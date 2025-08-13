Cuối tháng 8 bùng nổ tài lộc: 5 con giáp bất ngờ 'hóa rồng', vận xui lùi xa, tiền bạc rủng rỉnh
GĐXH - Tử vi dự báo, từ cuối tháng 8/2025 sẽ là bước ngoặt vàng cho 5 con giáp dưới đây. Không chỉ thoát khỏi chuỗi ngày vận hạn, họ còn liên tiếp đón may mắn tài chính, sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc chảy vào túi không ngừng.
Con giáp Sửu: Nỗ lực được đền đáp
Chăm chỉ, thật thà và kiên định, con giáp Sửu vốn nổi tiếng với tinh thần bền bỉ, làm việc có kế hoạch rõ ràng.
Từ cuối tháng 8, mọi công sức âm thầm của họ sẽ được "trả công xứng đáng" bằng thành quả tài chính vượt mong đợi.
Cấp trên, đối tác ghi nhận năng lực, trao thêm trọng trách, mở ra cơ hội thăng tiến và tăng thu nhập. Người làm kinh doanh dễ ký hợp đồng lớn, tạo dựng mối làm ăn bền vững.
Không chỉ nguồn thu chính tăng, các khoản thưởng nóng, hoa hồng hay lợi nhuận từ đầu tư cũ cũng giúp tài khoản của tuổi Sửu ngày càng dày thêm.
Con giáp Thìn: "Rồng vươn mây" sự nghiệp lẫn tài lộc
Biểu tượng quyền lực và uy tín, tuổi Thìn từ cuối tháng 8 như "rồng gặp mây", sự nghiệp rộng mở, hợp đồng nối tiếp, hợp tác mới đem lại nguồn thu lớn.
Không chỉ dựa vào may mắn, tuổi Thìn còn biết nắm bắt thời cơ và đưa ra quyết định chiến lược đúng thời điểm.
Vận quý nhân cực vượng, luôn có người hỗ trợ kịp lúc. Tuy nhiên, tiền bạc về dồn dập dễ khiến họ chi tiêu bốc đồng, cần quản lý chặt để tránh thất thoát.
Con giáp Tý: "Thiên thời, địa lợi, nhân hòa" cùng hội tụ
Thông minh, nhanh nhẹn và thích nghi tốt, tuổi Tý vốn là bậc thầy lên kế hoạch. Từ cuối tháng 8, cả sự nghiệp lẫn tài lộc của họ đồng loạt khởi sắc.
Quý nhân xuất hiện, mang đến cơ hội hợp tác, dự án mới hoặc nguồn vốn quý.
Người làm công sở có thể được thăng chức, tăng lương; người kinh doanh ký được hợp đồng giá trị. Dù vậy, tuổi Tý vẫn nên tránh đầu tư cảm tính để giữ vững thành quả.
Con giáp Thân: Cơ hội đến từ sự nhạy bén
Lanh lợi, sáng tạo và biết tận dụng thời cơ, từ cuối tháng 8 tuổi Thân bước vào giai đoạn vàng để bứt phá.
Khả năng đàm phán, thuyết phục giúp họ chốt những thương vụ béo bở, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ, tài chính hay nghiên cứu.
Tài lộc đến từ dự án mới, đầu tư thông minh và các nguồn thu phụ. Đây cũng là thời điểm thuận lợi để họ mở rộng mạng lưới và thử sức ở lĩnh vực mới.
Con giáp Hợi: Vận may nhân đôi, tài lộc tự tìm đến
Được trời ban vận may bẩm sinh, tuổi Hợi từ cuối tháng 8 sẽ càng may mắn hơn.
Tiền bạc có thể đến bất ngờ từ khoản đầu tư cũ, hợp đồng mới hoặc sự giới thiệu của quý nhân.
Dù tài lộc dồi dào, họ vẫn biết giữ gìn và chia sẻ với người thân, bạn bè, từ đó tạo thêm "vòng tròn may mắn" giúp vận khí tốt tiếp tục kéo dài.
5 con giáp rực rỡ về tài chính
Dù cách thức đạt được tài lộc khác nhau, nhưng dù là do cần cù, quyết đoán hay phúc khí thì điểm chung của 5 con giáp trên là biết trân trọng giá trị bền vững.
Tài vận dồi dào là điều đáng mừng, nhưng sự khiêm nhường và lòng biết ơn mới là chìa khóa để duy trì may mắn lâu dài.
Với những ai thuộc một trong 3 con giáp này, đây là thời điểm thuận lợi để tận dụng thời cơ, mở rộng kế hoạch và tạo đà cho những tháng cuối năm.
Họ không chỉ thoát khỏi vận xui mà còn mở ra một giai đoạn rực rỡ về tài chính và sự nghiệp.
Tuy nhiên, may mắn chỉ bền lâu khi biết quản lý và sử dụng khôn ngoan, biến cơ hội thành nền tảng vững chắc cho tương lai.
Còn với những con giáp khác, hãy tiếp tục chuẩn bị kỹ lưỡng để đón chờ vận may đến với bản thân. Sự quyết tâm và lạc quan sẽ sớm mang đến "mùa vàng" riêng cho mỗi người.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
Nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở taluy ở Đà Lạt được xác định là 2 học sinh lớp 11, cư trú tại xã Đơn Dương, Lâm Đồng.
GĐXH - Sau 24 giờ lênh đênh trên biển, một ngư dân được lực lượng chức năng ở Đắk Lắk cứu sống, đưa lên bờ an toàn.
GĐXH - Theo tử vi, người sinh vào một số tháng Âm lịch không chỉ tài giỏi, có khí chất mà còn xây dựng được nhiều mối nhân duyên tốt. Nhờ vậy, họ có sự nghiệp hanh thông và cuộc sống viên mãn.
GĐXH - Dự báo tử vi tuần mới 12 con giáp tuần mới, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, các con giáp Sửu, Dần, Mão, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Hợi đón những điều bất ngờ từ nay đến 17/8 dương lịch.
GĐXH - Chính quyền địa phương phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình sẽ phối hợp với cơ quan công an xác minh, làm rõ hành vi của nhóm người quay clip có hành động được cho là nhạy cảm, đăng tải lên mạng xã hội.
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những tuổi không thể ngồi yên khi xung quanh xảy ra chuyện. Tò mò, thẳng thắn hay thích thể hiện bản thân, đôi khi họ vô tình biến mình thành tâm điểm thị phi.
GĐXH - Theo tử vi, một số ngày sinh Âm lịch đặc biệt mang trong mình "gen" liều lĩnh, dám đương đầu với thử thách và biến rủi ro thành cơ hội vàng.
GĐXH - Theo Nghị định 154/2024/NĐ-CP, cha, mẹ phải thực hiện đăng ký cư trú (thường trú, tạm trú) cho trẻ trong vòng 60 ngày kể từ ngày đăng ký khai sinh.
GĐXH - Những ngày hè oi bức, khu vực trạm bơm Hữu Bị (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) lại trở thành “bãi tắm” bất đắc dĩ của hàng chục thanh thiếu niên. Họ nhảy từ trên cao xuống dòng nước, hò reo khoe sức mạnh, bất chấp nguy cơ đuối nước đang cận kề.
GĐXH - Không phải ai cũng may mắn tích lũy đủ đầy để tuổi già thong dong. Nhưng với 5 con giáp này, càng bước qua tuổi 40, sự nghiệp và tài lộc lại càng nở rộ.
