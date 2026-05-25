Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Top con giáp nam khiến phụ nữ say mê vì quá ấm áp và dịu dàng

Thứ hai, 15:50 25/05/2026 | Gia đình
Bách Hợp (t/h)
Bách Hợp (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong 12 con giáp, có 3 con giáp nam nổi tiếng dịu dàng, ấm áp, luôn khiến người bên cạnh cảm thấy an toàn và được nâng niu.

Con giáp Sửu: Ít nói nhưng yêu bằng hành động

Top con giáp nam khiến phụ nữ say mê vì quá ấm áp và dịu dàng - Ảnh 1.

Trong tình yêu, con giáp Sửu rất bao dung và nhẫn nại. Ảnh minh họa

Con giáp Sửu thường mang vẻ ngoài điềm tĩnh, trưởng thành và có phần cứng đầu. 

Họ không phải kiểu đàn ông thích nói lời hoa mỹ, nhưng lại luôn âm thầm quan tâm bằng hành động thực tế.

Trong tình yêu, con giáp Sửu rất bao dung và nhẫn nại. Dù đôi lúc cố chấp, nhưng với người mình yêu, họ sẵn sàng mềm lòng, chiều chuộng và chấp nhận cả những tính cách trẻ con của đối phương. 

Chính sự điềm đạm ấy tạo nên cảm giác an toàn mà không phải ai cũng có được.

Đàn ông tuổi Sửu còn là mẫu người sống trách nhiệm, luôn muốn trở thành chỗ dựa vững chắc cho gia đình. 

Khi người yêu gặp khó khăn, họ thường là người đầu tiên đưa ra lời khuyên, tìm cách tháo gỡ vấn đề và ở bên lắng nghe. 

Một cái xoa đầu nhẹ nhàng hay ánh mắt đầy yêu thương của tuổi Sửu cũng đủ khiến đối phương cảm thấy được che chở.

Con giáp Mùi: Dịu dàng như nước, càng ở lâu càng thấy thương

Top con giáp nam khiến phụ nữ say mê vì quá ấm áp và dịu dàng - Ảnh 2.

Đàn ông tuổi Mùi thường có cách nói chuyện nhỏ nhẹ, cư xử ôn hòa và đặc biệt biết quan tâm chăm sóc người mình yêu. Ảnh minh họa

Nếu nói về sự nhẹ nhàng và tinh tế trong tình yêu, con giáp Mùi chắc chắn là một trong những con giáp nổi bật nhất. 

Họ luôn suy nghĩ cho cảm xúc của người khác trước khi hành động nên rất hiếm khi làm ai tổn thương.

Đàn ông tuổi Mùi thường có cách nói chuyện nhỏ nhẹ, cư xử ôn hòa và đặc biệt biết quan tâm chăm sóc người mình yêu. 

Họ không thích những cuộc cãi vã căng thẳng, cũng chẳng thích thể hiện tình cảm quá phô trương. Thay vào đó, tuổi Mùi chọn cách âm thầm ở bên, chăm sóc từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Tình yêu với con giáp Mùi có thể không quá mãnh liệt nhưng lại bền bỉ theo thời gian. 

Họ hướng tới một cuộc sống bình dị, yên ổn, chỉ cần hai người đồng hành cùng nhau qua những ngày tháng đơn giản cũng đã đủ hạnh phúc.

Chính sự dịu dàng ấy khiến người yêu tuổi Mùi càng ở lâu càng dễ rung động và khó rời xa.

Con giáp Hợi: Hiền lành, ấm áp nhưng dễ tổn thương

Top con giáp nam khiến phụ nữ say mê vì quá ấm áp và dịu dàng - Ảnh 3.

Đàn ông tuổi Hợi nổi tiếng hiền lành, ít nóng giận và luôn đối xử với người yêu bằng thái độ bao dung. Ảnh minh họa

Con giáp Hợi vốn có nội tâm mềm mại và sống rất tình cảm. 

Họ không thích tranh cãi, càng không muốn làm tổn thương người khác nên trong chuyện tình cảm luôn chọn cách nhẹ nhàng nhất để giải quyết vấn đề.

Đàn ông tuổi Hợi nổi tiếng hiền lành, ít nóng giận và luôn đối xử với người yêu bằng thái độ bao dung. 

Ở bên họ, đối phương thường cảm nhận được sự thoải mái, dễ chịu vì con giáp Hợi không thích kiểm soát hay tạo áp lực cho người mình thương.

Tuy nhiên, cũng vì quá nhạy cảm nên con giáp Hợi rất dễ bị tổn thương trong tình yêu. Khi buồn hay thất vọng, họ thường chọn cách im lặng và tự chịu đựng thay vì nói ra cảm xúc thật. 

