3 cặp con giáp bị cho là 'đại kỵ' trong hôn nhân
GĐXH - Theo tử vi, một số cặp con giáp được cho là dễ phát sinh bất đồng khi về chung một nhà, khiến cuộc sống hôn nhân gặp nhiều sóng gió.
Con giáp Sửu và con giáp Ngọ: Khác biệt trong quan niệm về tiền bạc và cuộc sống
Con giáp Sửu thường được đánh giá là chăm chỉ, thực tế và luôn đặt mục tiêu xây dựng cuộc sống ổn định. Họ có xu hướng coi trọng tài chính, thích tích lũy và không ngừng nỗ lực để tạo dựng nền tảng vững chắc cho gia đình.
Trong khi đó, con giáp Ngọ lại yêu thích sự tự do, thích trải nghiệm và không quá đặt nặng chuyện tiền bạc. Họ sẵn sàng chi tiêu cho những điều mang lại niềm vui, khám phá những điều mới mẻ và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng.
Chính sự khác biệt trong cách nhìn nhận về tài chính và tương lai khiến hai con giáp này dễ xảy ra tranh cãi.
Con giáp Sửu có thể cho rằng đối phương thiếu kế hoạch, còn con giáp Ngọ lại cảm thấy bị gò bó bởi những nguyên tắc quá chặt chẽ. Nếu không tìm được tiếng nói chung, mâu thuẫn có thể ngày càng gia tăng theo thời gian.
Con giáp Tý và con giáp Mùi: Khó đồng điệu trong suy nghĩ và ưu tiên cuộc sống
Con giáp Tý thường sống tình cảm, cẩn trọng và suy nghĩ khá kỹ trước khi đưa ra quyết định. Họ coi trọng sự ổn định, luôn cân nhắc lợi ích lâu dài và mong muốn xây dựng một cuộc sống gia đình bền vững.
Ngược lại, con giáp Mùi lại có xu hướng cởi mở, phóng khoáng và chú trọng nhiều hơn đến việc phát triển bản thân cũng như các cơ hội trong công việc. Họ sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, mở rộng các mối quan hệ xã hội và ít khi quá tính toán chuyện được mất.
Sự khác biệt này khiến hai bên dễ cảm thấy khó thấu hiểu nhau. Con giápTý có thể không hài lòng với cách chi tiêu hoặc các quyết định mang tính cảm xúc của con giáp Mùi.
Trong khi đó, con giáp Mùi lại cho rằng đối phương quá nguyên tắc và hay lo xa. Nếu không biết nhường nhịn, cả hai rất dễ rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài.
Con giáp Dậu và con giáp Tuất: Dễ va chạm vì quan điểm sống trái ngược
Trong nhiều quan niệm dân gian, con giáp Dậu và con giáp Tuất là một trong những cặp con giáp thường được nhắc đến khi nói về sự xung khắc.
Người tuổi Dậu thường tự tin, thích khẳng định bản thân và luôn mong muốn được công nhận năng lực. Họ có cá tính mạnh, thẳng thắn và đôi khi khá chú trọng hình ảnh cá nhân.
Trong khi đó, con giáp Tuất lại đề cao sự chân thành, công bằng và nguyên tắc. Họ không thích những điều mập mờ, luôn muốn mọi việc rõ ràng và minh bạch.
Khi chung sống, sự khác biệt trong cách ứng xử và quan điểm sống có thể khiến cả hai thường xuyên tranh luận.
Những bất đồng nhỏ nếu không được giải quyết kịp thời sẽ tích tụ thành khoảng cách lớn, ảnh hưởng đến tình cảm và sự ổn định của gia đình.
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