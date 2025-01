Chợ đầu mối nông sản tất bật nhập hàng phục vụ người dân dịp cận tết Nguyên đán 2025

Quất cảnh đa dạng giá đồng loạt xuống phố phục vụ người dân chơi Tết 2025 GĐXH - Đa dạng các loại cây và hoa cảnh bắt đầu đổ bộ thị trường để phục vụ người dân chơi tết Nguyên đán 2025.

Những ngày cuối năm, hoạt động mua bán tại các chợ đầu mối lớn của Hà Nội bắt đầu sôi động, tấp nập hơn. Mỗi ngày có tới hàng trăm tấn nông sản, thực phẩm, thủy hải sản… từ các tỉnh lân cận được chuyển về Thủ đô để cung cấp cho thị trường.

Chợ đầu mối Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) được biết đến là một trong những chợ đầu mối lớn của Thành phố chuyên buôn bán các loại hàng hóa rau củ quả. Những ngày này không khí của chợ nhộn nhịp hơn hẳn vì nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng thực phẩm, nông sản ngày cận Tết của người dân tăng cao. Hàng hóa được tập kết từ các tỉnh lân cận hoặc các huyện ngoại thành Hà Nội sau đó phân phối đi khắp nội thành trước khi trời sáng.

Nguồn hàng tại chợ đầu mối Minh Khai chủ yếu được nhập từ một số tỉnh lân cận như Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hà Nam và một số vùng chuyên canh nông sản của Hà Nội như: Hoài Đức, Đông Anh, Mê Linh, Đan Phượng, Bắc Từ Liêm,...

Theo các tiểu thương, nếu không có bất thường lớn về thời tiết thì nguồn cung nông sản, thực phẩm cho người dân Hà Nội vào dịp Tết sẽ khá dồi dào, giá cả không có biến động nhiều hoặc tăng nhẹ. Những ngày gần cuối năm, các tiểu thường bắt đầu chuẩn bị nông sản, thực phẩm dự trữ nguồn cung cho Tết Nguyên đán.

Anh Tạ Hoàng Anh, tiểu thương lâu năm ở chợ đầu mối Minh Khai chia sẻ, những ngày cận tết Nguyên đán lượng hàng nhập vào sẽ cao hơn để đủ đáp ứng nhu cầu của người dân. Nhìn chung thị trường rau, củ, quả năm nay không có nhiều biến động, chỉ có một số loại tăng giá do mất mùa và ảnh hưởng từ bão Yagi.

Càng về cuối năm, lượng hàng hóa được bày bán tại chợ đầu mối càng tăng.

Chia sẻ về vấn đề nguồn cung thực phẩm, ông Hoàng Tiến Sĩ – Giám đốc Ban quản lý chợ Minh Khai cho biết, mỗi ngày chợ đầu mối Minh Khai giao dịch từ 250 – 300 tấn rau, củ, quả; thịt và hải sản khoảng 10 – 15 tấn để phục vụ người dân trong Thành phố. Những ngày gần cuối năm lượng hàng hóa bắt đầu tăng mạnh và không khí buôn bán cũng đông đúc hơn. Đối tượng khách hàng cung ứng chủ yếu là các bếp ăn, nhà hàng và các chợ dân sinh còn lại là người dân mua lẻ.

"Nhu cầu mua sắm nông sản của người dân tại chợ Minh Khai bắt đầu tăng mạnh nhất từ khoảng rằm tháng chạp đến cuối năm. Thời gian chợ hoạt động nhộn nhịp nhất từ khoảng 1 rưỡi - 5 giờ sáng. Chúng tôi luôn đảm bảo nguồn hàng để phục vụ bà con cả dịp Tết, ngoài ra cũng đảm bảo công tác an sinh, xã hội tại chợ trong những ngày cuối năm. Các mặt hàng được bán tại chợ đều có nguồn gốc rõ ràng mới được giao dịch. Bên cạnh đó chúng tôi cũng chú trọng công tác an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, tập kết an toàn để cả tiểu thương và người dân thuận lợi khi buôn bán", ông Sĩ chia sẻ.

Đa dạng các loại nông sản được tiểu thương nhập về để phục vụ người dân.

Các loại rau, củ, quả vụ động có giá cả phải chăng, dự báo tặng nhẹ dịp cận Tết 2025.

Những xe tải vận chuyển hàng về chợ đầu mối từ đêm.

Các loại nông sản được đóng gói theo cân để dễ dàng vận chuyển tới tay khách hàng.

Nhiều tiểu thương bắt đầu nhập hàng dự trữ phục vụ người dân tết Nguyên đán.

Do ảnh hưởng từ bão Yagi và thời tiết nên có nhiều loại nông sản nam nay mất mùa.

Các loại rau vụ đông giá rẻ phục vụ khách hàng.

Các mặt hàng được bày bán đa dạng.

Hàng sau khi nhập về các tiểu thương sẽ giao lại cho các đầu mối.

Ngoài các loại rau được vận chuyển ở trong nước thì có cả nông sản nhập từ Trung Quốc.

Dừa phục vụ làm mứt Tết là một trong những mặt hàng đắt khách.