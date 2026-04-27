Chọn sai bạn, cả đời trả giá: 3 kiểu người càng thân càng dễ khiến bạn trắng tay

Trong cuộc đời, ai cũng cần bạn bè để sẻ chia và nâng đỡ. Nhưng không phải mối quan hệ nào cũng mang lại giá trị tích cực. Một cảnh báo đáng suy ngẫm được nhắc tới trong cuốn Talmud: Có những kiểu người bạn mà bạn coi họ là tri kỷ, nhưng trong lòng họ chưa bao giờ xem bạn như vậy. Họ có thể lợi dụng, thao túng và sẵn sàng quay lưng khi không còn giá trị để khai thác.

Điều đáng nói là những kiểu người này thường che giấu rất khéo. Họ vẫn cư xử tử tế, thậm chí thân thiện, khiến bạn khó nhận ra bản chất thật. Nếu không tỉnh táo, bạn có thể phải trả giá bằng tiền bạc, cơ hội và cả niềm tin.

Dưới đây là 3 kiểu người phổ biến mà bạn nên cẩn trọng trong các mối quan hệ thân thiết.

Kiểu người luôn tỏ ra khổ sở để khai thác lòng trắc ẩn

Ở bên những thường xuyên than thở về cuộc sống, bạn không chỉ thiệt hại về vật chất mà còn dễ bị bào mòn năng lượng, niềm tin và cả sự lạc quan trong cuộc sống.



Thoạt nhìn, họ là những người luôn gặp khó khăn, thường xuyên than thở về cuộc sống. Điều này dễ khiến bạn mềm lòng và muốn giúp đỡ. Nhưng thực tế, không ít người trong số đó chỉ đang "diễn".

Họ kể lể không phải để chia sẻ, mà để khơi gợi sự thương hại, từ đó vay mượn tiền bạc hoặc nhờ vả lợi ích. Trớ trêu ở chỗ, cuộc sống của họ đôi khi lại dư dả hơn bạn rất nhiều. Họ có thể liên tục thay điện thoại, xe cộ, tận hưởng vật chất tốt, nhưng vẫn không ngừng "kêu khổ".

Nguy hiểm hơn, khi bạn cần họ hỗ trợ hoặc nhắc đến chuyện hoàn trả, họ có thể quay sang trách ngược, cho rằng bạn tính toán, nhỏ nhen. Đây là kiểu người ích kỷ, chỉ biết nhận mà không bao giờ nghĩ đến việc cho đi.

Ở bên những người như vậy, bạn không chỉ thiệt hại về vật chất mà còn dễ bị bào mòn năng lượng, niềm tin và cả sự lạc quan trong cuộc sống.

Kiểu người luôn phủ nhận và khuyên bạn từ bỏ

Dù bạn có nỗ lực và đạt được thành tựu, họ vẫn giữ cái nhìn cũ kỹ và tìm cách kéo bạn xuống.

Có một kiểu "bạn" khác tưởng như thẳng thắn nhưng thực chất lại mang năng lượng tiêu cực: họ luôn dập tắt mọi ý tưởng của bạn.

Khi bạn chia sẻ kế hoạch, thay vì góp ý xây dựng, họ chế giễu hoặc khẳng định bạn sẽ thất bại. Những lời nói tưởng như "thực tế" ấy lại ẩn chứa sự coi thường và đố kỵ.

Thực chất, họ không muốn bạn tiến xa hơn. Trong suy nghĩ của họ, bạn mãi chỉ là người kém cỏi như ấn tượng ban đầu. Dù bạn có nỗ lực và đạt được thành tựu, họ vẫn giữ cái nhìn cũ kỹ và tìm cách kéo bạn xuống.

Nguy hiểm hơn, kiểu người này có thể âm thầm phá hoại, gieo rắc nghi ngờ khiến bạn mất tự tin. Nếu không tỉnh táo, bạn sẽ dần từ bỏ chính ước mơ của mình chỉ vì những lời nói tiêu cực đó.

Một mối quan hệ lành mạnh phải giúp bạn phát triển. Nếu ai đó luôn khiến bạn nghi ngờ bản thân, rất có thể họ không phải là người bạn đúng nghĩa.

Kiểu người vô ơn, xem sự giúp đỡ là điều hiển nhiên

Một số người bạn xem sự hỗ trợ của bạn là điều "đương nhiên". Khi bạn không còn khả năng giúp đỡ, họ lập tức quay lưng, thậm chí trách móc, oán giận.

Đây có lẽ là kiểu người khiến nhiều người tổn thương sâu sắc nhất. Bạn dốc lòng giúp đỡ họ, nhưng đổi lại không phải là sự trân trọng mà là thái độ coi đó như nghĩa vụ.

Họ xem sự hỗ trợ của bạn là điều "đương nhiên". Khi bạn không còn khả năng giúp đỡ, họ lập tức quay lưng, thậm chí trách móc, oán giận.

Trong những câu chuyện kinh doanh hay đời sống, không hiếm trường hợp một người tận tâm giúp bạn bè vượt qua khó khăn, nhưng đến khi chính họ gặp vấn đề, lại không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào, thậm chí còn bị chỉ trích.

Người vô ơn không bao giờ cảm thấy đủ. Bạn càng cho đi, họ càng đòi hỏi. Với họ, lòng tốt của bạn không phải món quà, mà là "khoản nợ" bạn phải trả.

Giữ mối quan hệ với kiểu người này chỉ khiến bạn kiệt quệ cả về tinh thần lẫn vật chất.

Chọn bạn mà chơi – bài học không bao giờ cũ

Các mối quan hệ có sức ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời mỗi người. Một người bạn tốt có thể nâng bạn lên, nhưng một người bạn xấu cũng đủ kéo bạn xuống vực sâu.

Vì vậy, thay vì cố gắng giữ tất cả các mối quan hệ, điều quan trọng hơn là biết chọn lọc. Hãy ở bên những người khiến bạn trở nên tốt hơn, tích cực hơn và có động lực phát triển.

Còn với những kiểu người luôn lợi dụng, coi thường hoặc vô ơn, khoảng cách đôi khi chính là cách bảo vệ tốt nhất.

