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'Phúc nhìn ánh mắt, khổ nhìn tay chân': Người có phúc khí thường sở hữu 2 dấu hiệu này

Thứ hai, 14:00 15/06/2026 | Gia đình
Hà Anh
Hà Anh
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GĐXH - Nhiều người cho rằng câu nói "phúc nhìn ánh mắt, khổ nhìn tay chân" chỉ là kinh nghiệm dân gian. Thế nhưng dưới góc độ tâm lý học, trạng thái tinh thần, thói quen sống và cách đối diện với cuộc đời thực sự có thể phản ánh phần nào qua thần thái, cử chỉ và diện mạo của mỗi người.

Có câu: "Phúc nhìn ánh mắt, khổ nhìn tay chân". Nhiều người nghe qua cho rằng đây chỉ là một cách xem tướng mang màu sắc cảm tính. Thế nhưng nếu nhìn dưới góc độ tâm lý học và trải nghiệm đời sống, câu nói này lại chứa đựng không ít sự quan sát tinh tế về con người. Chúng ta có thể nhận thấy rằng phúc khí không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn thể hiện qua hành động và cử chỉ của mỗi người.

Điều người xưa muốn nhấn mạnh không phải là số phận được quyết định bởi khuôn mặt hay bàn tay, mà là trạng thái sống lâu dài của một người thường sẽ để lại dấu ấn trên thần thái, cử chỉ và phong cách sống của họ.

Ảnh minh họa

2 dấu hiệu rõ nét của người có phúc khí

Người có phúc thường thể hiện qua ánh mắt và thần thái

Ở đây, "phúc nhìn ánh mắt" không phải nói đến việc mắt to hay nhỏ, đẹp hay xấu, mà là trạng thái toát ra từ đôi mắt.

Những người sống tích cực, ít oán trách, biết hài lòng với cuộc sống thường có ánh mắt bình thản, dễ tạo cảm giác gần gũi. Họ không nhất thiết giàu có hay thành công hơn người khác, nhưng thường sở hữu sự điềm tĩnh và ổn định trong cảm xúc.

Các nghiên cứu tâm lý học cho thấy cảm xúc kéo dài trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến nét mặt và biểu cảm. Người thường xuyên căng thẳng, lo âu hoặc tức giận dễ hình thành vẻ mặt khắc khổ, ánh mắt thiếu sự thư thái. Ngược lại, người có đời sống tinh thần cân bằng thường tạo cảm giác nhẹ nhàng, cởi mở và dễ kết nối với người khác.

Chính sự dễ chịu ấy giúp họ xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp hơn, nhận được nhiều thiện cảm và sự hỗ trợ từ những người xung quanh.

Có thể nói, "phúc" trong trường hợp này không hẳn là tiền bạc hay địa vị, mà là trạng thái nội tâm an ổn được phản chiếu ra bên ngoài.

Ảnh minh họa

Đôi tay và đôi chân đôi khi phản ánh cách sống của một người

Vế thứ hai của câu nói: "khổ nhìn tay chân" cũng mang ý nghĩa sâu xa hơn vẻ bề ngoài.

Người xưa không có ý đánh giá ai qua đôi bàn tay thô ráp hay dấu vết lao động. Điều họ muốn nói là những người luôn ôm đồm mọi việc, gánh vác quá nhiều trách nhiệm, lúc nào cũng tất bật và lo toan thường dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi kéo dài.

Trong thực tế, có những người không thể ngồi yên. Việc lớn việc nhỏ trong gia đình họ đều tự mình lo liệu. Họ quen hy sinh, quen nhận phần vất vả về mình và ít khi nghĩ đến việc nghỉ ngơi.

Thoạt nhìn, đó là đức tính đáng quý. Tuy nhiên, nếu kéo dài quá lâu, sự tận tụy quá mức có thể khiến họ kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần.

Tâm lý học hiện đại gọi đây là trạng thái "quá tải trách nhiệm" – khi một người luôn cảm thấy mình phải gánh vác mọi thứ. Điều này dễ dẫn đến căng thẳng, mất cân bằng cuộc sống và làm giảm chất lượng cuộc sống về lâu dài.

Bởi vậy, "khổ" trong câu nói của người xưa không đơn thuần là nghèo khó về vật chất, mà còn là sự hao mòn do luôn sống trong áp lực và trách nhiệm quá mức.

Ảnh minh họa: Shutterstock

Vận may nằm ngay trong cách sống

Điều đáng suy ngẫm nhất từ câu tục ngữ này là: phúc hay khổ không hoàn toàn do số phận sắp đặt.

Một người luôn giữ tâm thế tích cực, biết buông bỏ những điều không cần thiết, biết chăm sóc bản thân và cân bằng cuộc sống thường sẽ có thần thái khác với người lúc nào cũng chất chứa lo âu.

Ngược lại, nếu mãi sống trong áp lực, ôm đồm mọi việc, không cho mình cơ hội nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống, sự mệt mỏi sẽ dần hiện rõ trên gương mặt và trong từng cử chỉ.

Vì thế, cách "đổi vận" tốt nhất không nằm ở việc xem tướng hay đoán số mệnh, mà nằm ở việc điều chỉnh chính mình mỗi ngày.

Bớt lo những điều ngoài tầm kiểm soát. Bớt ôm đồm những trách nhiệm không thuộc về mình. Học cách sống chậm lại, chăm sóc sức khỏe và giữ tâm hồn bình an.

Khi nội tâm đủ rộng mở và cuộc sống đủ cân bằng, sự thư thái sẽ tự nhiên hiện lên trong ánh mắt. Và đó có lẽ chính là "phúc khí" mà người xưa muốn nói đến.

'Phúc nhìn ánh mắt, khổ nhìn tay chân': Người có phúc khí thường sở hữu 2 dấu hiệu này - Ảnh 1.Về già mới hiểu: '3 không thân, 3 không dựa, 3 không hỏi' để sống an yên tuổi già

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Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
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