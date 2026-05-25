Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Trưởng thành rồi mới hiểu: Hạnh phúc đôi khi chỉ là một buổi sáng không vội

Thứ hai, 16:00 25/05/2026 | Gia đình
Tường Vy (t/h)
Tường Vy (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhiều người vẫn nghĩ hạnh phúc phải là điều gì đó lớn lao, nhưng thực tế, hạnh phúc đôi khi lại đến từ những điều rất nhỏ bé và giản dị.

Trong cuốn Small Pleasures, Alain de Botton từng nhắc đến những niềm vui nhỏ nhặt mà con người thường bỏ lỡ. Khi sống chậm lại và nhìn cuộc sống đơn giản hơn, bạn sẽ nhận ra hạnh phúc thật ra luôn hiện diện quanh mình.

Trưởng thành rồi mới hiểu: Hạnh phúc đôi khi chỉ là một buổi sáng không vội - Ảnh 1.

Đôi khi, hạnh phúc đơn giản là được giữ lại một điều cũ kỹ khiến lòng mình thấy ấm áp. Ảnh minh họa

Hạnh phúc từ một bộ đồ cũ yêu thích

Ai cũng có một món đồ cũ đặc biệt trong tủ quần áo. Nó có thể đã bạc màu, rộng hơn trước hay không còn hợp thời, nhưng bạn vẫn không nỡ bỏ đi.

Đó không chỉ là một bộ quần áo, mà còn là ký ức.

Bộ đồ ấy từng theo bạn qua những cuộc hẹn quan trọng, những chuyến đi xa hay một giai đoạn đẹp của tuổi trẻ. Dù giờ đây chỉ còn được mặc khi ở nhà, nó vẫn mang lại cảm giác thân thuộc và bình yên.

Đôi khi, hạnh phúc đơn giản là được giữ lại một điều cũ kỹ khiến lòng mình thấy ấm áp.

Hạnh phúc khi nắm tay trẻ nhỏ

Có một kiểu hạnh phúc rất nhẹ nhàng xuất hiện khi bạn nắm tay một đứa trẻ.

Bàn tay nhỏ xíu ấy khiến con người trở nên dịu dàng hơn, muốn che chở và bao dung hơn với thế giới xung quanh. 

Ở cạnh trẻ nhỏ, chúng ta cũng như được sống lại tuổi thơ của mình với những điều vô tư và trong trẻo nhất.

Niềm hạnh phúc mà trẻ con mang lại không đến từ vật chất, mà đến từ cảm giác bình yên và đơn thuần hiếm có giữa cuộc sống nhiều áp lực.

Chính vì quá quen thuộc nên đôi khi chúng ta quên mất rằng đó cũng là một dạng hạnh phúc đáng quý.

Trưởng thành rồi mới hiểu: Hạnh phúc đôi khi chỉ là một buổi sáng không vội - Ảnh 2.

Khi đi bộ trong đêm, con người dễ sống thật với cảm xúc của mình hơn. Ảnh minh họa

Đi bộ trong đêm cũng là một kiểu hạnh phúc

Sau một ngày dài mệt mỏi, có lúc bạn chỉ muốn bước ra ngoài đi dạo, tránh xa điện thoại và những ồn ào xung quanh.

Khi đi bộ trong đêm, con người dễ sống thật với cảm xúc của mình hơn. Bạn có thể nghĩ về công việc, gia đình, những niềm vui nhỏ hay vài chuyện khiến bản thân phiền lòng.

Khoảng thời gian ấy giúp tâm trí được nghỉ ngơi, cơ thể được thư giãn và cảm xúc dần cân bằng trở lại.

Đôi khi, hạnh phúc không phải là có thêm điều gì mới, mà chỉ là tìm được vài phút bình yên cho riêng mình.

Hạnh phúc giản đơn từ một buổi sáng cuối tuần

Nếu ngày thường luôn gấp gáp vì công việc, thì buổi sáng cuối tuần lại là khoảng thời gian hiếm hoi để con người được sống chậm.

Bạn có thể nằm thêm trên giường, đọc vài trang sách, nhâm nhi ly cà phê hoặc ra công viên tận hưởng không khí trong lành. Không áp lực, không vội vàng, chỉ đơn giản là để bản thân được thư giãn.

Chính sự tự do và thoải mái ấy tạo nên cảm giác hạnh phúc mà nhiều người trưởng thành luôn tìm kiếm giữa cuộc sống bận rộn.

Hạnh phúc đôi khi chỉ là một buổi sáng bình yên mà không bị thời gian thúc ép.

Trưởng thành rồi mới hiểu: Hạnh phúc đôi khi chỉ là một buổi sáng không vội - Ảnh 3.

Hạnh phúc đôi khi chỉ là một buổi sáng không áp lực, không vội vàng, chỉ đơn giản là để bản thân được thư giãn. Ảnh minh họa

Một cuộc cãi nhau

Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng đôi khi một cuộc cãi vã lại giúp mối quan hệ trở nên gắn kết hơn.

