Càng sớm buông bỏ 3 điều này, bạn càng nhanh chạm tới hạnh phúc thật sự

Vì sao càng buông bỏ sớm, con người càng dễ chạm tới hạnh phúc thực sự?

Video trên đây sẽ lý giải vì sao việc sớm buông bỏ những suy nghĩ, thói quen và mối quan hệ tiêu cực lại giúp con người tiến gần hơn tới hạnh phúc bền vững. Theo các chuyên gia tâm lý, hạnh phúc không đến từ việc sở hữu nhiều hơn, mà từ khả năng giảm bớt gánh nặng tinh thần: bớt so sánh, bớt oán trách quá khứ và bớt phụ thuộc vào sự công nhận của người khác. Khi biết sống đơn giản trong suy nghĩ, rõ ràng trong cảm xúc và trân trọng hiện tại, con người sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, an yên hơn và dễ tìm thấy niềm vui thật sự trong cuộc sống thường ngày.

