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Có lương hưu cao hay thấp, cha mẹ về già đều nên giữ kín một điều

Thứ hai, 16:59 15/06/2026 | Gia đình
Tường Vy (t/h)
Tường Vy (t/h)
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GĐXH - Vấn đề lương hưu thường là chủ đề khá nhạy cảm, bởi nó liên quan trực tiếp đến tài chính cá nhân và mối quan hệ giữa các thế hệ.

Chia sẻ về lương hưu giúp con cái yên tâm hơn

Đối với người cao tuổi, lương hưu không chỉ là nguồn thu nhập ổn định mà còn là biểu tượng của sự độc lập tài chính sau nhiều năm lao động. 

Khi cha mẹ cho con biết mình có khoản lương hưu đều đặn hằng tháng, các con sẽ cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải quá lo lắng về cuộc sống của đấng sinh thành.

Sự an tâm ấy giúp giảm bớt áp lực tâm lý cho con cái, nhất là trong bối cảnh nhiều gia đình đang phải gánh vác không ít trách nhiệm về kinh tế. 

Họ hiểu rằng cha mẹ vẫn có thể chủ động trang trải các nhu cầu cơ bản và chưa cần phụ thuộc hoàn toàn vào sự hỗ trợ từ con cháu.

Bên cạnh đó, việc nhắc đến lương hưu còn là một bài học thực tế về tầm quan trọng của việc chuẩn bị tài chính cho tuổi già. 

Thay vì những lời khuyên mang tính lý thuyết, chính cuộc sống của cha mẹ sẽ giúp con cái nhận ra giá trị của việc tiết kiệm, tham gia bảo hiểm xã hội và xây dựng kế hoạch dài hạn cho tương lai.

Có lương hưu cao hay thấp, cha mẹ về già đều nên giữ kín một điều - Ảnh 1.

Cha mẹ hoàn toàn có thể cho con biết rằng mình đang nhận lương hưu và vẫn đảm bảo được các nhu cầu sinh hoạt hằng ngày, nhưng không nhất thiết phải công khai mức thu nhập cụ thể. Ảnh minh họa

Vì sao cha mẹ không nên công khai mức lương hưu cụ thể?

Dù việc chia sẻ về lương hưu có nhiều mặt tích cực, nhưng việc tiết lộ con số chính xác lại không phải lúc nào cũng mang lại kết quả như mong muốn.

Nếu cha mẹ có mức lương hưu khá cao, một số người con có thể vô tình nảy sinh tâm lý rằng cha mẹ đã dư dả và không cần sự hỗ trợ của mình. Từ đó, sự quan tâm về mặt vật chất lẫn tinh thần có thể giảm đi theo thời gian.

Ngược lại, nếu mức lương hưu không cao, con cái dễ rơi vào trạng thái lo lắng hoặc cảm thấy áp lực phải chu cấp nhiều hơn. Trong một số trường hợp, điều này còn ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính riêng của các con.

Đáng nói hơn, những con số cụ thể đôi khi trở thành nguyên nhân dẫn đến những kỳ vọng hoặc hiểu lầm không đáng có. 

Có người cho rằng cha mẹ còn dư tiền nên mong muốn được hỗ trợ tài chính, vay mượn hoặc nhờ cậy những khoản lớn. 

Trong khi đó, người cao tuổi thường muốn dành phần lớn lương hưu cho việc chăm sóc sức khỏe, dự phòng rủi ro và bảo đảm cuộc sống ổn định khi tuổi tác ngày càng cao.

Cách nói khéo léo về lương hưu để giữ hòa khí gia đình

Sự tinh tế nằm ở việc chia sẻ vừa đủ. Cha mẹ hoàn toàn có thể cho con biết rằng mình đang nhận lương hưu và vẫn đảm bảo được các nhu cầu sinh hoạt hằng ngày, nhưng không nhất thiết phải công khai mức thu nhập cụ thể.

Một câu nói đơn giản như: "Cha mẹ có lương hưu, vẫn đủ trang trải cuộc sống nên các con không cần quá lo lắng" sẽ giúp con cái cảm thấy yên tâm mà vẫn tôn trọng quyền riêng tư của cha mẹ.

Cách ứng xử này vừa thể hiện sự cởi mở, vừa tránh được những suy nghĩ tiêu cực hoặc những tính toán không cần thiết liên quan đến tiền bạc. Đồng thời, nó cũng giúp người cao tuổi giữ được sự chủ động trong cuộc sống của mình.

Sự khéo léo trong giao tiếp là bí quyết giữ hạnh phúc tuổi già

Trong gia đình, không phải mọi điều đều cần nói hết, mà quan trọng là nói đúng lúc và đúng mức. Chuyện lương hưu cũng vậy. Chia sẻ quá ít có thể khiến con cái lo lắng, nhưng chia sẻ quá nhiều đôi khi lại tạo ra những áp lực hoặc hiểu lầm không đáng có.

Những bậc cha mẹ từng trải thường hiểu rằng sự cân bằng mới là chìa khóa của hạnh phúc. Họ biết cách để con cái cảm nhận được sự ổn định của mình mà không biến tài chính cá nhân thành chủ đề bàn luận thường xuyên trong gia đình.

Nhờ vậy, các thành viên vẫn giữ được sự tôn trọng lẫn nhau, đồng thời duy trì mối quan hệ gần gũi và ấm áp trong những năm tháng tuổi già.

Tiền bạc không quan trọng bằng sự đồng hành của con cái

Suy cho cùng, lương hưu chỉ là phương tiện giúp người cao tuổi có cuộc sống chủ động và an tâm hơn. Điều quý giá nhất đối với cha mẹ vẫn là sự quan tâm, yêu thương và những khoảng thời gian được quây quần bên con cháu.

Một người cha, người mẹ hạnh phúc không phải vì họ nhận được bao nhiêu tiền lương hưu mỗi tháng, mà bởi họ cảm thấy mình vẫn được yêu thương, tôn trọng và đồng hành trong chặng đường cuối của cuộc đời.

Có lẽ, điều mà nhiều bậc phụ huynh mong muốn nhất không phải là những món quà đắt tiền hay sự chu cấp vật chất, mà chỉ đơn giản là được nghe một cuộc điện thoại hỏi thăm, được con cháu ghé thăm thường xuyên và được sẻ chia những câu chuyện đời thường.

Bởi vậy, khi nói về lương hưu, cha mẹ có thể cho con biết rằng mình vẫn ổn, vẫn đủ khả năng tự chăm sóc cuộc sống. 

Còn điều cần giữ kín không phải là sự yêu thương, mà là những con số cụ thể để tránh những phiền toái không đáng có. Đó cũng là một trong những biểu hiện của sự khôn ngoan và tinh tế ở tuổi già.

Có lương hưu cao hay thấp, cha mẹ về già đều nên giữ kín một điều - Ảnh 1.Tôi có lương hưu, em họ không có đồng nào nhưng người an nhàn lại là em ấy

GĐXH - Tôi từng tin chỉ cần có lương hưu ổn định và tiền tiết kiệm đủ lớn, tuổi già sẽ an nhàn. Thế nhưng sau chuyến về quê thăm người em họ, tôi mới nhận ra mình đã nhầm.

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Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
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