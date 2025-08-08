Mới nhất
Chồng đi Nhật quay video bế cô gái lạ, người vợ ở Việt Nam tá hỏa

Thứ sáu, 21:07 08/08/2025 | Gia đình
Vô tình thấy video chồng bế 1 cô gái lạ ở Nhật Bản đang được chia sẻ khắp mạng xã hội Việt, người vợ bức xúc tiết lộ đã nhiều lần đề nghị ly hôn nhưng chưa nhận được hồi đáp.

Gần đây, mạng xã hội Việt xôn xao câu chuyện Đ.N.A. (SN 1999, ở Thái Nguyên) bức xúc lên tiếng tố chồng mình là M.D. (SN 1999, quê Quảng Ninh) có hành động thân mật quá mức với một cô gái lạ khi đang sinh sống và làm việc ở Nhật Bản.

Theo bài đăng kèm video được chia sẻ, D. cùng cô gái tên L. quay video “đu trend” bế người yêu bằng 1 tay. Video này nhanh chóng lên xu hướng trên nền tảng TikTok, thu hút hơn 1 triệu lượt xem và hàng chục ngàn lượt tương tác.

Chồng đi Nhật quay video bế cô gái lạ, người vợ ở Việt Nam tá hỏa - Ảnh 1.

Đoạn video ghi lại cảnh chồng của A. bế cô gái lạ ở Nhật Bản. Ảnh chụp màn hình

A. cho biết, khi đang lướt mạng xã hội, cô vô tình nhìn thấy đoạn video này. Dù 2 người xuất hiện trong video không lộ mặt, chỉ có bóng lưng nhưng bằng linh cảm của người vợ, cô vẫn nhận ra và khẳng định đó là chồng mình.

Theo chia sẻ của A., cô và chồng quen nhau khi làm việc tại Nhật Bản rồi kết hôn sau 6 tháng hẹn hò. 

Đến nay, cặp đôi kết hôn được hơn 2 năm và có một bé trai 20 tháng tuổi.

Khi mang bầu, cô từng phát hiện chồng nhắn tin qua lại với một số cô gái khác. Song, vì không muốn nghĩ ngợi nhiều, tránh làm ảnh hưởng đến em bé trong bụng, A. nhẫn nhịn chịu đựng cho qua.

“Lúc bầu 35 tuần, mình quyết định về Việt Nam 1 mình để chuẩn bị sinh em bé. Khi sinh xong, mình vẫn phát hiện chồng không chung thủy, không quan tâm đến vợ con”, A. kể lại.

Mệt mỏi vì cảnh mỗi người một nơi, chồng lại có biểu hiện không chung thủy , người vợ trẻ nhiều lần nhắn tin đề nghị ly hôn. Tuy nhiên, cô chỉ nhận lại sự thờ ơ, im lặng.

Chồng đi Nhật quay video bế cô gái lạ, người vợ ở Việt Nam tá hỏa - Ảnh 3.

A. và chồng kết hôn từ năm 2023. Ảnh: NVCC

A. tiết lộ, từ tháng 5/2025 đến nay, chồng cô chặn liên lạc khiến cô không thể trao đổi thêm bất kỳ thông tin gì. Hiện A. và con đang ở nhà ngoại. Còn chồng “không chu cấp, không hỏi han, chỉ về thăm 1 lần duy nhất lúc con được 3 tháng”.

Chồng đi Nhật quay video bế cô gái lạ, người vợ ở Việt Nam tá hỏa - Ảnh 4.

Theo chia sẻ, từ khi vợ sinh đến nay, D. mới về Việt Nam thăm con 1 lần cách đây hơn 1 năm.

Người vợ 26 tuổi cũng cho biết, sau khi bị phát hiện video tình tứ với cô gái lạ, D. vẫn chưa liên lạc lại với cô. Còn cô gái xuất hiện trong video tên là L. đã chủ động nhắn tin xin lỗi để “giải thích cũng như minh oan cho bản thân”.

L. cho biết, cô và D. quen nhau được hơn 5 tháng nhưng do ở xa nên mới chỉ gặp nhau đúng 2 lần, chưa tìm hiểu kỹ. Trong thời gian này, D. kể rằng mình có một đời vợ và đã chia tay từ 2 năm trước.

“Em cứ đinh ninh rằng 1 đời vợ là đã giải quyết xong xuôi tất cả, không liên quan gì đến nhau nữa nên em mới quen. Chứ thật sự không phải như chị nghĩ là em biết anh đã có vợ con mà em mới lao vào, chị hiểu lầm em rồi ạ”, L. nhắn tin.

A. khẳng định cô đang chờ chồng liên lạc lại để làm thủ tục ly hôn.

Về phía D. và L., PV đã liên hệ nhưng chưa nhận được phản hồi. Sau vụ việc, L. đã khóa tài khoản mạng xã hội nhưng đoạn clip gây xôn xao trên vẫn được cư dân mạng chia sẻ và tranh luận gay gắt.

