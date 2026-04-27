Chọn sai bạn, cả đời trả giá: 3 kiểu người càng thân càng dễ khiến bạn trắng tay
GĐXH - Có những kiểu người càng thân thiết lại càng dễ khiến ta tổn thương, thậm chí kéo ta tụt dốc mà không hề hay biết.
Trong cuộc đời, ai cũng cần bạn bè để sẻ chia và nâng đỡ. Nhưng không phải mối quan hệ nào cũng mang lại giá trị tích cực. Một cảnh báo đáng suy ngẫm được nhắc tới trong cuốn Talmud: Có những kiểu người bạn mà bạn coi họ là tri kỷ, nhưng trong lòng họ chưa bao giờ xem bạn như vậy. Họ có thể lợi dụng, thao túng và sẵn sàng quay lưng khi không còn giá trị để khai thác.
Điều đáng nói là những kiểu người này thường che giấu rất khéo. Họ vẫn cư xử tử tế, thậm chí thân thiện, khiến bạn khó nhận ra bản chất thật. Nếu không tỉnh táo, bạn có thể phải trả giá bằng tiền bạc, cơ hội và cả niềm tin.
Dưới đây là 3 kiểu người phổ biến mà bạn nên cẩn trọng trong các mối quan hệ thân thiết.
Kiểu người luôn tỏ ra khổ sở để khai thác lòng trắc ẩn
Thoạt nhìn, họ là những người luôn gặp khó khăn, thường xuyên than thở về cuộc sống. Điều này dễ khiến bạn mềm lòng và muốn giúp đỡ. Nhưng thực tế, không ít người trong số đó chỉ đang "diễn".
Họ kể lể không phải để chia sẻ, mà để khơi gợi sự thương hại, từ đó vay mượn tiền bạc hoặc nhờ vả lợi ích. Trớ trêu ở chỗ, cuộc sống của họ đôi khi lại dư dả hơn bạn rất nhiều. Họ có thể liên tục thay điện thoại, xe cộ, tận hưởng vật chất tốt, nhưng vẫn không ngừng "kêu khổ".
Nguy hiểm hơn, khi bạn cần họ hỗ trợ hoặc nhắc đến chuyện hoàn trả, họ có thể quay sang trách ngược, cho rằng bạn tính toán, nhỏ nhen. Đây là kiểu người ích kỷ, chỉ biết nhận mà không bao giờ nghĩ đến việc cho đi.
Ở bên những người như vậy, bạn không chỉ thiệt hại về vật chất mà còn dễ bị bào mòn năng lượng, niềm tin và cả sự lạc quan trong cuộc sống.
Kiểu người luôn phủ nhận và khuyên bạn từ bỏ
Có một kiểu "bạn" khác tưởng như thẳng thắn nhưng thực chất lại mang năng lượng tiêu cực: họ luôn dập tắt mọi ý tưởng của bạn.
Khi bạn chia sẻ kế hoạch, thay vì góp ý xây dựng, họ chế giễu hoặc khẳng định bạn sẽ thất bại. Những lời nói tưởng như "thực tế" ấy lại ẩn chứa sự coi thường và đố kỵ.
Thực chất, họ không muốn bạn tiến xa hơn. Trong suy nghĩ của họ, bạn mãi chỉ là người kém cỏi như ấn tượng ban đầu. Dù bạn có nỗ lực và đạt được thành tựu, họ vẫn giữ cái nhìn cũ kỹ và tìm cách kéo bạn xuống.
Nguy hiểm hơn, kiểu người này có thể âm thầm phá hoại, gieo rắc nghi ngờ khiến bạn mất tự tin. Nếu không tỉnh táo, bạn sẽ dần từ bỏ chính ước mơ của mình chỉ vì những lời nói tiêu cực đó.
Một mối quan hệ lành mạnh phải giúp bạn phát triển. Nếu ai đó luôn khiến bạn nghi ngờ bản thân, rất có thể họ không phải là người bạn đúng nghĩa.
Kiểu người vô ơn, xem sự giúp đỡ là điều hiển nhiên
Đây có lẽ là kiểu người khiến nhiều người tổn thương sâu sắc nhất. Bạn dốc lòng giúp đỡ họ, nhưng đổi lại không phải là sự trân trọng mà là thái độ coi đó như nghĩa vụ.
Họ xem sự hỗ trợ của bạn là điều "đương nhiên". Khi bạn không còn khả năng giúp đỡ, họ lập tức quay lưng, thậm chí trách móc, oán giận.
Trong những câu chuyện kinh doanh hay đời sống, không hiếm trường hợp một người tận tâm giúp bạn bè vượt qua khó khăn, nhưng đến khi chính họ gặp vấn đề, lại không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào, thậm chí còn bị chỉ trích.
