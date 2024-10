Chủ cơ sở "giam lỏng" nữ nhân viên massage rồi đòi 120 triệu tiền chuộc

Trước đó, ngày 23/9, bà T.T.L Cơ quan Công an trình báo về việc con gái bà là H.T.T hiện đang làm nhân viên ở một cơ sở massage, karaoke trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, bị một nam thanh niên tự xưng là quản lý của em T. nhốt, không cho ra ngoài. Nam thanh niên trên còn gọi điện yêu cầu gia đình phải đem 120 triệu đồng đến chuộc.



Phòng CSHS đã nhanh chóng xác minh, rà soát và xác định em H.T.T đang là nhân viên tại cơ sở massage, nhà nghỉ Hoa Kiều (phường Mũi Né, TP Phan Thiết) nên tiến hành kiểm tra cơ sở trên.

Cơ quan điều tra khám xét cơ sở massage Thành Đô.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện em T. cùng 5 nhân viên nữ massage khác của cơ sở đang ở tại khu vực gác lửng phòng nghỉ dành cho nhân viên nữ. Bên ngoài có cửa sắt đang trong tình trạng bị khóa bằng ổ khóa, không cho các nhân viên nữ đi ra ngoài.

Quá trình điều tra ban đầu xác định cơ sở này do Nguyễn Hữu Thành (SN 1986) làm chủ. Thành tạo nhóm Zalo để chỉ đạo, phân công cho 3 nhân viên nam: Lại Văn Cảnh, Hà Minh Ý, Nguyễn Thái Cường giám sát hoạt động, từ việc nấu nướng, ăn uống cho đến việc phục vụ khách của các nhân viên này.

Sau khi xong việc, 3 đối tượng trên lại đưa các nữ nhân viên lên phòng ở khu vực gác lửng và khóa cửa lại.

Riêng em H.T.T vì nợ 120 triệu đồng và đang điều trị bệnh không phục vụ khách được nên bị Thành giữ điện thoại không cho liên hệ với người thân, nhốt trên khu vực phòng ở gác lửng.

CQĐT khám xét nơi làm việc của đối tượng Nguyễn Hữu Thành.

Qua điều tra, cơ quan chức năng còn phát hiện Nguyễn Hữu Thành có dấu hiệu khống chế, buộc các nhân viên nữ massage phải ký giấy vay mượn tiền của Thành thông qua Lê Văn Hải, Hồ Văn Hiếu (quản lý cơ sở massage Thành Đô - một cơ sở massage khác do Thành làm chủ). Hải và Hiếu đứng ra ký giấy cho vay mượn tiền với nhân viên thay Thành nhưng thực tế các nữ nhân viên nữ massage không nhận được số tiền thể hiện trong giấy vay mượn tiền.

Công an kiểm tra cơ sở massage nhà nghỉ Hoa Kiều.

CQĐT đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của Nguyễn Hữu Thành để thu giữ các tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Xét thấy vụ việc trên có dấu hiệu của tội “Bắt, giữ người trái pháp luật”, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bình Thuận đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hữu Thành, Lại Văn Cảnh, Hà Minh Ý, Nguyễn Thái Cường và Lê Văn Hải về hành vi “Bắt, giữ người trái pháp luật”.