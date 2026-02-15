Chăm bố mẹ ốm nặng suốt nhiều năm, tôi chạnh lòng khi mở di chúc
Tôi không tranh giành, cũng không trách em gái nhưng khi biết trong di chúc toàn bộ 2 tỷ tiết kiệm và 10 cây vàng bố mẹ để lại cho em gái, tôi cảm thấy chạnh lòng vì không được đối xử công bằng...
Từ trước khi tôi lập gia đình, bố mẹ đã tính toán chia tài sản khá rõ ràng cho tôi và em gái. Em tôi được cho riêng một căn nhà khi lấy chồng, coi như có chỗ an cư, không phải lo nghĩ nhiều. Còn tôi ở cùng nhà bố mẹ để tiện chăm sóc ông bà.
Tôi chưa từng so đo hay tị nạnh mà chỉ nghĩ rất đơn giản làm con thì có nghĩa vụ phụng dưỡng bố mẹ, ở chung hay ở riêng không phải vấn đề. Hơn nữa, tôi là con trai nên chăm sóc, là chỗ dựa cho bố mẹ lúc về già là đương nhiên.
Bố mẹ tôi có hai cuốn sổ tiết kiệm, tổng cộng khoảng 2 tỷ đồng và 10 cây vàng. Nhưng suốt nhiều năm, tôi chưa từng hỏi han hay đụng chạm đến chuyện tiền nong của ông bà. Với tôi tiền đó là của bố mẹ, ông bà muốn dùng thế nào tôi không có quyền can thiệp. Tôi chỉ nghĩ, khi bố mẹ còn sống, mình lo cho ông bà được ngày nào hay ngày đó.
Những năm cuối đời, cả bố lẫn mẹ đều bệnh nặng. Có giai đoạn, hai người thay nhau nằm viện dài ngày, chi phí điều trị rất lớn. Viện phí, thuốc men, chăm sóc đặc biệt… cộng dồn lại lên tới cả tỷ đồng. Tôi là người trực tiếp lo liệu mọi thứ từ ký giấy nhập viện, đóng tiền, chăm sóc ăn uống đến những đêm thức trắng ở hành lang bệnh viện.
Em gái tôi thỉnh thoảng qua thăm, nhưng vì đã có gia đình riêng và bận lo con cái nên không thể ở lại thường xuyên. Tôi không trách mà chỉ nghĩ, sẽ cố gắng hết sức để lo cho bố mẹ.
Gần đây, mẹ tôi qua đời sau một thời gian dài chống chọi bệnh tật. Khi lo xong hậu sự, gia đình mới mở di chúc của bố mẹ. Lúc đó, tôi mới biết toàn bộ căn nhà đang ở được để lại cho tôi, còn 2 tỷ trong sổ tiết kiệm cùng 10 cây vàng thì cho em gái.
Xem xong di chúc tôi cảm thấy rất tủi thân, không phải vì giá trị tài sản, mà cảm thấy hụt hẫng. Tôi không có ý định tranh giành hay so bì với em nhưng thực sự không khỏi chạnh lòng.
Vậy là toàn bộ sự cố gắng của tôi từ chăm sóc bố mẹ, chạy vạy lo đủ tiền khi bố mẹ nằm viện đến những đêm nằm ngoài hành lang phòng bệnh… có được bố mẹ tôi ghi nhận hay đó đơn giản chỉ là bổn phận của con cái, nên ông bà không cần cân nhắc khi chia tài sản.
Điều khiến tôi càng khó xử hơn là em gái tôi không có ý kiến gì mà nhận phần của mình một cách lặng lẽ, không tranh, không từ chối, cũng không nói lời nào an ủi tôi. Tôi vẫn ký vào giấy tờ thừa kế, không thắc mắc nhưng nỗi buồn thì cứ luôn ở trong lòng bởi cảm thấy bố mẹ đối xử không công bằng đối với mình.