Khi đủ thân thiết, con người mới dám nói ra cảm xúc thật và những điều đã kìm nén từ lâu. Sau khi bình tĩnh lại, cả hai có cơ hội hiểu nhau nhiều hơn thay vì giữ im lặng rồi dần xa cách.

Trong tình yêu, tình thân hay tình bạn, việc đối thoại thẳng thắn đôi khi còn quan trọng hơn việc luôn cố tỏ ra hòa thuận.

Hạnh phúc không có nghĩa là chưa từng mâu thuẫn, mà là sau tất cả vẫn muốn lắng nghe và ở lại bên nhau.

Hạnh phúc thật ra luôn ở rất gần

Càng trưởng thành, con người càng nhận ra hạnh phúc không nằm ở những điều quá xa xôi.

Một bộ đồ cũ quen thuộc, cái nắm tay của trẻ nhỏ, buổi đi bộ trong đêm hay sáng cuối tuần thư thả… tất cả đều có thể trở thành những khoảnh khắc hạnh phúc đáng nhớ.

Khi học cách nhìn cuộc sống đơn giản hơn, chúng ta cũng sẽ dễ cảm nhận hạnh phúc hơn mỗi ngày.

Sau tuổi 60 mới thấm: Tuổi già hạnh phúc không nằm ở tiền bạc mà ở 4 điều rất thực tếSau tuổi 60 mới thấm: Tuổi già hạnh phúc không nằm ở tiền bạc mà ở 4 điều rất thực tế

GĐXH - Nhiều người trẻ cho rằng chỉ cần tích lũy thật nhiều tiền là sẽ có một tuổi già an nhàn. Nhưng thực tế, hạnh phúc tuổi xế chiều không phụ thuộc vào tiền.

Theo Zhihu

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Sống cùng con gái 1 năm tôi mới hiểu: Tuổi già muốn hạnh phúc phải biết 'buông' 3 điều

Sống cùng con gái 1 năm tôi mới hiểu: Tuổi già muốn hạnh phúc phải biết 'buông' 3 điều

Top cung hoàng đạo nữ sống vui vẻ, dễ hài lòng nên cuộc đời lúc nào cũng nhẹ nhàng

Top cung hoàng đạo nữ sống vui vẻ, dễ hài lòng nên cuộc đời lúc nào cũng nhẹ nhàng

5 nguyên tắc giao tiếp giúp người EQ cao đi đến đâu cũng được lòng người khác

5 nguyên tắc giao tiếp giúp người EQ cao đi đến đâu cũng được lòng người khác

3 điều cha mẹ thường giấu kín khi về già: Đọc đến đâu nhói lòng đến đó

3 điều cha mẹ thường giấu kín khi về già: Đọc đến đâu nhói lòng đến đó

12 con giáp và sai lầm khiến tiền bạc thất thoát: Có người đọc xong chỉ biết gật đầu

12 con giáp và sai lầm khiến tiền bạc thất thoát: Có người đọc xong chỉ biết gật đầu

Cùng chuyên mục

Top con giáp nam khiến phụ nữ say mê vì quá ấm áp và dịu dàng

Top con giáp nam khiến phụ nữ say mê vì quá ấm áp và dịu dàng

Gia đình - 10 phút trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có 3 con giáp nam nổi tiếng dịu dàng, ấm áp, luôn khiến người bên cạnh cảm thấy an toàn và được nâng niu.

Cha mẹ giàu đến đâu cũng khó 'gánh' nổi nếu con có 3 biểu hiện này

Cha mẹ giàu đến đâu cũng khó 'gánh' nổi nếu con có 3 biểu hiện này

Nuôi dạy con - 1 giờ trước

GĐXH - Nhiều cha mẹ nghĩ rằng chỉ cần để lại tài sản là con cái sẽ có cuộc sống đủ đầy. Nhưng thực tế cho thấy, một đứa trẻ nếu thiếu khả năng chịu áp lực, thiếu năng lực thực tế và không dám bước ra khỏi vùng an toàn thì dù sinh ra trong gia đình giàu có cũng rất dễ thất bại khi trưởng thành.

4 cung hoàng đạo 'thù dai nhớ lâu', ai động vào cũng khó yên thân

4 cung hoàng đạo 'thù dai nhớ lâu', ai động vào cũng khó yên thân

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo dưới đây nổi tiếng là "ân oán phân minh", có thể im lặng một thời gian nhưng chắc chắn sẽ tìm cách đòi lại công bằng cho bản thân.

Nghỉ hưu mới thấm: Có 3 con vẫn không tránh khỏi những ngày tủi thân vì tuổi già không chuẩn bị 2 thứ

Nghỉ hưu mới thấm: Có 3 con vẫn không tránh khỏi những ngày tủi thân vì tuổi già không chuẩn bị 2 thứ

Gia đình - 7 giờ trước

GĐXH - Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần nuôi con khôn lớn, sau khi nghỉ hưu sẽ có nơi nương tựa. Thế nhưng thực tế không phải lúc nào cũng như mong muốn.

