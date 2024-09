Cho phép xe máy đi làn khẩn cấp trên cao tốc Đại lộ Thăng Long để tránh ngập

Sở GTVT Hà Nội vừa cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc tiếp tục xảy ra mưa lớn, các nhà máy thủy điện phải xả lũ dẫn đến mực nước tại các sông trên địa bàn thành phố dâng cao, xảy ra tình trạng ngập, úng tại nhiều vị trí trên tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long (cả hai bên) và khu vực một số hầm chui dân sinh.

Đường gom Đại lộ Thăng Long mỗi lần mưa là ngập sâu. Ảnh Vietnamnet

Do đó, để bảo đảm an toàn giao thông cho người và các phương tiện lưu thông trên tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long, Sở GTVT Hà Nội thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến để người và phương tiện ô tô, xe buýt đi lại an toàn, tránh bị ngập.

Lực lượng chức năng cấm phương tiện xe máy, xe buýt lưu thông trên tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long theo các lý trình cụ thể như sau: Bên phải tuyến, từ Km 7+00 (lối vào nút giao hầm chui đường sắt) đến Km 10+350 (lối ra nút giao Khu đô thị An Khánh); từ Km 20+00 (lối vào nút giao tỉnh lộ 80) đến Km 28+300 (lối ra nút giao Khu công nghệ cao Láng - Hòa Lạc).

Bên trái tuyến từ Km 16+500 (lối vào nút giao cầu vượt Sài Sơn) đến Km 7+00 (lối ra nút giao hầm chui đường sắt); từ Km 28+300 (lối vào nút giao Khu công nghệ cao Láng - Hòa Lạc) đến Km 20+00 (lối ra nút giao tỉnh lộ 80).

Trong thời gian cấm này, xe buýt được phép lưu thông trên đường cao tốc của Đại lộ Thăng Long, tốc độ tối đa cho phép 60km/h. Xe máy, xe thô sơ được phép lưu thông trên làn đường khẩn cấp của cao tốc Đại lộ Thăng Long, tốc độ tối đa cho phép 40km/h.

Sở GTVT Hà Nội đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông - CATP bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm bảo đảm an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; bố trí lực lượng phối hợp với Thanh tra Sở GTVT trực bảo đảm an toàn giao thông, hướng dẫn phân luồng, điều tiết giao thông tại các vị trí ngập úng trên tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long.

Cấm phương tiện lưu thông trên tỉnh lộ 413 qua Sơn Tây do ngập

Ngoài ra, Sở GTVT Hà Nội thông báo, do tỉnh lộ 413 qua Sơn Tây bị ngập, nên tạm thời cấm các phương tiện lưu thông qua đây.

Theo Sở GTVT, hiện nay, tại đoạn từ Km3+100 - Km3+400 và Km6+520 - Km6+820 đường 413 (88 cũ) thị xã Sơn Tây các vị trí ngập sâu trung bình từ 45cm - 50cm, cấm các phương tiện lưu thông qua đoạn tuyến.

Các phương tiện có nhu cầu lưu thông qua khu vực trên theo lộ trình sau:

Hướng Sơn Tây đi Hồ Suối Hai: Đường 414 (87A cũ) tại Km14+300 => Đường 414C (86 cũ) tại Km3+00 => Đường 413 (88 cũ) và ngược lại.

Thời gian thực hiện từ 12/09/2024 cho đến khi có thông báo khác.

Sở GTVT giao Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông đôn đốc Thanh tra Sở, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông và các đơn vị quản lý đường bộ khẩn trương triển khai thực hiện phương án phân luồng.

Thanh tra Sở xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng Thanh tra giao thông và các phương tiện cứu hộ, cứu nạn trực bảo đảm an toàn giao thông 24/24h tại các vị trí ngập úng. Phối hợp với Phòng CSGT – CATP và các lực lượng chức năng, chính quyền UBND thị xã Sơn Tây để tổ chức phân luồng giao thông từ xa trên các tuyến đường lân cận xung quanh khu vực, không để tình trạng mất an toàn và ùn tắc giao thông xảy ra.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ bố trí nhân lực, vật tư, thiết bị trong công tác phối hợp phân luồng; Tổ chức thực hiện khắc phục các sự cố, hư hỏng đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do mưa lũ gây ra trên các tuyến đường thuộc thẩm quyền quản lý.

UBND TX Sơn Tây và các huyện lân cận bố trí lực lượng phối hợp với Thanh tra Sở GTVT Hà Nội, Phòng CSGT – CATP và các cơ quan, đơn vị có liên quan để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông tại các vị trí bị ngập úng.