Điều này đôi khi khiến mối quan hệ xuất hiện khoảng cách vì đối phương không hiểu họ đang nghĩ gì.

Dù vậy, sự chân thành và dịu dàng của con giáp Hợi vẫn luôn là điều khiến nhiều người rung động. Họ là kiểu đàn ông càng tiếp xúc càng thấy ấm áp, khiến người khác muốn ở bên thật lâu.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

3 con giáp nữ có số làm "thiếu phu nhân": Trung niên tài lộc nở rộ, về già sống trong nhung lụa3 con giáp nữ có số làm 'thiếu phu nhân': Trung niên tài lộc nở rộ, về già sống trong nhung lụa

GĐXH - Theo tử vi, có những con giáp nữ sinh ra đã sở hữu khí chất tinh tế. Chính điều đó giúp họ dễ gặp được người bạn đời tốt, cuộc sống hôn nhân ổn định và hậu vận ngày càng sung túc.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

3 con giáp có số gặp quý nhân nhờ sống tích cực

3 con giáp có số gặp quý nhân nhờ sống tích cực

Tháng sinh Âm lịch của người luôn tràn đầy nhiệt huyết: Dễ thành công khi trưởng thành

Tháng sinh Âm lịch của người luôn tràn đầy nhiệt huyết: Dễ thành công khi trưởng thành

Sau tuổi 60 mới thấm: Tuổi già hạnh phúc không nằm ở tiền bạc mà ở 4 điều rất thực tế

Sau tuổi 60 mới thấm: Tuổi già hạnh phúc không nằm ở tiền bạc mà ở 4 điều rất thực tế

Top cung hoàng đạo nữ sống vui vẻ, dễ hài lòng nên cuộc đời lúc nào cũng nhẹ nhàng

Top cung hoàng đạo nữ sống vui vẻ, dễ hài lòng nên cuộc đời lúc nào cũng nhẹ nhàng

Sống cùng con gái 1 năm tôi mới hiểu: Tuổi già muốn hạnh phúc phải biết 'buông' 3 điều

Sống cùng con gái 1 năm tôi mới hiểu: Tuổi già muốn hạnh phúc phải biết 'buông' 3 điều

Cùng chuyên mục

Trưởng thành rồi mới hiểu: Hạnh phúc đôi khi chỉ là một buổi sáng không vội

Trưởng thành rồi mới hiểu: Hạnh phúc đôi khi chỉ là một buổi sáng không vội

Gia đình - 7 phút trước

GĐXH - Nhiều người vẫn nghĩ hạnh phúc phải là điều gì đó lớn lao, nhưng thực tế, hạnh phúc đôi khi lại đến từ những điều rất nhỏ bé và giản dị.

Cha mẹ giàu đến đâu cũng khó 'gánh' nổi nếu con có 3 biểu hiện này

Cha mẹ giàu đến đâu cũng khó 'gánh' nổi nếu con có 3 biểu hiện này

Nuôi dạy con - 1 giờ trước

GĐXH - Nhiều cha mẹ nghĩ rằng chỉ cần để lại tài sản là con cái sẽ có cuộc sống đủ đầy. Nhưng thực tế cho thấy, một đứa trẻ nếu thiếu khả năng chịu áp lực, thiếu năng lực thực tế và không dám bước ra khỏi vùng an toàn thì dù sinh ra trong gia đình giàu có cũng rất dễ thất bại khi trưởng thành.

4 cung hoàng đạo 'thù dai nhớ lâu', ai động vào cũng khó yên thân

4 cung hoàng đạo 'thù dai nhớ lâu', ai động vào cũng khó yên thân

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo dưới đây nổi tiếng là "ân oán phân minh", có thể im lặng một thời gian nhưng chắc chắn sẽ tìm cách đòi lại công bằng cho bản thân.

Nghỉ hưu mới thấm: Có 3 con vẫn không tránh khỏi những ngày tủi thân vì tuổi già không chuẩn bị 2 thứ

Nghỉ hưu mới thấm: Có 3 con vẫn không tránh khỏi những ngày tủi thân vì tuổi già không chuẩn bị 2 thứ

Gia đình - 7 giờ trước

GĐXH - Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần nuôi con khôn lớn, sau khi nghỉ hưu sẽ có nơi nương tựa. Thế nhưng thực tế không phải lúc nào cũng như mong muốn.

