Chiêu trò lừa đảo 'làm nhiệm vụ TikTok' của nhóm 'doanh nhân thành đạt'

Hoạt động tinh vi

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa quyết định khởi tố 50 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok. Đường dây này do Nguyễn Thế Anh (29 tuổi, quê Yên Bái) cầm đầu.

Căn cứ hoạt động của nhóm lừa đảo.

Theo cơ quan chức năng, nhóm này thuộc đường dây lừa đảo dưới hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin trên ứng dụng UNISAT và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok, hoạt động tinh vi, xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhiều nạn nhân.

Nguyễn Thế Anh khai sang Campuchia đầu quân cho một công ty chuyên lừa đảo qua mạng từ tháng 2/2023. Nhờ thành thạo tiếng Trung Quốc, sau thời gian ngắn thử việc, Thế Anh được tín nhiệm giao giữ chức quản lý khoảng 60 nhân viên; trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, đánh giá các nhân viên, tổ trưởng dưới quyền.

Nguyễn Thế Anh tại cơ quan điều tra.

Thế Anh cũng chịu trách nhiệm giám sát giờ giấc làm việc, điểm danh nhân viên, kiểm tra hiệu suất và xử lý các trường hợp vi phạm.

Khi có nhân viên mới, đối tượng này sẽ cung cấp các kịch bản lừa đảo chi tiết bằng văn bản để nhân viên học thuộc, thực hành lừa đảo người Việt Nam. Đồng thời, đối tượng còn chịu trách nhiệm quản lý doanh số của nhóm dưới quyền, đảm bảo lợi nhuận từ hoạt động phạm pháp.

Cơ quan công an cũng bóc gỡ một mắt xích quan trọng trong hệ thống là bộ phận kỹ thuật viên, chuyên trách "nuôi Facebook" để phục vụ toàn bộ đường dây lừa đảo.

Đối tượng Nguyễn Văn Đồng.

Nguyễn Văn Đồng (SN 2000, trú tại thôn Nhân Lý, xã Trường Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) là đối tượng nằm trong mắt xích, tham gia tổ chức lừa đảo từ tháng 7/2023, được chủ người Trung Quốc giao nhiệm vụ quản lý và vận hành hàng trăm tài khoản Facebook ảo.

Đồng chịu trách nhiệm tiếp quản các ID tài khoản Facebook mua lại, chiếm quyền đăng nhập và chuyển đổi thành tài khoản lừa đảo, giao cho nhân viên sử dụng. Khi các tài khoản bị khóa do chính sách của Facebook hoặc lỗi hệ thống, Đồng có nhiệm vụ phục hồi, sửa chữa giao diện và bài đăng để đảm bảo các tài khoản mới trông giống hệt tài khoản cũ, giúp quá trình lừa đảo không bị gián đoạn.

Giả doanh nhân thành đạt lừa phụ nữ đơn thân

Theo lời khai của Nguyễn Quang Phương (SN 1995, trú tại tỉnh Bắc Giang), đầu năm 2024, Phương gia nhập một tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia có trụ sở tại thủ đô Manila, Philippines. Tại đây, Phương được chủ người Trung Quốc chỉ đạo cho quản lý người Việt Nam đào tạo, hướng dẫn các kịch bản lừa đảo chi tiết.

Các nghi phạm bị bắt giữ.

Phương sử dụng các tài khoản Facebook ảo, khoác lên mình vỏ bọc doanh nhân thành đạt để tiếp cận những người phụ nữ trung niên Việt Nam - thường là những người đơn thân, thiếu thốn tình cảm. Theo kịch bản đã được đào tạo, Phương áp dụng kịch bản "7 ngày xây dựng lòng tin", từng bước thiết lập mối quan hệ thân thiết với nạn nhân.

Theo đó, ngày đầu tiên nhóm lừa đảo tìm kiếm "con mồi" tiềm năng để nhắn tin làm quen, trao đổi nói chuyện để tìm hiểu sở thích và tìm hiểu những vấn đề liên quan đến gia đình của khách. Ngày thứ 2, tin nhắn lời chúc buổi sáng, trưa, tối liên tục được gửi đến khách hàng.

Ngày thứ 3, Nguyễn Quang Phương gửi những bức ảnh về cuộc sống xa hoa dưới vỏ bọc là những doanh nhân thành đạt đang làm việc ở nước ngoài. Những cuộc trò chuyện kéo dài hàng giờ, những lời hỏi han tận tình khiến nạn nhân dần mở lòng.

Khi "con mồi" tin tưởng, Phương bắt đầu chuyển sang giai đoạn tỏ tình, nhắn tin dồn dập hàng ngày, quan tâm hỏi han những chi tiết nhỏ nhất trong cuộc sống như động viên ăn uống đều đặn, ngủ đúng giờ... Lúc được nhận lời yêu qua mạng, Phương rủ bị hại tham gia đầu tư tiền ảo BTC "để cùng nhau cố gắng cho tương lai", hứa hẹn đó là sàn giao dịch uy tín, "đặt tiền chỉ có lời chứ không lỗ".

Hàng chục điện thoại là công cụ các đối tượng sử dụng để lừa đảo.

Có rất nhiều mức đầu tư. Lần đầu, Phương rủ "người yêu" chi khoảng 12 triệu đồng để thu lợi nhuận 30%, ngay lập tức tiền gốc và lời sẽ được chuyển thẳng về tài khoản của khách hàng. Lần thứ hai đầu tư 125 triệu đồng, lợi nhuận vẫn là 30% và tiền về ngay sau đó vài chục giây. Lần thứ 3, hắn đưa ra mức đầu tư 20.000 USD, khoảng 500 triệu đồng, lợi nhuận 60%. Sau đó nhóm lừa đảo sẽ tiếp tục nâng hạn mức và lợi nhuận, đến khi nào khách không còn tiền theo nữa thì chiếm đoạt số tiền đã chuyển trước đó, chặn liên lạc.

Phương thừa nhận trong thời gian tham gia đường dây đã lừa hơn 20 người, chiếm đoạt hơn một tỷ đồng. Đối tượng này cũng nhiều lần bị công ty phạt vì không đủ chỉ tiêu.

Để triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia này, các trinh sát của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh đã theo dõi, lần theo dấu vết suốt nhiều tháng trời.

Khi thời cơ chín muồi, cuối năm 2024, đầu tháng 1/2025, lực lượng chức năng ập vào nơi trú ẩn của các đối tượng lừa đảo tại Thủ đô Phnôm Pênh (Campuchia), khống chế, bắt giữ 30 nghi phạm.

Tại các sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) và Nội Bài (Hà Nội), cảnh sát chốt chặn, khống chế thêm 26 đối tượng khi nhóm này vừa từ Philippines về nước.