Người vô ơn không bao giờ cảm thấy đủ. Bạn càng cho đi, họ càng đòi hỏi. Với họ, lòng tốt của bạn không phải món quà, mà là "khoản nợ" bạn phải trả.
Giữ mối quan hệ với kiểu người này chỉ khiến bạn kiệt quệ cả về tinh thần lẫn vật chất.
Chọn bạn mà chơi – bài học không bao giờ cũ
Các mối quan hệ có sức ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời mỗi người. Một người bạn tốt có thể nâng bạn lên, nhưng một người bạn xấu cũng đủ kéo bạn xuống vực sâu.
Vì vậy, thay vì cố gắng giữ tất cả các mối quan hệ, điều quan trọng hơn là biết chọn lọc. Hãy ở bên những người khiến bạn trở nên tốt hơn, tích cực hơn và có động lực phát triển.
Còn với những kiểu người luôn lợi dụng, coi thường hoặc vô ơn, khoảng cách đôi khi chính là cách bảo vệ tốt nhất.
Bạn không thiếu bình an, chỉ đang nghĩ sai về cuộc sốngChuyện vợ chồng - 1 giờ trước
GĐXH - Nhiều người mải đi tìm sự an lạc ở bên ngoài mà không nhận ra vấn đề nằm ở cách nhìn. Chỉ cần thay đổi nhận thức và kiểm soát cảm xúc, cuộc sống có thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Chồng ngoại tình: Phụ nữ khôn ngoan không đánh ghen, họ làm điều này trướcChuyện vợ chồng - 13 giờ trước
GĐXH - Không phải đánh ghen hay làm ầm lên, cách xử lý của một người vợ thông minh lại bắt đầu từ những điều rất khác. Khi biết chồng ngoại tình, phản ứng đầu tiên có thể quyết định toàn bộ tương lai hôn nhân.
Tuổi 50 đánh mất 3 điều này, tuổi già dễ rơi vào cảnh cô đơn và khốn khóGia đình - 15 giờ trước
GĐXH - Tuổi 50 là ranh giới đánh dấu sự chuyển mình rõ rệt của đời người. Sau nhiều năm bôn ba vì công việc, danh vọng và tiền bạc, con người bắt đầu bước vào giai đoạn tuổi già.
Bắt quả tang vợ ngoại tình, chồng uống rượu 'lấy can đảm' và cái kết rúng độngGia đình - 18 giờ trước
GĐXH - Nghi ngờ vợ ngoại tình, người chồng trở về nhà đột xuất rồi ghen tuông mất kiểm soát.
Top cung hoàng đạo nữ cao tay giữ chồng: 'Tiểu tam' muốn xuất hiện cũng không có cơ hộiGia đình - 22 giờ trước
GĐXH - Những cung hoàng đạo dưới đây là ví dụ điển hình cho kiểu phụ nữ vừa khéo léo, vừa thông minh, khiến đối phương luôn tự nguyện gắn bó.
Sốc khi nhận tin nhắn của chồng “hẹn hò” người tình gửi nhầm vào điện thoại tôiGia đình - 1 ngày trước
Tôi từng từ bỏ công việc thu nhập cao để chồng yên tâm gây dựng công ty riêng, mong đổi lại một gia đình trọn vẹn. Nhưng giờ đây những thứ tôi nhận lại là quá phũ phàng.
3 con giáp cho đi nhiều nhưng nhận lại ít trong tình yêuGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Với những con giáp dưới đây, càng yêu sâu sắc họ lại càng trở nên dè dặt, sợ rằng chỉ một lời nói sai cũng có thể phá vỡ mối quan hệ đẹp đẽ đang có.
7 kiểu người dễ 'lật mặt' nhất, khi bạn nhận ra thì đã quá muộnGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Có những mối quan hệ khiến ta trưởng thành, tích cực hơn mỗi ngày. Nhưng cũng có những kiểu người bào mòn năng lượng và âm thầm kéo ta xuống.
Một kiểu người ở gần dễ rước họa vào thân: Cha mẹ khôn ngoan dặn con phải tránh xaGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Trong hành trình trưởng thành, mỗi người sẽ gặp nhiều kiểu người khác nhau. Có người mang đến năng lượng tích cực, nhưng cũng có người khiến ta mệt mỏi và hao tổn cảm xúc.
Ít nói nhưng không tầm thường: 5 cung hoàng đạo càng im lặng càng dễ giàuGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Có những cung hoàng đạo chọn cách đi đường dài, không ồn ào, không khoe mẽ, chỉ lặng lẽ tích lũy và bền bỉ tiến lên.
3 con giáp cho đi nhiều nhưng nhận lại ít trong tình yêuGia đình
GĐXH - Với những con giáp dưới đây, càng yêu sâu sắc họ lại càng trở nên dè dặt, sợ rằng chỉ một lời nói sai cũng có thể phá vỡ mối quan hệ đẹp đẽ đang có.