Dù vợ tốt hay không, đàn ông vẫn nên giữ 2 điều này: Đừng để hôn nhân đổ vỡ mới hiểu đã quá muộn
GĐXH - Nhiều người đàn ông nghĩ rằng yêu vợ là phải trao hết mọi thứ. Nhưng không ít cuộc hôn nhân lại rạn nứt vì chính sự hy sinh quá mức ấy.
Nhiều người vẫn cho rằng đàn ông tốt là người sẵn sàng hy sinh tất cả cho gia đình. Nhưng trong thực tế, không ít cuộc hôn nhân rạn nứt lại bắt đầu từ chính sự hy sinh quá mức ấy.
Có người sau khi kết hôn dồn toàn bộ tâm sức cho vợ con, từ bỏ các mối quan hệ riêng, giao toàn bộ tài sản cho gia đình và đánh mất tiếng nói của chính mình. Cũng có người khi xảy ra mâu thuẫn lại hành động cực đoan, đẩy mối quan hệ vào ngõ cụt.
Theo các chuyên gia tâm lý, hôn nhân bền vững không phải là sự ràng buộc tuyệt đối, mà là sự đồng hành giữa hai người trưởng thành, biết yêu thương nhưng vẫn giữ được bản thân.
Bởi vậy, điều cha mẹ nên dạy con trai trước khi bước vào hôn nhân không phải là cách kiểm soát bạn đời, mà là cách giữ được sự cân bằng trong cuộc sống.
Trong hôn nhân, đàn ông nên giữ 2 điều này, dù người bạn đời tốt đến đâu
Giữ sự độc lập về tài chính, đừng đặt toàn bộ tương lai vào một "chiếc giỏ"
Trong đời sống hôn nhân, tiền bạc luôn là vấn đề nhạy cảm.
Nhiều người đàn ông vì muốn chứng minh tình yêu và sự tin tưởng nên giao toàn bộ thu nhập, tài sản hoặc khoản tiết kiệm của mình cho gia đình quản lý. Họ tin rằng sự chân thành tuyệt đối sẽ đổi lại một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Tuy nhiên, tâm lý học về các mối quan hệ chỉ ra rằng sự phụ thuộc hoàn toàn về tài chính thường khiến một bên dễ rơi vào trạng thái bị động.
Điều này không có nghĩa vợ chồng phải giấu giếm nhau về tiền bạc hay tính toán hơn thua. Ngược lại, minh bạch tài chính là nền tảng quan trọng của hôn nhân lành mạnh.
Nhưng bên cạnh sự minh bạch, mỗi người cũng cần duy trì một mức độ chủ động nhất định đối với cuộc sống của mình.
Một khoản dự phòng cho tương lai, khả năng tự chủ tài chính hoặc năng lực tạo ra thu nhập là những yếu tố giúp con người cảm thấy an toàn hơn trước những biến động bất ngờ của cuộc sống.
Khi có nền tảng tài chính ổn định, người ta thường bình tĩnh hơn trước mâu thuẫn, ít đưa ra những quyết định cảm tính và có nhiều khả năng cùng nhau vượt qua khó khăn.
Nói cách khác, giữ sự độc lập tài chính không phải để đề phòng người bạn đời, mà để tăng khả năng chống chịu của cả gia đình trước những rủi ro không lường trước.
Giữ sự độc lập trong suy nghĩ, đừng đánh mất chính mình
Một trong những điều dễ xảy ra sau kết hôn là việc một người dần từ bỏ quan điểm, sở thích và các nguyên tắc sống của bản thân để chiều theo đối phương.
Ban đầu, đó có thể chỉ là những nhượng bộ nhỏ nhằm giữ hòa khí. Nhưng nếu kéo dài, người đó rất dễ đánh mất bản sắc cá nhân.
Các nhà tâm lý học cho rằng, một mối quan hệ lành mạnh luôn cần sự gắn kết song song với tính độc lập.
Khi một người quá phụ thuộc vào cảm xúc, suy nghĩ hoặc sự công nhận của đối phương, cán cân trong mối quan hệ sẽ dần mất cân bằng.
Người trưởng thành biết lắng nghe bạn đời nhưng không mù quáng làm theo mọi điều. Họ sẵn sàng thỏa hiệp trong những vấn đề nhỏ, nhưng vẫn giữ vững các giá trị cốt lõi của mình.
Sự độc lập trong tư duy giúp con người có khả năng đánh giá đúng sai khách quan, đưa ra quyết định sáng suốt và tránh rơi vào trạng thái sống chỉ để làm hài lòng người khác.
Trong hôn nhân, điều này đặc biệt quan trọng bởi sự tôn trọng thường bắt đầu từ việc mỗi người biết tôn trọng chính mình.
Hôn nhân bền vững cần tình yêu nhưng cũng cần ranh giới
Nhiều người nhầm lẫn giữa yêu thương và đánh mất bản thân.
Thực tế, một cuộc hôn nhân hạnh phúc không đòi hỏi ai phải hy sinh toàn bộ con người mình. Điều cần thiết hơn là hai người cùng xây dựng cuộc sống chung trong khi vẫn giữ được giá trị riêng của mỗi cá nhân.
Sự độc lập về tài chính tạo ra cảm giác an toàn. Sự độc lập trong suy nghĩ giúp giữ gìn nhân cách và lòng tự trọng.
Đó không phải là những "đường lui" để chuẩn bị cho đổ vỡ, mà là nền tảng để một mối quan hệ tồn tại lâu dài và lành mạnh.
Theo góc nhìn tâm lý học, có 2 điều người đàn ông nên giữ vững sau khi kết hôn: sự độc lập về tài chính và sự độc lập trong suy nghĩ. Đây không phải là sự đề phòng, mà là nền tảng giúp hôn nhân cân bằng và lâu bền.
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