Bố mẹ phân biệt đối xử, chia toàn bộ tài sản cho các em traiTâm sự - 11 giờ trước
Dù tôi có góp tiền mua đất, nhưng đến khi chia tài sản, bố mẹ lại cho hết 2 em trai, còn tôi, bố mẹ cho rằng đó là nghĩ vụ hiển nhiên phải báo đáp, đóng góp cho gia đình trước khi lấy chồng.
Mẹ chồng cấm con dâu về nhà ngoại ăn Tết, con trai nói một câu khiến bà cứng họngTâm sự - 22 giờ trước
GĐXH - Chuyện ăn Tết bên nội hay bên ngoại từ lâu đã là đề tài gây nhiều tranh cãi trong các gia đình.
Sợ Tết khi suốt ngày phải cặm cụi trong bếp nấu nướngTâm sự - 1 ngày trước
Nhà chồng tôi khá truyền thống, mấy ngày Tết ngày nào cũng phải làm cơm thắp hương đủ 3 bữa. Thế nên cả ngày tôi phải lụi hụi trong bếp, chẳng có thời gian nghỉ ngơi.
Lấy vợ 5 năm, tôi vẫn mơ tưởng người yêu cũTâm sự - 1 ngày trước
Tôi biết, việc một người đàn ông đã có gia đình êm ấm nhưng tôi mà vẫn còn vương vấn bóng hình cũ là một sự phản bội về mặt cảm xúc.
Vợ chồng cãi nhau vì chuyện hướng nghiệp, chọn nghề cho conTâm sự - 2 ngày trước
Gia đình chồng tôi có truyền thống theo nghề Y, từ ông nội chồng đến bố chồng và chồng tôi đều làm bác sĩ. Bởi vậy chồng tôi muốn con trai nối tiếp truyền thống gia đình, nhưng thằng bé lại ước mơ trở thành phi công.
Ngoại tình khi đi làm xa, tôi mất tất cả chỉ sau một cuộc điện thoạiTâm sự - 3 ngày trước
Đến khi bạn gái bên ngoài mang thai, vợ tôi biết chuyện qua một cuộc điện thoại, nhất quyết đòi ly hôn và giành quyền nuôi con
Tôi chỉ muốn bố dượng dắt tay lên lễ đường dù có bố đẻTâm sự - 3 ngày trước
Tôi lớn lên nhờ vòng tay của bố dượng, người yêu thương chị em tôi như con đẻ. Thật trớ trêu, lúc tôi chuẩn bị làm đám cưới, bố đẻ lại quay về nhận con…
Người yêu tài giỏi tốt tính, nhưng gia đình nợ nần vì bố cờ bạcTâm sự - 4 ngày trước
Người yêu tôi hiền lành, chịu khó, lại rất giỏi kiếm tiền, thế nhưng khi biết gia đình anh đang nợ nần, bố lại cờ bạc rượu chè khiến tôi hơi lo ngại.
Vay bạn 10 cây vàng cách đây 10 năm, tôi bối rối không biết trả 300 triệu hay 2 tỷTâm sự - 4 ngày trước
Giờ 10 cây vàng trị giá gần 2 tỷ, tôi hỏi trả tiền hay trả vàng thì bạn nói thế nào cũng được khiến tôi bối rối
Thích một người từ cái nhìn đầu tiên dù đã có chồng sắp cướiTâm sự - 5 ngày trước
Dự kiến vào mùa hè tới, tôi sẽ kết hôn, mọi việc đều đã lên kế hoạch, thế nhưng tôi lại phải lòng một người đàn ông khác từ cái nhìn đầu tiên.
Tuổi già bị con cái thờ ơ, cụ ông ra một quyết định dứt khoát: Tất cả lập tức quay đầuTâm sự
GĐXH - Tuổi già lẽ ra phải là quãng thời gian bình yên, khi con cháu trưởng thành, gia đình sum vầy. Thế nhưng với tôi tuổi già lại bắt đầu bằng sự hụt hẫng và cô độc.