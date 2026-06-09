Trẻ có EQ cao thường lớn lên trong gia đình có cha mẹ hay nói 3 câu này
GĐXH - EQ cao không phải năng lực bẩm sinh mà được hình thành từ những tương tác hằng ngày trong gia đình.
Nuôi dưỡng EQ cao từ sớm là món quà quý giá cha mẹ dành cho con
Bên cạnh việc học tập kiến thức hay phát triển tư duy logic, việc rèn luyện EQ cho trẻ được nhiều chuyên gia đánh giá là yếu tố quan trọng quyết định thành công và hạnh phúc trong tương lai.
Nhà tâm lý học Daniel Goleman từng cho rằng chỉ số IQ chỉ đóng góp một phần vào thành công của mỗi người, trong khi trí tuệ cảm xúc (EQ) lại có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng giao tiếp, quản lý cảm xúc, xây dựng các mối quan hệ và thích nghi với cuộc sống.
Trong những năm đầu đời, đặc biệt trước 6 tuổi, trẻ phát triển mạnh mẽ về nhận thức và cảm xúc. Đây cũng là giai đoạn vàng để cha mẹ giúp con hình thành EQ thông qua cách trò chuyện và ứng xử hằng ngày.
"Con có thể nói cho bố mẹ biết vì sao con khóc không?"
Nhiều phụ huynh thường có phản ứng quen thuộc khi thấy con khóc như: "Nín ngay!", "Có thế thôi mà cũng khóc" hoặc "Khóc nữa là bị phạt".
Tuy nhiên, những lời nói này vô tình khiến trẻ cảm thấy cảm xúc của mình không được tôn trọng. Lâu dần, trẻ có thể hình thành thói quen kìm nén cảm xúc thay vì học cách nhận diện và giải quyết chúng.
Khi con khóc, điều trẻ cần nhất không phải là sự trách mắng mà là được lắng nghe. Một câu hỏi nhẹ nhàng như: "Con có thể nói cho bố mẹ biết vì sao con khóc không?" sẽ giúp trẻ bình tĩnh hơn và học cách diễn đạt cảm xúc bằng lời nói.
Thông qua quá trình này, trẻ dần hiểu rằng mọi cảm xúc đều có giá trị, đồng thời biết cách đối diện với vấn đề thay vì né tránh hoặc bùng nổ cảm xúc. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển EQ trong tương lai.
"Sau khi được giúp đỡ, con nhớ nói cảm ơn nhé"
Nhiều người cho rằng dạy trẻ nói lời cảm ơn chỉ đơn thuần là phép lịch sự. Thực tế, đây còn là bài học về lòng biết ơn và sự tôn trọng người khác.
Cha mẹ có thể hướng dẫn con nói lời cảm ơn với người nhường ghế trên xe buýt, nhân viên vệ sinh môi trường, bạn bè chia sẻ đồ chơi hay chính những người thân trong gia đình.
Khi thường xuyên thực hành lời cảm ơn, trẻ sẽ hiểu rằng mọi sự giúp đỡ đều đáng được trân trọng. Đồng thời, trẻ học được cách ghi nhận công sức của người khác thay vì xem đó là điều hiển nhiên.
Một đứa trẻ biết nói lời cảm ơn không chỉ lễ phép mà còn có khả năng thấu hiểu và trân trọng các mối quan hệ xung quanh. Đây là dấu hiệu điển hình của một đứa trẻ có EQ cao.
"Bố mẹ đang buồn/vui/tức giận vì việc con vừa làm"
Khả năng đồng cảm là một trong những yếu tố cốt lõi của EQ. Muốn trẻ biết quan tâm đến cảm xúc của người khác, cha mẹ cần giúp con hiểu rằng mọi hành động đều có thể tác động đến cảm xúc của những người xung quanh.
Thay vì chỉ quát mắng hoặc áp đặt hình phạt, cha mẹ nên chia sẻ cảm xúc thật của mình với con.
Chẳng hạn, khi trẻ làm ồn khiến cả nhà mất ngủ, cha mẹ có thể nói: "Ngày mai bố mẹ phải đi làm nhưng không nghỉ ngơi được vì tiếng ồn, điều đó khiến bố mẹ rất mệt".
Nếu trẻ làm hỏng món đồ yêu thích của mẹ, mẹ có thể chia sẻ: "Mẹ rất buồn vì món đồ đó có ý nghĩa đặc biệt với mẹ".
Khi được tiếp xúc với những chia sẻ như vậy, trẻ sẽ học cách đặt mình vào vị trí của người khác, hiểu được hậu quả từ hành động của bản thân và hình thành khả năng đồng cảm.
Những câu nói nhỏ tạo nên EQ cao
EQ không được hình thành từ những bài học lý thuyết mà từ chính cách cha mẹ trò chuyện với con mỗi ngày.
Việc lắng nghe cảm xúc của trẻ, dạy con biết nói lời cảm ơn và giúp con nhận thức được cảm xúc của người khác sẽ tạo nên nền tảng vững chắc cho trí tuệ cảm xúc.
Một đứa trẻ có EQ cao không chỉ biết kiểm soát cảm xúc của bản thân mà còn biết yêu thương, thấu hiểu và xây dựng những mối quan hệ tích cực trong suốt cuộc đời.
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