếng canh lửa, chỉ mong con gà chín tới, da vàng ươm, không nứt, không rách. Khi vớt ra, nhìn con gà nằm ngay ngắn trên đĩa, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Vì trong bếp chật, tôi bưng đĩa gà đặt tạm lên chiếc bàn gỗ ngoài hiên cho nguội bớt, định lát nữa sẽ đặt lên mâm cúng. Lúc đó trong nhà đang rộn ràng, mẹ chồng gọi tôi vào phụ bày hoa quả, chồng tôi thì đang dọn dẹp bàn thờ. Tôi chỉ quay lưng đi chừng 5–7 phút. Khi tôi quay lại, tim như rớt xuống chân. Con mèo đang đứng trên bàn, một chân đạp lên đĩa, móng cào vào phần đùi gà. Da gà bị rách một đường, lộ cả thịt bên trong. Tôi vội vàng xua mèo đi, tay run run nhìn vết cào ấy mà đầu óc trống rỗng.

Tôi biết ở quê, lễ cúng đêm Giao thừa rất được coi trọng. Gà phải nguyên vẹn, tượng trưng cho đủ đầy, tròn trịa. Tôi đứng đó vài giây, rồi quyết định mang vào bếp, tính cắt bỏ phần rách, chỉnh lại cho kín.

Nhưng chưa kịp làm gì thì bố chồng đã nhìn thấy. Ông đứng sững lại, rồi giọng cao lên, bảo tôi bất cẩn, làm việc lớn mà như trò trẻ con. Ông nói gà cúng tổ tiên mà để mèo cào là điều tối kỵ. Tôi cúi đầu xin lỗi, nói do sơ suất, do tôi chủ quan nhưng càng giải thích, ông càng bực. Ông bảo tôi không có tâm với việc thờ cúng, không coi trọng gia đình chồng.

Chồng tôi lúc đó bước ra, thấy tôi đứng lặng người, mắt đỏ hoe, anh nói chỉ là con mèo nghịch, không phải tôi cố ý, nếu kiêng thì luộc con khác, nhà vẫn còn gà. Anh còn nói một câu rằng đừng vì chuyện nhỏ mà làm không khí ngày Tết nặng nề.

Chỉ một câu đó mà mọi thứ bùng lên. Bố chồng quay sang trách anh bênh vợ, nói anh bị tôi "dắt mũi", không biết tôn trọng bố mẹ chồng. Mẹ chồng cũng thêm vào rằng mới về làm dâu mà đã cãi lời người lớn là không ra gì.

Tôi chỉ mong được nói thêm một lời xin lỗi nhưng mọi thứ đã vượt khỏi tầm tay. Bố chồng nói nếu thấy nhà này khó chịu thì hai đứa "biến" đi đâu ăn Tết thì đi, đừng ở đây mà làm hỏng nề nếp gia phong. Ông nói thẳng rằng nhà này không chứa nổi kiểu con dâu vô ý vô tứ, con trai thì bênh vợ mù quáng.

Chồng tôi nắm tay tôi kéo vào phòng, thu dọn vội mấy bộ quần áo. Tôi vẫn còn bàng hoàng, không tin chỉ vì một vết cào trên con gà mà thành ra như vậy. Nhưng tôi biết giờ mà hai vợ chồng dắt nhau lên thành phố là sau này khó mà quay về được, chuyện sẽ càng căng thẳng nên tôi bảo chồng đi mua con gà khác, về thịt giúp tôi để tôi luộc. Con gà kia thì cất tủ lạnh, qua vài hôm rồi tôi nấu đông.

Hai vợ chồng tôi tất tả làm vội vã, cũng may vẫn kịp cúng Giao thừa, mọi chuyện sau đó cũng êm ả. Sáng nay, chúng tôi cũng chúc Tết và mừng tuổi bố mẹ chồng nhưng ông bà chẳng nói gì, có lẽ vẫn còn giận. Tôi không biết mình phải làm gì để bố mẹ chồng tha lỗi nữa. Mới đầu năm mới mà đã xảy ra chuyện đáng tiếc thế này khiến tôi áy náy quá!