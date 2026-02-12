Ngoại tình khi đi làm xa, tôi mất tất cả chỉ sau một cuộc điện thoại
Đến khi bạn gái bên ngoài mang thai, vợ tôi biết chuyện qua một cuộc điện thoại, nhất quyết đòi ly hôn và giành quyền nuôi con
Tôi làm trong ngành xây dựng, thường phải đi công trình xa nhà, có khi cả tháng tôi mới về một lần. Cuộc sống xa gia đình khiến tôi nhiều lúc thấy trống trải, cô đơn.
Trong những năm tháng đi làm xa, tôi đã có vài mối quan hệ ngoài luồng. Những cuộc gặp gỡ chóng vánh, không ràng buộc và tôi coi chỉ là giải tỏa nhất thời, còn gia đình và hai đứa con mới là điều quan trọng nhất đời tôi.
Vợ tôi là người phụ nữ chịu thương chịu khó. Cô ấy một mình chăm sóc hai con, lo toan mọi việc trong nhà để tôi yên tâm đi làm. Mỗi lần tôi về, nhà cửa gọn gàng, bữa cơm nóng sẵn, con cái quấn quýt. Tôi từng nghĩ gia đình như thế là yên ấm, tôi chỉ cần mình kiếm tiền đầy đủ, không để vợ con thiếu thốn thì mọi thứ sẽ yên ổn.
Nhưng cách đây không lâu, người bạn gái bên ngoài báo tin cô ấy mang thai. Tôi hoang mang thực sự và chỉ nghĩ tìm mọi cách giải quyết ổn thỏa, không để vợ tôi biết chuyện, tôi không thể mất gia đình của mình được. Tôi khuyên cô ấy bình tĩnh, cứ từ từ rồi tôi sẽ có trách nhiệm.
Tôi không ngờ, chính câu nói ấy lại khiến mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát. Cô bạn gái bắt đầu lồng lộn, liên tục đòi tôi bỏ vợ để “chính danh” cho đứa con trong bụng. Tôi cố giải thích rằng tôi không thể làm điều đó và sẽ chu cấp đầy đủ cho cô ấy nhưng càng khuyên nhủ, cô ấy càng gay gắt.
Cô ấy gọi điện cho vợ tôi. Vợ tôi không khóc lóc, không đánh ghen mà chỉ lặng lẽ nói rằng không còn tin tôi nữa. Sau đó, vợ kiên quyết đòi ly hôn và nuôi hai đứa con, không cần tôi chu cấp quá nhiều, chỉ cần được yên ổn tinh thần. Cô ấy nói mỗi lần nhìn thấy tôi, cô ấy lại thấy nhục nhã và tổn thương. Dù tôi quỳ xuống xin lỗi, hứa chấm dứt tất cả nhưng vợ vẫn không thay đổi.
Tôi bắt đầu hoảng sợ thật sự và nhận ra mình sắp mất một gia đình, nơi yên ấm nhất cuộc đời tôi. Hiện tại tôi đang tâm trạng rối bời, không biết phải làm gì để có thể giảng hòa với vợ, để níu lại chút hy vọng mong manh cho các con có đủ cha đủ mẹ. Liệu tôi có còn hy vọng được vợ con tha thứ?
