Mẹ chồng cấm con dâu về nhà ngoại ăn Tết, con trai nói một câu khiến bà cứng họng
GĐXH - Chuyện ăn Tết bên nội hay bên ngoại từ lâu đã là đề tài gây nhiều tranh cãi trong các gia đình.
Với không ít phụ nữ, mong muốn được về nhà ngoại ăn Tết tưởng chừng rất đỗi bình thường nhưng lại trở thành áp lực nặng nề sau khi kết hôn.
Khi hôn nhân mới là thước đo rõ nhất của tình yêu
Người ta vẫn nói, yêu nhau và lấy nhau là hai chuyện hoàn toàn khác biệt.
Chỉ khi bước vào hôn nhân, cách một người đàn ông đối xử với vợ mới cho thấy anh ta có thực sự yêu thương và trân trọng người phụ nữ của mình hay không.
Câu chuyện của tôi là một trải nghiệm khiến tôi thấm thía điều đó hơn bao giờ hết.
Tôi tên Bành Tân, năm nay 28 tuổi, ở Trung Quốc. Tôi và chồng quen nhau từ thời đại học, là bạn cùng lớp rồi dần nảy sinh tình cảm.
Từ khi yêu đến lúc kết hôn, cuộc sống vợ chồng của chúng tôi khá êm ấm, ít mâu thuẫn. Bạn bè xung quanh ai cũng bảo tôi may mắn khi có một người chồng tâm lý, luôn nghĩ cho vợ.
Hai năm liền ăn Tết nhà nội
Từ ngày sinh con, vì con còn nhỏ nên hai năm liền gia đình tôi đều đón Tết ở nhà nội.
Dù bố mẹ đẻ tôi vẫn khỏe mạnh, lại có anh trai ở gần chăm sóc, nhưng sâu trong lòng, tôi vẫn luôn đau đáu nỗi nhớ nhà, nhớ không khí sum vầy nơi quê ngoại.
Năm nay, tôi chỉ mong cả gia đình nhỏ có thể cùng nhau về nhà ngoại ăn Tết một lần.
Đó không phải là đòi hỏi quá đáng, mà chỉ là mong muốn được làm tròn chữ hiếu của một người con gái đã đi lấy chồng.
Chồng ủng hộ tuyệt đối, chủ động lên kế hoạch về nhà ngoại ăn Tết
Khi tôi bày tỏ mong muốn với chồng, điều khiến tôi bất ngờ là anh hoàn toàn ủng hộ.
Không cần tôi phải giải thích nhiều, anh chủ động mua vé tàu, sắp xếp công việc và lên kế hoạch cho cả gia đình.
Khi đưa vé cho tôi và nói nhẹ nhàng: "Tết này nhà mình cùng về nhà ngoại ăn Tết nhé", tôi đã không kìm được xúc động.
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận rất rõ sự thấu hiểu và yêu thương mà anh dành cho mình.
Mẹ chồng nổi giận, cấm con dâu về nhà ngoại ăn Tết
Thế nhưng, niềm vui ấy nhanh chóng bị dập tắt. Khi biết chuyện, mẹ chồng tôi nổi giận dữ dội.
Bà cho rằng con dâu đã lấy chồng thì Tết nhất phải ở nhà nội, về nhà ngoại ăn Tết là điều không thể chấp nhận.
Không chỉ trách tôi, bà còn gay gắt nói với chồng tôi rằng không được để vợ làm chuyện khiến gia đình mất mặt, cho rằng tôi là con dâu không biết lễ nghĩa.
"Con gái đã lấy chồng rồi thì phải đón Tết ở nhà chồng, đó là việc đương nhiên". Không chỉ vậy, bà còn nói với chồng tôi: "Vợ con không được về nhà ngoại đón Tết. Đừng làm gia đình này xấu hổ chỉ vì có một đứa con dâu không biết lễ nghĩa như thế!"
Những lời nói ấy khiến tôi suy sụp, cảm giác háo hức mong chờ Tết trong tôi gần như biến mất hoàn toàn.
Phản ứng của con trai khiến mẹ chồng chưng hửng
Biết được mọi chuyện, chồng tôi đã không im lặng. Anh bình tĩnh nhưng dứt khoát nói với mẹ rằng, anh là con trai của mẹ, còn tôi cũng là con gái quý giá của bố mẹ ruột.
Từ ngày sinh con đến nay, tôi luôn ở nhà nội, chưa một lần về nhà ngoại ăn Tết hay thậm chí về thăm gia đình dài ngày.
Anh khẳng định, việc về ngoại là mong muốn của chính anh, không phải do tôi ép buộc. Anh đã hứa với ông bà ngoại và muốn thực hiện lời hứa ấy. Anh mong mẹ hiểu và đừng trách lầm tôi.
Trước thái độ kiên quyết của con trai, mẹ chồng tôi sững sờ, chưng hửng ra mặt. Sau cùng, dù không hoàn toàn vui vẻ, bà cũng không tiếp tục ngăn cản quyết định của chúng tôi nữa.
Về nhà ngoại ăn Tết - phép thử cho tình yêu và bản lĩnh người chồng
Sau câu chuyện này, tôi càng tin rằng, một người đàn ông thật sự yêu vợ sẽ không để vợ phải cô đơn hay chịu tổn thương trước những định kiến cứng nhắc.
Dù phải đối diện với sự phản đối từ gia đình, anh ấy vẫn sẵn sàng đứng ra bảo vệ vợ, bởi anh hiểu đâu là điều đúng đắn cần làm.
Giờ đây, tôi cảm thấy yên tâm và hạnh phúc vì biết mình đã chọn đúng người. Hôn nhân là chặng đường dài với rất nhiều thử thách.
Tôi chỉ mong rằng, mỗi người phụ nữ đều có thể gặp được một người đàn ông đủ yêu thương và đủ bản lĩnh, để việc về nhà ngoại ăn Tết không còn là nỗi lo, mà là niềm vui sum vầy đúng nghĩa.
