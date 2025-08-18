Chồng mất, cặp mẹ con 'vô dụng' sống trong đống rác dù có cả tòa nhà cho thuê
Quen được chồng lo mọi việc nên sau khi góa bụa, bà Nachiko không biết làm gì, hai mẹ con sống trong đống rác dù có thu nhập cao từ việc cho thuê nhà.
Cặp mẹ con này mới đây xuất hiện trong chương trình truyền hình Nhật Bản Can I Come to Your House?. Họ cho phép một đoàn làm phim vào quay ngôi nhà đầy rác của mình.
Bà Nachiko Tanaka (83 tuổi) và con gái Akane (47 tuổi) sống tại một quận sầm uất của Tokyo. Họ không cần làm việc vì sở hữu một tòa nhà gồm 7 căn hộ. Hai mẹ con sống ở 4 căn hộ và cho thuê phần còn lại, kiếm được hơn 400.000 yên (71 triệu đồng) mỗi tháng. Ngoài ra, người chồng quá cố của bà Nachiko còn để lại một khoản lương hưu.
Hai mẹ con thường gọi đồ ăn mang về, tắm ở nhà tắm công cộng và sử dụng máy giặt tự phục vụ gần đó. Lối vào nhà họ ngổn ngang những hộp đồ chưa mở, trong khi phòng khách chất đầy sách, lon và túi mua sắm.
Quầy bếp cũng đầy gia vị và bát đĩa, nồi cơm điện hỏng và nhiều loại thực phẩm chưa mở nhưng đã hết hạn sử dụng. Cửa phòng ngủ chỉ có thể mở hé vì quá nhiều đồ đạc lộn xộn.
Ngồi trên đống đồ, bà Nachiko đẩy một số món đồ sang bên để lấy chỗ nằm xuống. Bà giải thích rằng đây là cách để ngủ. “Chúng tôi mua những thứ mình thích nhưng chẳng bao giờ dùng đến, nên chúng cứ chất đống mãi. Khi bắt đầu dọn dẹp, chúng tôi mệt quá và bỏ cuộc", bà nói.
Nachiko nói rằng bà xuất thân từ một gia đình kinh doanh giàu có, chồng làm trong ngành giáo dục. Akane nhớ lại, cha cô thường xuyên đưa cả nhà đi du lịch nước ngoài, gia đình họ luôn được thưởng thức những món ăn ngon nhất.
“Bố tôi rất coi trọng gia đình, ông nấu ăn cho chúng tôi. Người giúp việc lo việc nhà. Chúng tôi có một chú chó, và gia đình tôi rất hạnh phúc”, cô nói thêm. Tuy nhiên, sau khi cha Akane mất, anh trai và chị gái chuyển đi, nhà chỉ còn lại cô và mẹ. Hai mẹ con mất phương hướng và phải vật lộn để tự chăm sóc bản thân, dần dần biến ngôi nhà thành bãi rác.
Akane nói: “Không phải là chúng tôi không muốn thay đổi, chỉ là chúng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu".
Câu chuyện của hai mẹ con người Nhật này khiến cộng đồng mạng sửng sốt: "Hóa ra ngay cả khi không phải lo lắng về công việc hay khoản vay mua nhà, mọi người vẫn có thể sống rất tệ"; "Khó có người trưởng thành nào vô dụng như hai mẹ con họ, đã không phải đi làm kiếm tiền rồi mà những việc tối thiểu như chăm sóc bản thân cũng không làm nổi"; "Khi cuộc sống mất đi trọng tâm, người ta dễ bị cuốn vào những điều tầm thường"; "Tôi hy vọng họ tìm đến sự giúp đỡ của một nhà tâm lý học và tìm cách thoát khỏi tình trạng mơ hồ này. Người cha chắc chắn không muốn thấy họ sống như thế này"...
