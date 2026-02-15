Bạn thân cấp 3 ngỏ lời sau giỗ đầu chồng, tôi sững người vì đã có người khác
Sau giỗ đầu chồng, người bạn thân từ thời cấp 3 của tôi thổ lộ mong muốn cùng tôi xây dựng gia đình vì nói tôi là chỗ dựa lớn nhất của mẹ con cô ấy.
Tôi và cô ấy quen nhau từ những năm cấp 3, thứ tình cảm trong veo của tuổi học trò, đúng nghĩa là hai người bạn. Ra trường, mỗi đứa một công việc nhưng tình bạn vẫn như xưa, có gì chúng tôi cũng có thể kể với nhau và xin tư vấn mà không phải ngại ngần.
Ngày cô ấy lập gia đình, tôi mừng cho bạn tìm được người đàn ông hiền lành, tử tế. Tôi thân thiết với gia đình cô ấy nên thường xuyên gặp gỡ, cà phê cuối tuần, tụ họp gia đình một cách tự nhiên, thoải mái. Chúng tôi đối xử với nhau như những người bạn, không ai phải bận tâm đến bất cứ điều gì.
Bi kịch ập đến khi chồng cô ấy phát hiện mắc bệnh nặng. Từ đó, cuộc sống của gia đình nhỏ đảo lộn hoàn toàn. Tôi chứng kiến bạn mình gồng gánh từ tinh thần đến kinh tế, vừa chăm chồng, vừa lo con nhỏ. Nhưng rồi chồng cô ấy cũng chỉ cầm cự được vào tháng sau khi phát hiện bệnh rồi qua đời, cô ấy hoảng loạn vì biến cố quá bất ngờ.
Thương bạn và đứa trẻ còn quá nhỏ đã thiếu vắng cha, tôi thường xuyên qua lại giúp đỡ. Lúc thì đưa đón con giúp bạn, lúc thì sửa sang nhà cửa, khi lại chỉ là ngồi nghe bạn trút nỗi buồn. Với tôi, đó là điều rất tự nhiên của một người bạn thân nên không nghĩ nhiều.
Tôi vẫn nghĩ mọi thứ vô tư như vậy cho đến sau giỗ đầu chồng cô ấy. Khi khách khứa đã về hết, chỉ còn lại hai đứa, cô ấy bất ngờ nói rằng muốn cùng tôi xây dựng gia đình. Cô bảo tôi là chỗ dựa lớn nhất của mẹ con cô suốt thời gian qua, là người đàn ông mà cô tin tưởng nhất, và rằng cô cần một gia đình trọn vẹn cho con.
Tôi sững người vì chưa bao giờ nghĩ đến tình huống đó. Trong suy nghĩ của tôi, cô ấy luôn là một người bạn rất thân, rất quan trọng, nhưng vẫn chỉ là bạn. Sự bối rối của tôi càng lớn hơn khi tình cảm yêu đương tôi đã dành cho người con gái khác dù chúng tôi chưa chính thức.
Mấy hôm nay, tôi rất day dứt chưa biết trả lời thế nào để không làm tổn thương người bạn đã chịu quá nhiều mất mát, tôi sợ nếu không khéo sẽ mất đi tình của hai đứa.
Chăm bố mẹ ốm nặng suốt nhiều năm, tôi chạnh lòng khi mở di chúcTâm sự - 14 giờ trước
Tôi không tranh giành, cũng không trách em gái nhưng khi biết trong di chúc toàn bộ 2 tỷ tiết kiệm và 10 cây vàng bố mẹ để lại cho em gái, tôi cảm thấy chạnh lòng vì không được đối xử công bằng...
Bố mẹ phân biệt đối xử, chia toàn bộ tài sản cho các em traiTâm sự - 1 ngày trước
Dù tôi có góp tiền mua đất, nhưng đến khi chia tài sản, bố mẹ lại cho hết 2 em trai, còn tôi, bố mẹ cho rằng đó là nghĩ vụ hiển nhiên phải báo đáp, đóng góp cho gia đình trước khi lấy chồng.
Mẹ chồng cấm con dâu về nhà ngoại ăn Tết, con trai nói một câu khiến bà cứng họngTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Chuyện ăn Tết bên nội hay bên ngoại từ lâu đã là đề tài gây nhiều tranh cãi trong các gia đình.
Sợ Tết khi suốt ngày phải cặm cụi trong bếp nấu nướngTâm sự - 1 ngày trước
Nhà chồng tôi khá truyền thống, mấy ngày Tết ngày nào cũng phải làm cơm thắp hương đủ 3 bữa. Thế nên cả ngày tôi phải lụi hụi trong bếp, chẳng có thời gian nghỉ ngơi.
Lấy vợ 5 năm, tôi vẫn mơ tưởng người yêu cũTâm sự - 2 ngày trước
Tôi biết, việc một người đàn ông đã có gia đình êm ấm nhưng tôi mà vẫn còn vương vấn bóng hình cũ là một sự phản bội về mặt cảm xúc.
Vợ chồng cãi nhau vì chuyện hướng nghiệp, chọn nghề cho conTâm sự - 3 ngày trước
Gia đình chồng tôi có truyền thống theo nghề Y, từ ông nội chồng đến bố chồng và chồng tôi đều làm bác sĩ. Bởi vậy chồng tôi muốn con trai nối tiếp truyền thống gia đình, nhưng thằng bé lại ước mơ trở thành phi công.
Ngoại tình khi đi làm xa, tôi mất tất cả chỉ sau một cuộc điện thoạiTâm sự - 3 ngày trước
Đến khi bạn gái bên ngoài mang thai, vợ tôi biết chuyện qua một cuộc điện thoại, nhất quyết đòi ly hôn và giành quyền nuôi con
Tôi chỉ muốn bố dượng dắt tay lên lễ đường dù có bố đẻTâm sự - 4 ngày trước
Tôi lớn lên nhờ vòng tay của bố dượng, người yêu thương chị em tôi như con đẻ. Thật trớ trêu, lúc tôi chuẩn bị làm đám cưới, bố đẻ lại quay về nhận con…
Người yêu tài giỏi tốt tính, nhưng gia đình nợ nần vì bố cờ bạcTâm sự - 4 ngày trước
Người yêu tôi hiền lành, chịu khó, lại rất giỏi kiếm tiền, thế nhưng khi biết gia đình anh đang nợ nần, bố lại cờ bạc rượu chè khiến tôi hơi lo ngại.
Vay bạn 10 cây vàng cách đây 10 năm, tôi bối rối không biết trả 300 triệu hay 2 tỷTâm sự - 5 ngày trước
Giờ 10 cây vàng trị giá gần 2 tỷ, tôi hỏi trả tiền hay trả vàng thì bạn nói thế nào cũng được khiến tôi bối rối
Tuổi già bị con cái thờ ơ, cụ ông ra một quyết định dứt khoát: Tất cả lập tức quay đầuTâm sự
GĐXH - Tuổi già lẽ ra phải là quãng thời gian bình yên, khi con cháu trưởng thành, gia đình sum vầy. Thế nhưng với tôi tuổi già lại bắt đầu bằng sự hụt hẫng và cô độc.