Nhiều người sống mãi vẫn mệt vì chưa bỏ được 5 thói quen âm thầm bào mòn tinh thần này

Nhiều người sống mãi vẫn mệt vì chưa bỏ được 5 thói quen âm thầm bào mòn tinh thần này

Gia đình - 7 giờ trước

GĐXH - Càng trưởng thành, nhiều người càng nhận ra cuộc sống mệt mỏi không phải vì thiếu quá nhiều thứ, mà vì giữ quá nhiều điều không cần thiết. Từ việc sống để làm hài lòng người khác, suy nghĩ quá nhiều cho đến cố giữ những mối quan hệ độc hại, tất cả đều âm thầm khiến tinh thần ngày càng nặng nề và áp lực hơn theo thời gian.

Vợ tôi lương chỉ 8 triệu đồng nhưng mỗi tháng vẫn cho em trai 2 triệu tiêu vặt

Vợ tôi lương chỉ 8 triệu đồng nhưng mỗi tháng vẫn cho em trai 2 triệu tiêu vặt

Gia đình - 7 giờ trước

Thu nhập cả gia đình 28 triệu đồng/tháng, lương vợ 8 triệu, đang ở nhà thuê, nuôi con nhỏ, vậy mà vợ tôi tháng nào cũng cho em trai 21 tuổi 2 triệu tiền tiêu vặt.

Sau tuổi 60 mới thấm: Tuổi già hạnh phúc không nằm ở tiền bạc mà ở 4 điều rất thực tế

Sau tuổi 60 mới thấm: Tuổi già hạnh phúc không nằm ở tiền bạc mà ở 4 điều rất thực tế

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Nhiều người trẻ cho rằng chỉ cần tích lũy thật nhiều tiền là sẽ có một tuổi già an nhàn. Nhưng thực tế, hạnh phúc tuổi xế chiều không phụ thuộc vào tiền.

Gia đình yên ổn nhiều năm cho đến ngày vợ nghe lời bạn bè: Cảnh báo thực tế hay sự xúi giục xấu tính

Gia đình yên ổn nhiều năm cho đến ngày vợ nghe lời bạn bè: Cảnh báo thực tế hay sự xúi giục xấu tính

Gia đình - 1 ngày trước

Mỗi gia đình có hoàn cảnh riêng, đừng áp dụng chuyện nhà người khác vào chuyện nhà mình nếu thấy khập khiễng.

Sống cùng con gái 1 năm tôi mới hiểu: Tuổi già muốn hạnh phúc phải biết 'buông' 3 điều

Sống cùng con gái 1 năm tôi mới hiểu: Tuổi già muốn hạnh phúc phải biết 'buông' 3 điều

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Muốn những năm tháng cuối đời nhẹ nhõm và thanh thản, người già nhất định phải học cách buông bớt.

Top cung hoàng đạo nữ sống vui vẻ, dễ hài lòng nên cuộc đời lúc nào cũng nhẹ nhàng

Top cung hoàng đạo nữ sống vui vẻ, dễ hài lòng nên cuộc đời lúc nào cũng nhẹ nhàng

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Có những cung hoàng đạo nữ sống rất đơn giản, dễ vui, dễ hạnh phúc và luôn biết cách tận hưởng những điều nhỏ bé quanh mình.

Xem nhiều

Người càng khôn ngoan không cần khoe khoang, nhưng thường âm thầm sở hữu 3 điều ai cũng ngưỡng mộ

Người càng khôn ngoan không cần khoe khoang, nhưng thường âm thầm sở hữu 3 điều ai cũng ngưỡng mộ

Nuôi dạy con

GĐXH - Có những người không thích nói quá nhiều về bản thân, không phô trương tiền bạc hay thành công, nhưng càng tiếp xúc lâu lại càng khiến người khác nể phục vì sự điềm tĩnh, nội tâm vững vàng và cuộc sống đáng mơ ước.

Top cung hoàng đạo nữ sống vui vẻ, dễ hài lòng nên cuộc đời lúc nào cũng nhẹ nhàng

Top cung hoàng đạo nữ sống vui vẻ, dễ hài lòng nên cuộc đời lúc nào cũng nhẹ nhàng

Gia đình
Gia đình càng chất đầy 3 loại đồ đạc này, con cái càng khó ngẩng đầu khi lớn lên

Gia đình càng chất đầy 3 loại đồ đạc này, con cái càng khó ngẩng đầu khi lớn lên

Nuôi dạy con
3 điều cha mẹ thường giấu kín khi về già: Đọc đến đâu nhói lòng đến đó

3 điều cha mẹ thường giấu kín khi về già: Đọc đến đâu nhói lòng đến đó

Gia đình
Nhiều người càng lớn tuổi càng mệt mỏi vì vẫn lui tới 3 nơi này mà không hề nhận ra

Nhiều người càng lớn tuổi càng mệt mỏi vì vẫn lui tới 3 nơi này mà không hề nhận ra

Chuyện vợ chồng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top