Trưởng thành rồi mới hiểu: Hạnh phúc đôi khi chỉ là một buổi sáng không vội
GĐXH - Nhiều người vẫn nghĩ hạnh phúc phải là điều gì đó lớn lao, nhưng thực tế, hạnh phúc đôi khi lại đến từ những điều rất nhỏ bé và giản dị.
Trong cuốn Small Pleasures, Alain de Botton từng nhắc đến những niềm vui nhỏ nhặt mà con người thường bỏ lỡ. Khi sống chậm lại và nhìn cuộc sống đơn giản hơn, bạn sẽ nhận ra hạnh phúc thật ra luôn hiện diện quanh mình.
Hạnh phúc từ một bộ đồ cũ yêu thích
Ai cũng có một món đồ cũ đặc biệt trong tủ quần áo. Nó có thể đã bạc màu, rộng hơn trước hay không còn hợp thời, nhưng bạn vẫn không nỡ bỏ đi.
Đó không chỉ là một bộ quần áo, mà còn là ký ức.
Bộ đồ ấy từng theo bạn qua những cuộc hẹn quan trọng, những chuyến đi xa hay một giai đoạn đẹp của tuổi trẻ. Dù giờ đây chỉ còn được mặc khi ở nhà, nó vẫn mang lại cảm giác thân thuộc và bình yên.
Đôi khi, hạnh phúc đơn giản là được giữ lại một điều cũ kỹ khiến lòng mình thấy ấm áp.
Hạnh phúc khi nắm tay trẻ nhỏ
Có một kiểu hạnh phúc rất nhẹ nhàng xuất hiện khi bạn nắm tay một đứa trẻ.
Bàn tay nhỏ xíu ấy khiến con người trở nên dịu dàng hơn, muốn che chở và bao dung hơn với thế giới xung quanh.
Ở cạnh trẻ nhỏ, chúng ta cũng như được sống lại tuổi thơ của mình với những điều vô tư và trong trẻo nhất.
Niềm hạnh phúc mà trẻ con mang lại không đến từ vật chất, mà đến từ cảm giác bình yên và đơn thuần hiếm có giữa cuộc sống nhiều áp lực.
Chính vì quá quen thuộc nên đôi khi chúng ta quên mất rằng đó cũng là một dạng hạnh phúc đáng quý.
Đi bộ trong đêm cũng là một kiểu hạnh phúc
Sau một ngày dài mệt mỏi, có lúc bạn chỉ muốn bước ra ngoài đi dạo, tránh xa điện thoại và những ồn ào xung quanh.
Khi đi bộ trong đêm, con người dễ sống thật với cảm xúc của mình hơn. Bạn có thể nghĩ về công việc, gia đình, những niềm vui nhỏ hay vài chuyện khiến bản thân phiền lòng.
Khoảng thời gian ấy giúp tâm trí được nghỉ ngơi, cơ thể được thư giãn và cảm xúc dần cân bằng trở lại.
Đôi khi, hạnh phúc không phải là có thêm điều gì mới, mà chỉ là tìm được vài phút bình yên cho riêng mình.
Hạnh phúc giản đơn từ một buổi sáng cuối tuần
Nếu ngày thường luôn gấp gáp vì công việc, thì buổi sáng cuối tuần lại là khoảng thời gian hiếm hoi để con người được sống chậm.
Bạn có thể nằm thêm trên giường, đọc vài trang sách, nhâm nhi ly cà phê hoặc ra công viên tận hưởng không khí trong lành. Không áp lực, không vội vàng, chỉ đơn giản là để bản thân được thư giãn.
Chính sự tự do và thoải mái ấy tạo nên cảm giác hạnh phúc mà nhiều người trưởng thành luôn tìm kiếm giữa cuộc sống bận rộn.
Hạnh phúc đôi khi chỉ là một buổi sáng bình yên mà không bị thời gian thúc ép.
Một cuộc cãi nhau
Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng đôi khi một cuộc cãi vã lại giúp mối quan hệ trở nên gắn kết hơn.
Khi đủ thân thiết, con người mới dám nói ra cảm xúc thật và những điều đã kìm nén từ lâu. Sau khi bình tĩnh lại, cả hai có cơ hội hiểu nhau nhiều hơn thay vì giữ im lặng rồi dần xa cách.
Trong tình yêu, tình thân hay tình bạn, việc đối thoại thẳng thắn đôi khi còn quan trọng hơn việc luôn cố tỏ ra hòa thuận.
Hạnh phúc không có nghĩa là chưa từng mâu thuẫn, mà là sau tất cả vẫn muốn lắng nghe và ở lại bên nhau.
Hạnh phúc thật ra luôn ở rất gần
Càng trưởng thành, con người càng nhận ra hạnh phúc không nằm ở những điều quá xa xôi.
Một bộ đồ cũ quen thuộc, cái nắm tay của trẻ nhỏ, buổi đi bộ trong đêm hay sáng cuối tuần thư thả… tất cả đều có thể trở thành những khoảnh khắc hạnh phúc đáng nhớ.
Khi học cách nhìn cuộc sống đơn giản hơn, chúng ta cũng sẽ dễ cảm nhận hạnh phúc hơn mỗi ngày.
Theo Zhihu