Nhiều người sống mãi vẫn mệt vì chưa bỏ được 5 thói quen âm thầm bào mòn tinh thần này

Nhiều người sống mãi vẫn mệt vì chưa bỏ được 5 thói quen âm thầm bào mòn tinh thần này

Gia đình - 7 giờ trước

GĐXH - Càng trưởng thành, nhiều người càng nhận ra cuộc sống mệt mỏi không phải vì thiếu quá nhiều thứ, mà vì giữ quá nhiều điều không cần thiết. Từ việc sống để làm hài lòng người khác, suy nghĩ quá nhiều cho đến cố giữ những mối quan hệ độc hại, tất cả đều âm thầm khiến tinh thần ngày càng nặng nề và áp lực hơn theo thời gian.

Vợ tôi lương chỉ 8 triệu đồng nhưng mỗi tháng vẫn cho em trai 2 triệu tiêu vặt

Vợ tôi lương chỉ 8 triệu đồng nhưng mỗi tháng vẫn cho em trai 2 triệu tiêu vặt

Gia đình - 7 giờ trước

Thu nhập cả gia đình 28 triệu đồng/tháng, lương vợ 8 triệu, đang ở nhà thuê, nuôi con nhỏ, vậy mà vợ tôi tháng nào cũng cho em trai 21 tuổi 2 triệu tiền tiêu vặt.

Sau tuổi 60 mới thấm: Tuổi già hạnh phúc không nằm ở tiền bạc mà ở 4 điều rất thực tế

Sau tuổi 60 mới thấm: Tuổi già hạnh phúc không nằm ở tiền bạc mà ở 4 điều rất thực tế

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Nhiều người trẻ cho rằng chỉ cần tích lũy thật nhiều tiền là sẽ có một tuổi già an nhàn. Nhưng thực tế, hạnh phúc tuổi xế chiều không phụ thuộc vào tiền.

Gia đình yên ổn nhiều năm cho đến ngày vợ nghe lời bạn bè: Cảnh báo thực tế hay sự xúi giục xấu tính

Gia đình yên ổn nhiều năm cho đến ngày vợ nghe lời bạn bè: Cảnh báo thực tế hay sự xúi giục xấu tính

Gia đình - 1 ngày trước

Mỗi gia đình có hoàn cảnh riêng, đừng áp dụng chuyện nhà người khác vào chuyện nhà mình nếu thấy khập khiễng.

Sống cùng con gái 1 năm tôi mới hiểu: Tuổi già muốn hạnh phúc phải biết 'buông' 3 điều

Sống cùng con gái 1 năm tôi mới hiểu: Tuổi già muốn hạnh phúc phải biết 'buông' 3 điều

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Muốn những năm tháng cuối đời nhẹ nhõm và thanh thản, người già nhất định phải học cách buông bớt.

Top cung hoàng đạo nữ sống vui vẻ, dễ hài lòng nên cuộc đời lúc nào cũng nhẹ nhàng

Top cung hoàng đạo nữ sống vui vẻ, dễ hài lòng nên cuộc đời lúc nào cũng nhẹ nhàng

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Có những cung hoàng đạo nữ sống rất đơn giản, dễ vui, dễ hạnh phúc và luôn biết cách tận hưởng những điều nhỏ bé quanh mình.

Xem nhiều

Người càng khôn ngoan không cần khoe khoang, nhưng thường âm thầm sở hữu 3 điều ai cũng ngưỡng mộ

Người càng khôn ngoan không cần khoe khoang, nhưng thường âm thầm sở hữu 3 điều ai cũng ngưỡng mộ

Nuôi dạy con

GĐXH - Có những người không thích nói quá nhiều về bản thân, không phô trương tiền bạc hay thành công, nhưng càng tiếp xúc lâu lại càng khiến người khác nể phục vì sự điềm tĩnh, nội tâm vững vàng và cuộc sống đáng mơ ước.

Top cung hoàng đạo nữ sống vui vẻ, dễ hài lòng nên cuộc đời lúc nào cũng nhẹ nhàng

Top cung hoàng đạo nữ sống vui vẻ, dễ hài lòng nên cuộc đời lúc nào cũng nhẹ nhàng

Gia đình
Gia đình càng chất đầy 3 loại đồ đạc này, con cái càng khó ngẩng đầu khi lớn lên

Gia đình càng chất đầy 3 loại đồ đạc này, con cái càng khó ngẩng đầu khi lớn lên

Nuôi dạy con
3 điều cha mẹ thường giấu kín khi về già: Đọc đến đâu nhói lòng đến đó

3 điều cha mẹ thường giấu kín khi về già: Đọc đến đâu nhói lòng đến đó

Gia đình
Nhiều người càng lớn tuổi càng mệt mỏi vì vẫn lui tới 3 nơi này mà không hề nhận ra

Nhiều người càng lớn tuổi càng mệt mỏi vì vẫn lui tới 3 nơi này mà không hề nhận ra

Chuyện vợ chồng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top